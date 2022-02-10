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Acer ConceptD

СОБЫТИЯ

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10.02.2022 Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе 1
13.10.2021 Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой 5
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 4
11.05.2021 В России открылся первый офлайн-магазин Acer 1
19.04.2021 Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото 3
29.01.2021 Стартовали российские продажи новых футуристичных ноутбуков Acer ConceptD. Цены. Фото 11
18.12.2020 Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD 1
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM 6
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото 7
14.10.2020 Acer открывает новый интернет-магазин в России 1
02.10.2020 Acer — надежные предложения для малого и среднего бизнеса 17
01.10.2020 Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса 17
25.08.2020 Интернет-магазин Acer и Merlion запускает распродажу в честь годовщины 1
14.07.2020 Сколько заработали во время пандемии производители ноутбуков 1
02.07.2020 Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия 1
29.06.2020 Acer представила новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD для креаторов 9
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 5
20.02.2020 Выручка официального российского интернет-магазина Acer за год выросла в 40 раз 1
06.02.2020 Acer начала российские продажи ноутбука ConceptD 5 Pro. Цена 6
29.01.2020 Acer представила ноутбук ConceptD 3 Pro. Цена 3
19.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки 3
09.12.2019 Обзор Acer ConceptD 5: мощный ноутбук для графического дизайна 4
21.11.2019 Acer представила в России творческий ПК ConceptD CT500. Цена 5
19.11.2019 Acer начинает российские продажи монитора ConceptD CP7. Цена 5
13.11.2019 Acer представила новый профессиональный монитор ConceptD CP3. Цена. Фото 5
07.10.2019 Acer представила в России ноутбук ConceptD 7 для создателей контента. Цена 4
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 2
10.09.2019 Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа 12
07.06.2019 Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России 1
03.06.2019 Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure 1
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 9
15.04.2019 Линейка Acer ConceptD объединит компьютеры, ноутбуки и мониторы 11
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 15

Публикаций - 35, упоминаний - 180

Acer ConceptD и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2806 34
Nvidia Corp 4040 21
Intel Corporation 12846 14
Adobe Systems 1599 8
Apple Inc 13203 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2199 6
Lenovo Group 2466 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 752 4
Dell EMC 5197 3
HP Inc. 5901 3
AMD - Advanced Micro Devices 4675 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 2
Microsoft Corporation 25807 2
Huawei 4683 2
LG Electronics 3741 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1003 2
Garmin - Гармин 233 1
Sharp Corporation 1062 1
Vortex Software 22 1
ICL ГК - ICL Group 503 1
Acer - AOpen 76 1
ESG - Enterprise Strategy Group 266 1
Apacer Technology Inc 90 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Wacom 143 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
Google LLC 12733 1
ДатаКрат - DataKrat 20 1
iiko - айко 63 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 74 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 940 1
Dell Alienware Corp 154 1
Samsung Electronics 11091 1
Xiaomi - Сяоми 2251 1
Softline - Софтлайн 3761 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5818 1
DEXP 65 1
Razer Inc 88 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1940 2
Inventive eCommerce - Inventive e-Commerce 7 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1337 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 23
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4665 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18403 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 18
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3965 18
DDR - Double data rate 3093 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3164 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6428 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5043 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10404 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3800 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3075 13
USB Type-C - USB-C - USB 3 2396 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8541 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14807 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4222 11
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2825 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 914 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6482 10
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22964 9
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1225 9
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 872 8
DCI-P3 - Охват цветового пространства 348 8
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1066 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2485 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 8
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 503 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13099 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10737 7
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 531 7
Notebook gaming - Игровой ноутбук 376 7
VESA DisplayHDR 107 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13705 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1277 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10771 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 18
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 16
Nvidia Quadro GPU 279 15
Pantone Validated 81 14
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 487 14
Intel Core - Семейство процессоров 1254 13
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 12
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 9
Intel Core i - Cерия процессоров 535 9
Nvidia GeForce GTX 525 8
Apple iPhone 6 4861 7
Acer Ezel Aero Hinge 12 6
Apple MacBook Pro 561 6
Microsoft Windows 10 1946 6
Acer Predator 245 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 5
Wacom EMR 15 5
Microsoft Windows 16936 5
Acer AeroBlade 3D 31 4
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 104 4
Acer Predator Thronos 11 4
Pantone Matching System 6 4
Nvidia G-Sync 183 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1446 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Acer Swift - Серия ноутбуков 87 3
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 3
Adobe Photoshop 804 3
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 3
Nvidia G-Sync Ultimate 10 3
MSI Creator 8 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1089 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 71 2
Acer Planet9 - Социально-игровая платформа для геймеров 5 2
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 33 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 202 2
Microsoft Windows Mixed Reality 30 2
Acer Hyper Drift 3 2
Intel Xeon E 197 2
Кравченко Дмитрий 42 4
Царева Екатерина 8 3
Соколова Анастасия 12 2
Романенко Андрей 95 1
Смирнов Дмитрий 113 1
Воловик Александр 16 1
Маковский Максим 14 1
Усенко Евгений 7 1
Заглумин Павел 6 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Яковлев Павел 6 1
Смыков Тихон 15 1
Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 3 1
Емельянов Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 23
Европа 24992 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19227 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Германия - Берлин 734 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5501 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 1
Земля - планета Солнечной системы 10881 1
Южная Корея - Республика 7068 1
Америка - Американский регион 2206 1
США - Нью-Йорк 3185 1
Германия - Федеративная Республика 13243 1
Африка - Африканский регион 3645 1
Ближний Восток 3158 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27420 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 5
Ergonomics - Эргономика 1756 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1405 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5614 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6802 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10411 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6204 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 451 1
Fashion industry - Индустрия моды 366 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1132 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57928 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10920 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7544 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18229 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6717 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 1
Энергетика - Energy - Energetically 5894 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1943 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1136 1
Дневной свет - Дневное освещение 146 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1739 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2019 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1297 1
Металлы - Серебро - Silver 832 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3192 1
Философия - Philosophy 532 1
Литий - Lithium - химический элемент 666 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1605 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 377 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
CNET Networks - CNET News 1643 1
ITResearch 125 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8636 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 1
Coddy - Кодди - Международная школа программирования 4 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2672 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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