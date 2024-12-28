ИТС НПО Интеллектуальные технические системы НПО
НПО «ИТС» - российский разработчик и интегратор интеллектуальных транспортных систем, резидент Фонда «Сколково». В структуре компании собственный штат программистов. НПО «ИТС» специализируется на автоматизации транспортных процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: искусственный интеллект, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением. Цифровые продукты собственной линейки ПО «ДОРИС» НПО «ИТС» включены в реестр российского программного обеспечения и применяются в интеллектуальных транспортных системах в 9 регионах РФ.
ИТС НПО и организации, системы, технологии, персоны:
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