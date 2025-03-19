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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселев Станислав


19.03.2025 Первый в Москве робот-консьерж появился в жилом комплексе Headliner 1
23.10.2024 Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве 1
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 1
03.07.2023 Наталья Сергунина: Москва помогает юным предпринимателям найти перспективную нишу и запустить бизнес 1
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Киселев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 325 2
Unicorn - Юникорн 46 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
Honeywell 283 1
Huawei 3973 1
Siemens AG - Siemens Group 2595 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 5 1
Promobot - Промобот 139 1
МКД 60 1
Дабл Ю Экспо 3 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 29 3
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 541 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5374 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1788 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 289 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1857 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 496 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 634 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 1
Аксессуары 3929 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 378 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4087 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4810 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5830 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5481 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1143 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1809 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 790 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1087 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3971 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 48 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5306 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Султанов Алишер 3 2
Перминова Светлана 28 2
Черепенников Антон 84 1
Сергунина Наталья 369 1
Кекова Анастасия 1 1
Кудрявцева Полина 1 1
Вилесов Александр 1 1
Павлов Александр 93 1
Платонова Елена 1 1
Бобкова Арина 1 1
Птушкин Петр 2 1
Южаков Алексей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 4
Узбекистан - Республика 1753 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 262 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1483 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1699 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 710 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2946 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Россия - ДФО - Амурская область 751 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 3
Энергетика - Energy - Energetically 5157 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 949 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 515 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3568 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4040 1
Образование в России 2231 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1675 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3584 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 148 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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День молодёжи - 27 июня 910 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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