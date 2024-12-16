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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Вячеслав



16.12.2024 Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей 1
16.12.2024 Вячеслав Смирнов -

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

 1
13.12.2024 Комплекс фотовидеофиксации «Паук» включен в реестр Минпромторга 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 2
28.11.2024 Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.04.2023 Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области 1
13.03.2023 «ДОРИС ассистент» в реестре отечественного ПО 1
10.11.2022 Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года 1
19.08.2022 В Башкирии расширили функциональность дорожных камер 1
08.07.2022 «ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО 1
22.06.2022 800 новых дорожных камер появились в Башкортостане 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 1
23.06.2015 Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 1
13.05.2015 Совет директоров МГТС объявил рекомендации по размеру дивидендов за 2014 г. 1
19.03.2015 Президентом «Энвижн Груп» назначен Сергей Кузьмин 1
19.12.2014 Упадут продажи, вырастут цены, начнутся сокращения: ИТ-компании готовятся к тяжелым временам 2
23.06.2014 Избран новый состав совета директоров МГТС 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
26.05.2014 Из «Энвижн» уходят топ-менеджеры 1
19.05.2014 Кризис заставляет отказаться от строительства ИТ-инфраструктуры 1
14.05.2014 Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2013 г. в размере 2,43 млрд руб. 1
07.04.2014 Выручка «Энвижн Груп» сократилась на 38% 1
21.02.2014 В «Энвижн Груп» сменился генеральный директор 1
04.08.2010 Вячеслав Смирнов: У систем безопасности должен быть хозяин 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Смирнов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 21
8213 16
Diasoft - Диасофт 870 15
R-Vision - Р-Вижн 153 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 15
Газинформсервис - ГИС 272 14
Сбер - СберБизнес Софт 56 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 14
Аусферр ИТЦ 28 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 14
Ланит Интеграция 190 14
Polymedia - Полимедиа 138 14
ФинГрад - FinGrad 33 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
NVision Group - Энвижн Груп 679 10
ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 11 10
Hoff Tech - Хофф Тех 39 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Ситроникс КАСУ - Ситроникс комплексные автоматизированные системы управления 7 7
Ростелеком 9701 6
АФК Система ПАО 1797 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 5
МегаФон 8805 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
Кофемания 51 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
ВТБ - Почта Банк 466 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
ФосАгро 126 14
Cotton Club - Коттон Клаб 21 14
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Hansa - Ханса 114 12
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 12
Альфа-Банк 1769 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 10
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 7
Ингосстрах СПАО 421 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 15
Федеральное казначейство России 1772 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 3 1
Администрация Волгограда - органы государственной власти 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 24
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Бизнес Технологии - Global-ERP 45 14
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 2
ИТС НПО - ДОРИС платформа 2 2
ИТС НПО - Паук Трафик 3 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9937 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
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Форсайт Prognoz Platform 83 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Microsoft Windows 15657 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
CentroBit - AGORA 18 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Microsoft Office 3734 1
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