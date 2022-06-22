800 новых дорожных камер появились в Башкортостане

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Лобачевский» установили специалисты НПО «Интеллектуальные технические системы» в Уфимской и Стерлитамакской городских агломерациях. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря этому общее количество стационарных камер на дорогах региона достигло 1815 единиц. Об этом CNews сообщили представители НПО «Интеллектуальные технические системы».

Транспортная дирекция Республики Башкортостан выступила заказчиком по созданию дополнительных рубежей контроля на территории региона. В 2021 г. заключен соответствующий контракт с НПО «ИТС» на условиях сервисной модели, предусматривающий обслуживание комплексов подрядчиком на протяжении действия договорных отношений.

Камеры фотовидеофиксации установлены на наиболее опасных и аварийных участках, а также с повышенной интенсивностью движения. «Лобачевский» – это отечественная разработка, в основе которой современный измерительный модуль и программное обеспечение с широким функционалом. Комплекс может определять скорость сразу несколькими способами: по видеокадрам и радиолокационным методом.

В Башкортостане новые камеры будут фиксировать несколько видов нарушений ПДД. Помимо превышения скорости, это еще и непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение дорожной разметки.

«Новые комплексы обладают действительно мощным софтом. Его возможности не ограничиваются одной лишь фиксацией нарушений. “Лобачевский” еще может подробно анализировать дорожный трафик и работать в связке с умными светофорами. А это важно с точки зрения развития интеллектуальной транспортной системы региона. Кроме того, в этих устройствах обеспечен высокий уровень защиты данных от несанкционированного доступа», – отметил генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов.

«Установка комплексов необходима, прежде всего, для соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Как показывает практика, это одна из немногих действенных мер для улучшения культуры вождения. Мы уже не раз говорили, что показатели количества раненых в результате ДТП и смертности планомерно движутся вниз, а для нас это лучшая похвала», – сказал руководитель ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан Мансаф Низакаев.

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В течение нескольких месяцев специалисты настраивали и тестировали установленные комплексы фотовидеофиксации. Сейчас все 800 камер работают и при выявлении нарушений в режиме реального времени передают данные в Центр автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

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НПО «ИТС» – российский разработчик и интегратор интеллектуальных транспортных систем, резидент Фонда «Сколково». Компания занимается автоматизацией транспортных процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: микросервисная архитектура, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением на основании различных параметров транспортного потока. Цифровые продукты НПО «ИТС» включены в реестр российского ПО и эффективно применяются в интеллектуальных транспортных системах в шести городских агломерациях.