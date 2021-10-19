Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu

Vmware представила обновленную линейку решений Vmware Tanzu, которые помогут управлять приложениями и позволят разработчикам создавать и развертывать приложения в любой облачной среде.

«Из-за ускорения темпов и объемов цифровой трансформации разработчикам необходимо создавать более надежные, защищенные и гибкие приложения, а также быстро развертывать их в любой облачной среде. Это трудная задача, независимо от того, на каком этапе модернизации находится компания. Вариативность решений Tanzu компании Vmware позволяет поддерживать заказчиков на любом этапе модернизации. Vmware предоставляет инструменты и возможности для работы, которые помогут им модернизировать приложения любого типа в любой облачной инфраструктуре», — сказал Аджай Пател (Ajay Patel), старший вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения по современным приложениям Vmware.

Vmware анонсировала новые возможности бета-версии платформы Tanzu Application Platform для поддержки команд разработки и эксплуатации: управление цепочкой поставок на основе проекта картографии с открытым исходным кодом позволяющий командам эксплуатации приложений создавать предварительно согласованные сценарии по переводу приложений в продуктивную среду для команд разработки, которые интегрируют кластеры k8s (Kubernetes) и существующие наборы инструментальных средств; инструменты для разработки, включая плагины IDE, с помощью которых разработчики смогут легко и эффективно взаимодействовать с платформой или ее компонентами с открытым исходным кодом для выполнения повторяющихся задач до сохранения изменений в программном коде (pre-commit); встроенные средства безопасности, выполняющие функции подписи, сканирования и хранения образов в процессе разработки ПО; привязка сервисов. Операторы могут создать связи между конечными устройствами и учетными данными из сервисов обработки и передачи данных и рабочими нагрузками. Такие привязки отличает высокая мобильность и нативная поддержка Kubernetes; контроллер исходного кода позволяет разработчикам приложений создавать/обновлять рабочие нагрузки, используя локальный исходный программный код.

Tanzu Community Edition — это бесплатная, доступная и простая в управлении платформа Kubernetes для новичков и продвинутых пользователей. Решение предлагает следующие возможности: самостоятельное изучение Tanzu с помощью доступных ПО и сервисов. Пользователи могут бесплатно скачать ПО с открытым исходным кодом, быстро освоить работу с ним благодаря открытому доступу к эффективным обучающим ресурсам, а также получить ценные советы от экспертов; решение новых задач с помощью того же ПО, которое установлено в платных версиях Tanzu. Проверенное программное обеспечение корпоративного класса позволит полностью автоматизировать запуск приложений. Полученные при работе с бесплатной версией навыки и знания можно полностью перенести в платную версию Tanzu; ускоренная установка на локальной рабочей станции или в выбранной облачной среде. Пользователи могут быстро адаптировать комплексное решение на базе Kubernetes к своим потребностям и запустить его на локальной рабочей станции, в платформе vSphere или в публичном облаке.

Кроме того, Vmware анонсировала бесплатную версию Tanzu Mission Control.

Tanzu Mission Control Starter — это мультиоблачное решение для управления Kubernetes, которое реализуется по модели подписки SaaS. Используя Tanzu Mission Control Starter вместе с Tanzu Community Edition, можно запускать приложения в контейнерах Kubernetes и управлять ими без дополнительных затрат. Даже если пользователь не работает с платформой Tanzu, а запускает Kubernetes на платформах других поставщиков (например, AKS, GKE, EKS), то эти кластеры можно подключить к Tanzu Mission Control Starter для централизованного управления.

«Мы изучили множество решений на рынке с учетом наших требований к модернизации ИТ и остановили свой выбор на Vmware Tanzu. Основные преимущества платформы Vmware Tanzu — простота эксплуатации, сокращение нагрузки на разработчиков, а также работа в публичном облаке, что не всегда просто в DevOps. Мы запустили ведущий на рынке цифровой сервис по управлению парком электромобилей клиентов как раз на базе Vmware Tanzu», — сказал Марк Леонард (Mark Leonard), директор по развитию международного бизнеса Drax Group.

Какие инновации изменят облик российских городов Инновации и стартапы

Vmware добавила в Tanzu Kubernetes Grid поддержку графического процессора GPU в средах vSphere, Amazon Web Services (AWS) и Azure. Это позволит компаниям оптимизировать использование технологий ИИ и упростить управление, ускоряя широкое использование ИИ в компаниях.

В марте 2021 г. Vmware и Nvidia анонсировали совместную корпоративную платформу с поддержкой ИИ. Nvidia AI Enterprise — это комплексный набор инструментов для работы с ИИ и анализа данных, сертифицированный и поддерживаемый Nvidia для Vmware vSphere в сертифицированных системах Nvidia. Он позволяет развертывать и масштабировать нагрузки ИИ в современной гибридной облачной платформе.

Новое решение Tanzu Kubernetes Grid Service в составе Vmware vSphere with Tanzu поддерживает работу графических процессоров. Благодаря этому заказчики могут автоматизировать предоставление контейнеризированных рабочих нагрузок и управлять приложениями.

Vmware предлагает стабильную и высокопроизводительную платформу для современных приложений, которая может функционировать везде. В версии Tanzu Kubernetes Grid 1.4 будет доступна поддержка GPU для TKG в средах AWS и Azure. Передовая технология Cluster API для управления жизненным циклом кластеров обеспечивает поддержку GPU для AWS Azure. Разработчики смогут создавать кластеры с графическими процессорами GPU для AWS и Azure и управлять ими в среде Tanzu Kubernetes Grid.