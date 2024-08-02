В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний

Созданный на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта отраслевой клуб по технологиям ИИ в строительстве и недвижимости объединил свыше 30 крупнейших российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ .

Среди участников клуба такие девелоперы, как ГК «Пионер», ГК «Эталон», «А101», ГК «ФСК», «Инград», ГК Кортрос и т.д. В состав сообщества вошли разработчики ИИ-решений Rocket Group, Vizor Labs, «НтехЛаб», Ovosion, Qmonitoring и другие, а также крупнейшие технологические компании Сбербанк, «Домклик», СИБУР, МТС ИИ, Cloud.ru и VK (VK Predict).

Деятельность сообщества поможет в преодолении проблемы неравномерного внедрения ИИ в строительной отрасли, будет способствовать расширению доступа разработчиков к обезличенным данным отрасли, а также развитию общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI) для нужд стройки. Кроме того, работа отраслевого клуба будет нацелена на разработку единых принципов внедрения ИИ компаниями отрасли, формирование лучших отраслевых решений на базе ИИ, реализацию образовательных программ подготовки кадров со знанием ИИ, выработку бенчмарков ML-моделей для решения отраслевых задач, а также на обеспечение взаимодействия с органами власти по вопросам налоговых и других мер стимулирования внедрения технологии.

Дмитрий Самоходкин, управляющий директор «Самолет Технологии»: «Альянс важен для развития всей отрасли, и мы стали его соорганизаторами, так как заинтересованы не только развивать новые технологии сами, но и помогать отрасли расти. При выборе направлений, где применять ИИ, мы ориентируемся на результаты, которые можем получить. В качестве примера можем привести создание ИИ-мониторинга процесса строительства, который используем и мы сами, и наши клиенты. Предиктивная аналитика на основе больших данных помогла нам сэкономить в 2023 году 1 млрд только на закупках арматуры. Надеемся, что участники клуба будут открыто делиться опытом и мнениями, вместе прорабатывать новые подходы, тестировать гипотезы, что даст кратный эффект в скорости поиска новых решений и их эффективности».

Альянс в сфере искусственного интеллекта, на базе которого будет работать отраслевой клуб, создан в 2019 г. и объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке. Расширенные форматы Альянса в виде отраслевых клубов кроме строительства также запущены в здравоохранении, транспорте и агропромышленном комплексе.