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Аккумулятор электрический Время автономной работы Battery life Ёмкость батареи

СОБЫТИЯ

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13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы

сяком случае, именно такие данные приводят инсайдеры, подтверждая их скриншотом экрана смартфона. Какое именно устройство использовалось при проведении тестирования, источник не уточняет. На практике время автономной работы гаджета будет зависеть от общей емкости аккумулятора и ряда других факторов. Xiaomi тестирует функцию максимального энергосбережения в MIUI 9.8.10 Когда именно данная фу
07.11.2017 Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей

епаратора в предыдущих моделях батарей. За счет этого разработчикам удалось увеличить удельную плотность заряда, и, как следствие, общую емкость батареи за счет большего числа ячеек на единицу объема.Емкость батарей Samsung вдвое больше чем у современных электромобилейДля сравнения Nikkei приводит характеристики нового электромобиля Leaf от Nissan Motor, заряда батареи которого достаточно д
27.07.2015 Ошибка в Windows 10 снижает время автономной работы ПК

Ошибка Windows 10 содержит ошибку, из-за которой время автономной работы компьютеров под ее управлением ниже примерно на 10% от номинального значения, сообщает PCWorld. Ошибка проявляется на ПК, построенных на процессорах Intel. На технике, и
23.09.2014 Новые iPhone 6 и 6 Plus проиграли главным конкурентам битву за время автономной работы

ции. Согласно тестам, оба новых iPhone уступили HTC One (M8), Samsung Galaxy S5, Huawei Ascend Mate7 и Sony Xperia Z3, при этом iPhone 6 Plus занял пятое место в общем рейтинге, а iPhone 6 — девятое. Время автономной работы iPhone 6 составило 5 часов 22 минуты, а iPhone 6 Plus — 6 часов 32 минуты. Для сравнения, аналогичный показатель для Galaxy S5 составил 7 часов 38 минут, а у лидера рейт
11.09.2014 Обнародовано время автономной работы «умных часов» Apple Watch

часы Moto 360, как пишут обозреватели, необходимо заряжать дважды в сутки. Ресурс The Information также утверждал, что Apple взяла паузу перед выпуском Watch в продажу именно для того, чтобы улучшить время автономной работы. Напомним, что умные часы Apple были представлены 9 сентября 2014 г. вместе с новыми iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Apple Watch «Умные часы» Apple Watch оснащены цветным сенс
08.11.2012 Новый Google Chrome на 25% продлил время автономной работы ноутбуков

Новая версия веб-браузера Google Chrome 23 для платформы Windows, о выпуске которой Google объявила в официальном блоге, позволяет на 25% продлить время автономной работы ноутбуков в режиме воспроизведения видео через интернет. Это стало возможным благодаря внедрению функции декодирования видео с помощью графического ускорителя ноутбука,

06.11.2012 Новый прорыв может удвоить время автономной работы смартфонов

Специалисты компании Eta Devices смогли улучшить конструкцию усилителя мощности сигнала и утвержают, что это позволит вдвое увеличить время автономной работы смартфонов, передает Technology Review. Усилитель мощности присутствует в каждом мобильном устройстве связи и примерно 65% всей энергии, которую потребляет, расходует вп
28.08.2009 Ноутбуки: продлеваем время автономной работы

ии всего рабочего дня. Нетрудно заметить, что требования эти напрямую противоречат друг другу: рост вычислительной мощности неминуемо влечёт за собой увеличение энергопотребления, а значит, уменьшает время автономной работы. Заколдованный круг? Отнюдь. Проведя ревизию повседневных рабочих приложений, большинство из нас (разумеется, речь не идет о тех, кто с утра ночи играет в 3D-экшены или

01.07.2009 Не устраивает время автономной работы ноутбука? Подайте иск

ного разряда батареи. Это и будут адекватные значения. Естественно, что этими словами AMD защищает свои интересы. В то время как в рекламе ноутбуки с процессорами Intel предлагают значительно большее время автономной работы по сравнению с ноутбуками на базе процессоров AMD, в действительности разница получается не такой большой.
26.03.2009 Lenovo X301: лучший ноутбук для бизнеса

