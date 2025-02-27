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Ваньков Вячеслав
|Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2
|27.02.2025
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Вячеслав Ваньков -
Вячеслав Ваньков, Wildberries: Бизнесу интересны интеллектуальные функции видеонаблюдения1
Ваньков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9780 2
|Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 1
|ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 15 1
|iTentika - Айтентика 17 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
|Чиченин Александр 3 1
|Зиганшин Станислав 2 1
|Смирнов Вячеслав 42 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
|Индия - Bharat 5480 1
|Турция - Турецкая республика 2382 1
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