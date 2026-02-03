Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ

Представители нового поколения ценят возможность взаимодействия с цифровыми сервисами в жилых комплексах 5

В России начнут производить энергогенерирующие фасады для зданий нового поколения 4

В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2

Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга 3

На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 2

Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1

МТС сообщила о двукратном росте спроса на размещение персональных данных в облаке 1

РВК возглавил выходец из Минобрнауки 2

Германия поможет Екатеринбургу решить проблему энергоэффективности 1