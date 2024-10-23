Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве

Компания-разработчик роботизированных решений представила робота-консьержа «Арди», который способен полностью заменить человека на стойке ресепшн в жилых и офисных комплексах. Первый робот будет установлен во флагманском проекте федеральной девелоперской группе компаний «КОРТРОС» – столичном жилом комплексе бизнес-класса Headliner. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Робот-консьерж «Арди» — это решение, разработанное для автоматизации ряда рутинных задач, ранее выполняемых человеком. Технологии искусственного интеллекта и оцифрованные бизнес-процессы позволяют «Арди» не только справляться с привычными обязанностями, но и делать это быстрее и эффективнее.

Робот интегрирован с цифровой инфраструктурой жилого комплекса, что дает ему доступ ко всей информации в режиме реального времени: от системы домофонов до умной парковки и системы видеонаблюдения.

Робот способен распознавать лица, отвечать на вопросы, взаимодействовать с жителями, арендаторами, доставщиками, представителями управляющей компании ЖК Headliner и т.д., при этом общение с разными группами посетителей происходит по разным сценариям взаимодействия. Важной особенностью является автономная работа без постоянного соединения с интернетом. Все процессы — от распознавания голоса до синтеза речи — происходят внутри робота, что исключает задержки и повышает надежность.

«Арди» одновременно может обслуживать несколько пользователей, принимая заявки, фиксируя события и общаясь с жителями или гостями через домофон. Если посетитель вошел в ЖК через домофон, робот уже будет знать, куда и с какой целью он направляется. Благодаря его способности к многозадачности, нет необходимости ждать, когда освободится человек-консьерж.

«Мы уверены, что робот «Арди» станет новым стандартом в сфере обслуживания. Он не только справляется с задачами, которые раньше выполнял человек, но и значительно улучшает качество сервиса. Это наш первый шаг в сторону создания полностью автоматизированных комплексов, полностью обслуживаемых роботами», — отметил Алексей Южаков, председатель совета директоров компании «Промобот»

Особое внимание в реализованном кейсе уделено вопросам безопасности. «Арди» фиксирует все события, сохраняет полные записи действий, что важно для контроля доступа и прозрачности. В то же время каждый житель может настроить уровень конфиденциальности и взаимодействия с роботом.

«Сегодня в России большое внимание уделяется цифровизации строительной отрасли. В свою очередь «КОРТРОС» уже почти 10 лет развивает новые технологии и внедряет их в управление жилыми комплексами, в том числе я говорю о сервисах для «умного многоквартирного дома». Очень важно еще и то, что в этом вопросе мы консультируемся и реализуем задуманное совместно с партнерами, ведущими компаниями в сфере робототехники. Арди станет хорошим помощником для жителей нашего проекта Headliner. В будущем welcome-зона и других жилых комплексов будет полностью обслуживается роботизированным консьержами», — отметил Станислав Киселев, генеральный директор ГК «КОРТРОС».

«Арди» — не просто робот, а часть большой цифровой экосистемы, построенной на базе цифрового сервиса для управления умными зданиями и домами Ujin. Это позволяет ему быть не только коммуникационным интерфейсом для жителей, но и оптимизировать управление системой умного дома, парковкой и инженерными системами.

Робот «Арди» - продукт, созданный компанией «Промобот» на основе робототехнической платформы Robo-C по заказу компании «Дабл Ю Экспо». В основе разработки лежит программное обеспечении с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека. Над сценариями робота трудилась отдельная команда режиссеров и сценаристов. Основная задача разработки - коммуникация с людьми и работа на выставках, форумах, мероприятиях в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.