Индексная книга (каталог) CNews*
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Acer Altos Computing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 69
Acer и организации, системы, технологии, персоны:
|Altos Ventures 3 1
|МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
|TMT Investments 116 1
|IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Емельянов Андрей 5 1
|Horvath Steve - Хорват Стив 2 1
|Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
|Мицюк Антон 2 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Инютин Артем 90 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Пудонин Иван 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 3
|PC Magazine - PCMag 104 2
|Мобильные системы 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.