Сател VizorLabs Визорлабс
ООО «Визорлабс» (входит в ГК «САТЕЛ») является игроком на российском рынке промышленной видеоаналитики, разработки технологических решений в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
Сател и организации, системы, технологии, персоны:
|Долгов Василий 23 7
|Щербаков Алексей 10 2
|Яресько Александр 10 2
|Ковалев Алексей 16 2
|Конокотин Виктор 4 2
|Самоходкин Дмитрий 10 2
|Тойчибеков Данияр 3 1
|Бавыкин Егор 2 1
|Червяков Алексей 2 1
|Степанов Кирилл 6 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Романов Роман 30 1
|Малькова Лариса 16 1
|Колесник Андрей 23 1
|Романов Илья 31 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Маркин Максим 7 1
|Мешков Кирилл 1 1
|Замятин Павел 1 1
|Ильяшевич Юлия 1 1
|Чебыкина Ирина 1 1
|Маслиев Антон 2 1
|Цедик Александр 1 1
|Таскаев Александр 1 1
|Зиганшин Станислав 1 1
|Чечков Григорий 1 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Козак Николай 161 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Markets&Markets Research 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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