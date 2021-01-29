Стартовали российские продажи новых футуристичных ноутбуков Acer ConceptD. Цены. Фото

Стартовали российские продажи устройств ConceptD компании Acer, совмещающих функциональность классического ноутбука, планшета и мультимедийной станции. В серию входят модели ConceptD 3 Ezel (CC314-72(G); CC315-72(G)) для создателей контента, а также профессиональная серия ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P; CC315-72P) с дискретными видеокартами профессионального уровня. Все модели ConceptD 3 Ezel оснащены сенсорными экранами и совместимы с фирменными электронными перьями-дигитайзерами Acer. Устройства отличают высокая производительность, долгое время автономной работы и удобный эргономичный дизайн. Кроме того, все они получили качественную аудиосистему, разработанную Acer специально для портативной электроники.

Отличительной особенностью ноутбуков-трансформеров ConceptD 3 Ezel стала возможность выбрать устройство под личные уникальные потребности и сценарии. В продуктовой линейке есть модели ConceptD 3 Ezel CC314-72 и CC315-72 со встроенным графическим ядром. С ними пользователь получит максимальное время автономной работы и минимально возможный вес.

Тем, кому в работе важна высокая графическая производительность, адресованы модели ConceptD 3 Ezel CC314-72G и ConceptD 3 Ezel CC315-72G с дискретными видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 и Nvidia GeForce GTX 1650TI.

Acer ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72G

Модели ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72P и CC315-72P отличаются установленными в них дискретными видеокартами. Вместо потребительских моделей, в Pro-серии используется профессиональная Nvidia Quadro T1000.

Acer ConceptD 3 Ezel Pro CC315-72-72G

Устройства ConceptD 3 Ezel и ConceptD 3 Ezel от Acer уже появились в продаже по следующим рекомендованным ценам: ConceptD 3 Ezel CC314-72 — 129990 руб.; ConceptD 3 Ezel CC315-72 — 133990 руб.; ConceptD 3 Ezel CC314-72G — 169990 руб.; ConceptD 3 Ezel CC315-72G — 170990 руб.; ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72P — 181990 руб.; ConceptD 3 Ezel Pro CC315-72P — 181990 руб.