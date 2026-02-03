Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Кортрос ГК Ренова-СтройГруп РСГ-Академическое СЗ

Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ

ГК «КОРТРОС» реализует проекты по созданию объектов недвижимости для российского потребителя различных сегментов. ГК «КОРТРОС» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.02.2026 ГК «Кортрос» поделилась опытом внедрения искусственного интеллекта в строительстве 4
23.10.2025 Представители нового поколения ценят возможность взаимодействия с цифровыми сервисами в жилых комплексах 5
17.09.2025 ГК «Кортрос» внедрила систему продвинутой аналитики «Дельта BI» 3
01.07.2025 В России начнут производить энергогенерирующие фасады для зданий нового поколения 4
07.04.2025 Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке 4
19.03.2025 Первый в Москве робот-консьерж появился в жилом комплексе Headliner 2
23.10.2024 Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве 2
16.10.2024 Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей 5
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 2
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 2
20.11.2023 Разработка ГК «КОРТРОС» может сократить проектирование на четыре-шесть месяцев 7
09.11.2023 Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга 3
27.10.2023 ГК «Кортрос» внедрила систему доступа в здание по BLE и Face ID в Москве 1
14.03.2023 Группа компаний «Кортрос» расскажет о внедрении платформы TESSA на конференции CNews 3
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 2
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1
05.08.2020 МТС сообщила о двукратном росте спроса на размещение персональных данных в облаке 1
04.08.2020 МТС зафиксировала двукратный рост спроса на размещение персональных данных в облаке 1
04.06.2020 «Кортрос» перенес ИТ-системы в облако МТС 1
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 1
25.01.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустит пилотный «умный город» в Пермском крае 3
26.12.2016 РВК возглавил выходец из Минобрнауки 2
06.04.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
09.10.2015 Круглый стол CNews. «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
23.09.2015 Круглый стол CNews «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
16.05.2012 «Белтел» внедрил систему объединенных коммуникаций в ГК «Ренова-СтройГруп» 4
29.07.2010 Фонд РЖС, Ростехнологии и Роснано займутся строительством «умных» домов 2
19.07.2010 Германия поможет Екатеринбургу решить проблему энергоэффективности 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 2
18.06.2010 В Екатеринбурге построят первый энергопассивный дом 2
03.03.2006 Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom 1

Публикаций - 34, упоминаний - 78

Кортрос ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 65 5
SAP SE 5455 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 4
Rocket Group - Рокет Групп 15 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 2
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 11 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Qmonitoring 3 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
Microsoft Corporation 25318 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 538 2
IBM - International Business Machines Corp 9564 2
9095 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 884 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 2
NtechLab - НтехЛаб 169 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 19 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 23 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
IDT 59 1
Optimacros - Оптимакрос 87 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Fidesys - Фидесис 28 1
Сигма ГК 5 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Т Плюс - ИТ Плюс 22 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Лаборатория цифровизации жилья 3 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 4
Российские коммунальные системы - РКС 16 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 3
РВК - Российская венчурная компания 558 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 3
Новард УК - Novard 73 2
Пионер ГК 12 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Инград - Ingrad 14 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 2
Ситиматик 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2017 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 143 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 577 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 2
Bright Capital 14 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 2
Брусника 17 2
Веста 52 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Автобан ДСК ГК 19 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Фонд кино - Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 2
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 15 2
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2958 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 833 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 79 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2069 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 5
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 576 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 4
Умные платформы 1874 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17163 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5971 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 447 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 3
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 68 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
Linux OS 10996 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 2
CloudМТS 25 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
OSIsoft PI System 15 1
Мобильный обходчик 25 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Минцифры РФ - Госключ 194 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Navicon - Дельта BI 22 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 5 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 879 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1163 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Нанософт - nanoCAD 119 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1358 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5904 1
Oracle Java - язык программирования 3346 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Oracle Java Development Kit - JDK 196 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 1
Мелингер Станислав 12 4
Лебедев Дмитрий 26 3
Киселев Станислав 6 3
Мотовилов Олег 71 3
Повалко Александр 36 3
Перминова Светлана 44 3
Левиков Антон 69 2
Аншина Марина 79 2
Круглов Максим 26 2
Березинский Александр 3 2
Рязанцев Ян 29 2
Булгаков Андрей 4 2
Слуговин Иван 4 2
Кесоян Карен 4 2
Самоходкин Дмитрий 17 2
Натрусов Артем 312 2
Чубайс Анатолий 218 2
Сотин Денис 216 2
Титов Борис 60 2
Соловьев Владимир 108 2
Меньшов Кирилл 130 2
Южаков Алексей 31 2
Лебедев Алексей 25 2
Воробьёв Алексей 10 2
Козлов Михаил 175 2
Граборов Антон 25 2
Верниковская Наталья 5 2
Чучкевич Михаил 6 2
Хохлов Игорь 25 1
Широких Алексей 72 1
Благирев Вячеслав 15 1
Павлов Александр 116 1
Ковалев Виктор 40 1
Гревцев Владимир 22 1
Пасеков Владимир 24 1
Ганин Виктор 11 1
Немцов Борис 11 1
Фирстов Сергей 9 1
Семчуков Валерий 7 1
Ионов Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 11
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Россия - УФО - Свердловская область 1785 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 2
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Европа 24674 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Беларусь - Белоруссия 6072 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Израиль 2787 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1910 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 1
Россия - ДФО - Амурская область 860 1
Беларусь - Минск 676 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3243 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 307 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 127 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 6
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 2
АиФ - Аргументы и факты 50 1
РБК Daily 91 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1159 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 3
РАН - Российская академия наук 2032 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 530 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 292 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 4
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще