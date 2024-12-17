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Сател VizorLabs Визорлабс

Сател - VizorLabs - Визорлабс

ООО «Визорлабс» (входит в ГК «САТЕЛ») является игроком на российском рынке промышленной видеоаналитики, разработки технологических решений в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта.


17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
11.12.2024 Konica Minolta и VizorLabs заключили партнерство в сфере видеоаналитики 1
10.09.2024 Axoft стал дистрибутором платформы видеоаналитики VizorLabs в России и Белоруссии 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
13.05.2024 Эволюция систем видеонаблюдения: как видеонаблюдение превратилось в видеоаналитику 3
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
06.06.2023 Интернет вещей может повысить производительность промышленности на 30-50% 1
09.03.2023 «Воскресенские минеральные удобрения» повысили уровень производственной безопасности благодаря интеллектуальной видеоаналитике ИТ-компании САТЕЛ 2
13.02.2023 ТТК обеспечит машинным зрением технологические операции с подвижным составом на Приволжской железной дороге 2
22.06.2022 «Т1 интеграция» и «Сател» стали партнерами 1
17.06.2022 Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке 1
18.05.2022 Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять 1
18.11.2021 В Yandex.Cloud стали доступны графические ускорители Nvidia A100 80 ГБ 1
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании 1
07.10.2020 Егор Бавыкин, Softline: До 30% облачного бюджета российских компаний расходуются впустую 1
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Сател и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 125 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком 9701 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
Интегра-С Консорциум 13 2
Бевард НПП - Beward 8 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Qmonitoring 2 2
Microsoft Corporation 24625 1
Казахтелеком 337 1
ИКС Казахстан - ICS Holding Qazaqstan - Digital Holding Qazaqstan 4 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ИКС 318 1
МегаФон 8805 1
Nvidia Corp 3487 1
Accenture plc 682 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Теко НПК 430 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Cisco Systems 5114 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Распадская угольная компания 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Ренессанс Страхование 160 1
Почта России ПАО 2112 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РЖД ПривЖД - Приволжская железная дорога 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Группа Самолет 72 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 13
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 8
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 6
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 4
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Azure Health Checkup 2 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Yandex DataSphere 25 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Skype 2067 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Сател - VizorLabs Health & Safety 1 1
DSSL Trassir 23 1
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 7 1
Долгов Василий 23 7
Щербаков Алексей 10 2
Яресько Александр 10 2
Ковалев Алексей 16 2
Конокотин Виктор 4 2
Самоходкин Дмитрий 10 2
Тойчибеков Данияр 3 1
Бавыкин Егор 2 1
Червяков Алексей 2 1
Степанов Кирилл 6 1
Романов Дмитрий 66 1
Романов Роман 30 1
Малькова Лариса 16 1
Колесник Андрей 23 1
Романов Илья 31 1
Аммосов Юрий 46 1
Маркин Максим 7 1
Мешков Кирилл 1 1
Замятин Павел 1 1
Ильяшевич Юлия 1 1
Чебыкина Ирина 1 1
Маслиев Антон 2 1
Цедик Александр 1 1
Таскаев Александр 1 1
Зиганшин Станислав 1 1
Чечков Григорий 1 1
Игнатов Сергей 47 1
Козак Николай 161 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Казахстан - Республика 5526 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
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Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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