ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО

НПО «ИТС» - российский разработчик и интегратор интеллектуальных транспортных систем, резидент Фонда «Сколково». В структуре компании собственный штат программистов. НПО «ИТС» специализируется на автоматизации транспортных процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: искусственный интеллект, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением. Цифровые продукты собственной линейки ПО «ДОРИС» НПО «ИТС» включены в реестр российского программного обеспечения и применяются в интеллектуальных транспортных системах в 9 регионах РФ.