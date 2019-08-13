В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы сяком случае, именно такие данные приводят инсайдеры, подтверждая их скриншотом экрана смартфона. Какое именно устройство использовалось при проведении тестирования, источник не уточняет. На практике время автономной работы гаджета будет зависеть от общей емкости аккумулятора и ряда других факторов. Xiaomi тестирует функцию максимального энергосбережения в MIUI 9.8.10 Когда именно данная фу

Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей епаратора в предыдущих моделях батарей. За счет этого разработчикам удалось увеличить удельную плотность заряда, и, как следствие, общую емкость батареи за счет большего числа ячеек на единицу объема.Емкость батарей Samsung вдвое больше чем у современных электромобилейДля сравнения Nikkei приводит характеристики нового электромобиля Leaf от Nissan Motor, заряда батареи которого достаточно д

Ошибка в Windows 10 снижает время автономной работы ПК Ошибка Windows 10 содержит ошибку, из-за которой время автономной работы компьютеров под ее управлением ниже примерно на 10% от номинального значения, сообщает PCWorld. Ошибка проявляется на ПК, построенных на процессорах Intel. На технике, и

Новые iPhone 6 и 6 Plus проиграли главным конкурентам битву за время автономной работы ции. Согласно тестам, оба новых iPhone уступили HTC One (M8), Samsung Galaxy S5, Huawei Ascend Mate7 и Sony Xperia Z3, при этом iPhone 6 Plus занял пятое место в общем рейтинге, а iPhone 6 — девятое. Время автономной работы iPhone 6 составило 5 часов 22 минуты, а iPhone 6 Plus — 6 часов 32 минуты. Для сравнения, аналогичный показатель для Galaxy S5 составил 7 часов 38 минут, а у лидера рейт

Обнародовано время автономной работы «умных часов» Apple Watch часы Moto 360, как пишут обозреватели, необходимо заряжать дважды в сутки. Ресурс The Information также утверждал, что Apple взяла паузу перед выпуском Watch в продажу именно для того, чтобы улучшить время автономной работы. Напомним, что умные часы Apple были представлены 9 сентября 2014 г. вместе с новыми iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Apple Watch «Умные часы» Apple Watch оснащены цветным сенс

Новый Google Chrome на 25% продлил время автономной работы ноутбуков Новая версия веб-браузера Google Chrome 23 для платформы Windows, о выпуске которой Google объявила в официальном блоге, позволяет на 25% продлить время автономной работы ноутбуков в режиме воспроизведения видео через интернет. Это стало возможным благодаря внедрению функции декодирования видео с помощью графического ускорителя ноутбука,

Новый прорыв может удвоить время автономной работы смартфонов Специалисты компании Eta Devices смогли улучшить конструкцию усилителя мощности сигнала и утвержают, что это позволит вдвое увеличить время автономной работы смартфонов, передает Technology Review. Усилитель мощности присутствует в каждом мобильном устройстве связи и примерно 65% всей энергии, которую потребляет, расходует вп

Ноутбуки: продлеваем время автономной работы ии всего рабочего дня. Нетрудно заметить, что требования эти напрямую противоречат друг другу: рост вычислительной мощности неминуемо влечёт за собой увеличение энергопотребления, а значит, уменьшает время автономной работы. Заколдованный круг? Отнюдь. Проведя ревизию повседневных рабочих приложений, большинство из нас (разумеется, речь не идет о тех, кто с утра ночи играет в 3D-экшены или

Не устраивает время автономной работы ноутбука? Подайте иск ного разряда батареи. Это и будут адекватные значения. Естественно, что этими словами AMD защищает свои интересы. В то время как в рекламе ноутбуки с процессорами Intel предлагают значительно большее время автономной работы по сравнению с ноутбуками на базе процессоров AMD, в действительности разница получается не такой большой.

Lenovo X301: лучший ноутбук для бизнеса нятно. Компактные размеры и малый вес – для того, чтобы ноутбук было удобно переносить. Производительность – для того, чтобы комфортно работать с различными приложениями, а на отдыхе – с мультимедиа. Время автономной работы - чтобы не смотреть на индикатор разрядки каждые 10 минут, а иметь в запасе лишний час-два, чтобы успеть закончить всё необходимое. Каждая модель, удовлетворяющая этим т

Acer TravelMate 6293: компактный и производительный ноутбук для бизнеса Еще одной причиной, по которой пользователь любят компактные модели ноутбуков – их время автономной работы. Пусть переносить с собой можно почти любой ноутбук, но работать в от

Протестировано время автономной работы iPhone 3G Практически сразу после запуска iPhone 3G в продажу зарубежные издания одно за другим опубликовали тесты долгожданного гаджета, сравнивая скорость закачки веб-страниц, время автономной работы и другие параметры. Согласно результатам проведенных тестов, время автономной работы iPhone 3G составляет: 6,5 часов при просмотре веб-страниц, работы с электронн

Sony Ericsson Xperia: время автономной работы Стало известно время автономной работы Sony Ericsson Xperia X1, первого в линейке шведско-японского альянса коммуникатора на базе Windows Mobile, выход которого ожидается до конца текущего года. Согласно опуб

Как мы оцениваем ноутбуки соответствии с полученными результатами ставится оценка. Категории Субноутбуки (до 11' ) – это миниатюрные, компактные, сверхлегкие портативные компьютеры с небольшим экраном. Обеспечивают длительное время автономной работы, так как такие ноутбуки чаще всего находят свое применение в "полевых условиях" (в дороге, при длительных командировках и разъездах) и комфортный интернет-серфинг. Вес к