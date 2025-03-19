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Киселев Станислав
Киселев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС 325 2
|Unicorn - Юникорн 46 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
|Honeywell 283 1
|Huawei 3973 1
|Siemens AG - Siemens Group 2595 1
|Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 5 1
|Promobot - Промобот 139 1
|МКД 60 1
|Дабл Ю Экспо 3 1
|Султанов Алишер 3 2
|Перминова Светлана 28 2
|Черепенников Антон 84 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Кекова Анастасия 1 1
|Кудрявцева Полина 1 1
|Вилесов Александр 1 1
|Павлов Александр 93 1
|Платонова Елена 1 1
|Бобкова Арина 1 1
|Птушкин Петр 2 1
|Южаков Алексей 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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