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ИТС НПО Интеллектуальные технические системы НПО

ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО

НПО «ИТС» - российский разработчик и интегратор интеллектуальных транспортных систем, резидент Фонда «Сколково». В структуре компании собственный штат программистов. НПО «ИТС» специализируется на автоматизации транспортных процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: искусственный интеллект, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением. Цифровые продукты собственной линейки ПО «ДОРИС»  НПО «ИТС» включены в реестр российского программного обеспечения и применяются в интеллектуальных транспортных системах в 9 регионах РФ.


28.12.2024 Компания «НПО «ИТС» установила в регионах более 400 видеодетекторов транспорта 3
16.12.2024 Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей 1
16.12.2024 Вячеслав Смирнов -

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

 1
13.12.2024 Комплекс фотовидеофиксации «Паук» включен в реестр Минпромторга 1
28.11.2024 Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта 1
10.04.2023 Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области 5
13.03.2023 «ДОРИС ассистент» в реестре отечественного ПО 5
10.11.2022 Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года 6
19.08.2022 В Башкирии расширили функциональность дорожных камер 2
08.07.2022 «ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО 6
22.06.2022 800 новых дорожных камер появились в Башкортостане 4

Публикаций - 11, упоминаний - 35

ИТС НПО и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - Перекрёсток 544 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Администрация Волгограда - органы государственной власти 10 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 3 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 351 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 110 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
ИТС НПО - ДОРИС платформа 2 2
ИТС НПО - Паук Трафик 3 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Смирнов Вячеслав 41 10
Буренков Михаил 1 1
Низакаев Мансаф 3 1
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1004 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 73 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
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Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
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