нятно. Компактные размеры и малый вес – для того, чтобы ноутбук было удобно переносить. Производительность – для того, чтобы комфортно работать с различными приложениями, а на отдыхе – с мультимедиа. Время автономной работы - чтобы не смотреть на индикатор разрядки каждые 10 минут, а иметь в запасе лишний час-два, чтобы успеть закончить всё необходимое. Каждая модель, удовлетворяющая этим т
10.11.2008 Acer TravelMate 6293: компактный и производительный ноутбук для бизнеса

Еще одной причиной, по которой пользователь любят компактные модели ноутбуков – их время автономной работы. Пусть переносить с собой можно почти любой ноутбук, но работать в от
17.07.2008 Протестировано время автономной работы iPhone 3G

Практически сразу после запуска iPhone 3G в продажу зарубежные издания одно за другим опубликовали тесты долгожданного гаджета, сравнивая скорость закачки веб-страниц, время автономной работы и другие параметры. Согласно результатам проведенных тестов, время автономной работы iPhone 3G составляет: 6,5 часов при просмотре веб-страниц, работы с электронн
28.05.2008 Sony Ericsson Xperia: время автономной работы

Стало известно время автономной работы Sony Ericsson Xperia X1, первого в линейке шведско-японского альянса коммуникатора на базе Windows Mobile, выход которого ожидается до конца текущего года. Согласно опуб
22.01.2007 Как мы оцениваем ноутбуки

соответствии с полученными результатами ставится оценка. Категории Субноутбуки (до 11' ) – это миниатюрные, компактные, сверхлегкие портативные компьютеры с небольшим экраном. Обеспечивают длительное время автономной работы, так как такие ноутбуки чаще всего находят свое применение в "полевых условиях" (в дороге, при длительных командировках и разъездах) и комфортный интернет-серфинг. Вес к
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

чие слота SD, встроенного привода DVD/CD-RW и специального блока кнопок для проигрывания дисков. К тому же, откровенно слабая батарея S200N емкостью 1250 мАч заменена на более энергоемкую (4400 мАч - время автономной работы увеличено с 1,5 часов до 3,5). Сравнение этих двух ноутбуков весьма показательно и демонстрирует существенную зависимость оснащенности от массы устройства. Плюс 400 г -


Публикаций - 1973, упоминаний - 2028

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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 118
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 46
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
OLPC - One Laptop per Child 82 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ЛДПР 116 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
FreeMove 5 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
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Кожевников Алексей 66 6
Потапкин Никита 14 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Каинов Илья 15 4
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 4
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Помозов Алексей 88 4
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 3
Булычев Кир 7 3
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 3
Maloney Sean - Малони Шон 50 3
Путин Владимир 3454 3
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Ермаков Валерий 140 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Ran Tony - Ран Тони 14 3
Panay Panos - Панай Панос 21 3
Катаев Александр 40 3
Пузанов Владимир 14 3
Семенов Сергей 30 3
Walker Chris - Уокер Крис 7 3
Беляев Дмитрий 32 3
Сударева Галина 7 3
Ревенчук Григорий 6 3
Лант Арсений 5 3
Kim Danny - Ким Дэнни 2 2
Голубович Драгош 2 2
Киселев Станислав 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 818
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 325
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 219
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 140
Европа 24962 134
Япония 13807 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 93
Южная Корея - Республика 7051 92
Китай - Тайвань 4245 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 57
Германия - Федеративная Республика 13220 43
Азия - Азиатский регион 5920 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 37
Франция - Французская Республика 8176 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 35
Канада 5081 34
Италия - Итальянская Республика 4508 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
США - Нью-Йорк 3180 23
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 22
Индия - Bharat 5869 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 20
Германия - Берлин 732 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 18
Испания - Королевство 3839 18
США - Калифорния 4828 17
США - Калифорния - Купертино 281 16
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 16
Сингапур - Республика 1953 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 14
Швеция - Королевство 3781 14
Африка - Африканский регион 3640 13
Солнечная система - Solar system 2569 13
Украина 7928 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Нидерланды 3745 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 344
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 194
Ergonomics - Эргономика 1755 190
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 128
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 105
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 84
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 78
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 75
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 73
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 52
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 51
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 39
Английский язык 7030 39
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 37
Видеокамера - Видеосъёмка 720 37
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 36
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 35
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 35
Литий - Lithium - химический элемент 663 34
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 33
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 31
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