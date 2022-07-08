«ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО

Цифровой продукт резидента Фонда «Сколково» НПО «ИТС» для эффективного управления общественным транспортом успешно прошел технический аудит и подтвердил полное соответствие требованиям Минцифры России. В результате «ДОРИС маршрут» был внесен в единый реестр российских программ по классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач». Об этом CNews сообщили представители НПО «ИТС».

«ДОРИС маршрут» – это система мониторинга, контроля и управления городским транспортом и пассажирскими перевозками. Она может функционировать как самостоятельно, так и в составе единой интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы. Цифровое решение поддерживает возможность адаптации под различные особенности городских агломераций и может быть широко востребовано в регионах.

Система обеспечивает полный учет перевозчиков, всех трасс и маршрутов. В центре управления на интерактивной карте в реальном времени можно отследить перемещение транспортных средств, узнать фактическое время их прибытия к остановкам и проконтролировать соблюдение расписания. «ДОРИС маршрут» позволяет хранить историю движения городского транспорта и собирать статистику, которую можно использовать для анализа и оптимизации маршрутной сети.

«Без применения подобных систем сегодня просто невозможно представить современный городской транспорт. Такие цифровые решения позволяют оптимизировать процессы взаимодействия с перевозчиками и повысить качество предоставления услуг», – сказал генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов.

«Решения компании НПО “ИТС” используют большое количество сквозных цифровых технологий, демонстрирующие реальные возможности отечественных разработчиков. Быстрый рост компаний с разработчиками сквозных цифровых технологий показывает востребованность подобных решений. Такие решение актуальны не только в сфере городского транспорта, но и в промышленных сферах, на предприятиях металлургической и добывающей направленности, где к логистике наземного транспорта также необходимо учитывать логистику рельсового транспорта, производственные и бизнес процессы», – отметил старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Михаил Буренков.

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«ДОРИС маршрут» – это уже седьмой продукт в реестре российского ПО из программной линейки НПО «ИТС» для «умных» транспортных систем. В 2021 г. в список Минцифры были включены «ДОРИС платформа», «ДОРИС аналитика», «ДОРИС мониторинг», «ДОРИС контроль» и «ДОРИС кросс». А в 2022 г. – «ДОРИС реакт».

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НПО «ИТС» - российский разработчик и интегратор интеллектуальных транспортных систем, резидент Фонда «Сколково». Компания занимается автоматизацией транспортных процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: микросервисная архитектура, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением на основании различных параметров транспортного потока. Цифровые продукты НПО «ИТС» включены в реестр российского ПО и эффективно применяются в интеллектуальных транспортных системах в шести городских агломерациях.