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Аккумулятор электрический Время автономной работы Battery life Ёмкость батареи



13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы
27.07.2015 Ошибка в Windows 10 снижает время автономной работы ПК
23.09.2014 Новые iPhone 6 и 6 Plus проиграли главным конкурентам битву за время автономной работы
11.09.2014 Обнародовано время автономной работы «умных часов» Apple Watch
08.11.2012 Новый Google Chrome на 25% продлил время автономной работы ноутбуков
06.11.2012 Новый прорыв может удвоить время автономной работы смартфонов
28.08.2009 Ноутбуки: продлеваем время автономной работы
01.07.2009 Не устраивает время автономной работы ноутбука? Подайте иск
26.03.2009 Lenovo X301: лучший ноутбук для бизнеса
17.07.2008 Протестировано время автономной работы iPhone 3G
28.05.2008 Sony Ericsson Xperia: время автономной работы
22.01.2007 Как мы оцениваем ноутбуки
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

Публикаций - 1623, упоминаний - 1647

Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11669 398
Apple Inc 11191 312
Samsung Electronics 9731 253
Nvidia Corp 3213 207
Microsoft Corporation 23496 207
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 189
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 176
Sony 6482 174
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6264 156
Lenovo Group 2168 141
Google LLC 10938 133
HP Inc. 5518 133
Zoom Int - Zoom Video Communications 1321 113
AMD - Advanced Micro Devices 3862 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 100
ДОК 767 94
Dell EMC 4914 94
Toshiba Corporation 2888 83
Huawei 3503 72
HTC Corporation 1491 71
Qualcomm Technologies 1700 65
LG Electronics 3540 64
VAIO 341 55
AMD Graphics Product Group - ATI 913 47
Xiaomi 1294 47
Fujitsu 2041 47
Meta Platforms - Facebook 4338 45
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 537 39
Lenovo Motorola 3503 38
IBM - International Business Machines Corp 9194 37
Twitter 2700 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 32
Fujitsu Siemens Computers - FSC - Fujitsu Technology Solutions - FTS - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 32
Yandex - Яндекс 5673 30
Dell Technologies - Dell Computer 2013 29
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 27
Siemens AG - Siemens Group 2542 26
Цифра ГК 2147 26
HP - Hewlett-Packard 3600 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9436 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 160
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6194 70
Россети Ленэнерго 2348 35
Точка 3798 31
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 658 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 17
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 15
Евросеть 1399 12
Совкомбанк Совесть 266 11
Связной ГК 1336 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 10
Carl Zeiss 299 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 9
101Hotels.com 704 8
UPS 179 8
Assist - Ассист 202 8
Белый Ветер 353 8
Лента - Сеть розничной торговли 1701 7
BMW Group 412 6
Верный - торговая сеть 257 6
Ferrari NV 152 6
KGI Securities 50 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 6
Visa International 1872 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5811 5
Barnes & Noble 130 5
Геометрия НПО 127 5
Почта России ПАО 1990 5
TÜV Rheinland Group 94 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 4
Kickstarter 122 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2517 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 4
Swarovski AG 70 4
eBay Inc 1597 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3691 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 5
Судебная власть - Judicial power 2094 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2694 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9104 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2397 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 21 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10382 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2852 2
Президент Российской Федерации 3715 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 27 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 6 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 16 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 71 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 35 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 45 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 99
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 47
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 10
OLPC - One Laptop per Child 81 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
ЛДПР 100 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
Электрокабель 7 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 187 1
Linux Foundation 174 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19225 933
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8631 840
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11847 816
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11510 752
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13225 713
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8443 703
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9333 671
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21948 640
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6726 613
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21355 586
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5693 573
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 546
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17323 496
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79203 494
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11296 454
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12605 453
Наушники - Headphones 3506 393
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3238 342
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9369 340
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5651 321
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6336 293
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 236
Клавиатура - Keyboard 1523 236
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2747 236
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3963 235
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5448 225
Микрофон - Microphone 2154 225
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25019 222
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3003 217
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25050 214
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6603 210
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 14
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Украина 7267 13
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