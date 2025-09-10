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Acer Altos Computing

СОБЫТИЯ

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10.09.2025 AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста 1
10.02.2022 Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе 1
04.06.2021 Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 на базе видеокарт Nvidia RTX A6000 6
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 1
02.07.2020 Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия 1
14.09.2018 Acer отчиталась о росте выручки на 11,5% 1
10.07.2015 PandaDoc привлек $5 млн инвестиций 1
15.12.2005 Altos G530: новый сервер Acer для малого и среднего бизнеса 4
18.08.2005 Acer представил новые дисковые массивы S205F и S200F 3
04.08.2005 Altos G5350: новый масштабируемый сервер от Acer 2
28.04.2005 Acer выпустила на рынок ультрапортативный сервер 1
24.03.2005 Altos R310: новый компактный сервер Acer 4
22.02.2005 Acer анонсировал новые серверы Altos G710 и Altos R710 5
23.09.2004 Altos G520: новый сервер Acer для малого и среднего бизнеса 2
31.08.2004 ИТ-сделка ГТК - одна из крупнейших в истории госорганов 1
31.08.2004 ГТК приобрел компьютерную технику на $13 млн. 1
08.07.2004 Acer анонсировал новый многофункциональный сервер для SMB 2
30.03.2004 Acer Altos G310 - новый многофункциональный сервер начального уровня 2
12.09.2003 Acer и "Телеком-Сервис" расширили информационную систему для ООО "Росгосстрах-Столица" 4
13.05.2003 Acer представляет новые серверы для среднего бизнеса 4
16.04.2003 Acer CIS подвел итоги 2002 года и 1 квартала 2003 года 5
08.06.2000 На выставке Computex Taipei 2000 состоялось награждение финалистов конкурса на звание "Лучший продукт выставки" 1
25.02.2000 Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших" 1
25.02.2000 Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших" 1
25.05.1999 Landata начала поставки ряда новых моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer 1
27.04.1999 Начаты поставки в Россию сервера уровня департамента предприятия AcerAltos 11000 2
05.04.1999 Начаты поставки новых серверов AcerAltos 500 2
19.02.1999 Acer намерена существенно увеличить продажи своего сервера AcerAltos 1100 2
02.02.1999 Acer начала поставки нового сервера масштаба предприятия AcerAltos 21000 2
15.01.1999 На 13 Азиатских играх Acer создала информационную систему, полностью основанную на ПК-технологии 1
17.12.1998 Acer начала поставки в СНГ сервера AcerAltos 12000 2
10.12.1998 Серверы AcerAltos комплектуются Novell NetWare 5.0 1

Публикаций - 33, упоминаний - 69

Acer и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2807 27
Intel Corporation 12847 17
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 75 6
Nvidia Corp 4041 4
Microsoft Corporation 25809 2
HP Inc. 5902 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
ViewSonic 328 2
Acer - AOpen 77 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 426 2
Apacer Technology Inc 91 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
VAIO 475 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Insightly 1 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 1
FIC - First International Computer 23 1
PandaDoc 6 1
Acer Netxus 2 1
Broadcom - VMware 2612 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 735 1
Dell EMC 5197 1
Lenovo Group 2467 1
Dell Technologies - Dell Computer 2221 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 1
Red Hat 1378 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 753 1
Salesforce 498 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
ESG - Enterprise Strategy Group 266 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 321 1
AMD Graphics Product Group - ATI 974 1
Ampere Computing 63 1
Zendesk 39 1
Cloudera 65 1
Supermicro 137 1
Altos Ventures 3 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
TMT Investments 116 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13942 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33622 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10405 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22674 13
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 588 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15492 8
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 8
DDR - Double data rate 3093 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28379 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1109 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1659 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4666 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14809 5
SCSI Ultra320 - SCSI Ultra160 149 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1112 5
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17026 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 758 4
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6869 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22978 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1661 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4459 3
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 3
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2826 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2377 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 611 2
Принтер струйный - Inkjet printer 739 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10723 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54185 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18114 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2266 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 9
Acer Easybuild 7 7
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 5
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 182 5
Intel Pentium III 782 5
Acer Veriton - серия неттопов 28 5
Intel Pentium II 174 5
Microsoft Windows 16937 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 3
HP DeskJet 67 2
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 2
Xerox - Lexmark Optra 15 2
OpenText - Micro Focus - Novell IntranetWare 5 2
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 2
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 2
Toshiba Portege 98 2
Xerox DocuPrint 35 2
HPE NetServer 42 2
HPE Compaq DeskPro 11 2
Promt Internet Translation Server 29 2
OKI OkiPage 12 2
Linux OS 11576 2
Intel x86 - архитектура процессора 2174 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Acer ConceptD 35 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 355 2
HPE ProLiant 409 2
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 2
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 2
Microsoft Windows NT 890 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Nvidia Ampere 21 2
Acer Enduro - серия ноутбуков 10 2
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 2
Емельянов Андрей 5 1
Horvath Steve - Хорват Стив 2 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
Мицюк Антон 2 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Инютин Артем 90 1
Шалманов Сергей 202 1
Пудонин Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166966 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47743 6
Казахстан - Республика 6075 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54855 3
Европа 24992 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Африка - Африканский регион 3646 1
Ближний Восток 3158 1
Китай - Тайвань 4275 1
Таиланд - Королевство 931 1
Таиланд - Бангкок 89 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33926 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3797 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57940 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10416 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1383 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53687 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18231 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6720 1
Энергетика - Energy - Energetically 5895 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6803 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11384 1
Металлы - Серебро - Silver 832 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1405 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 499 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21781 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27422 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5615 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5530 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6561 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7545 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 3
PC Magazine - PCMag 104 2
Мобильные системы 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8639 1
ITResearch 126 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 125 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 464 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
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