Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года

В Уфе завершаются работы по созданию центра управления дорожным движением (ЦУДД). Проектированием и обустройством занимается НПО «ИТС», заказчиком выступает ГКУ «Транспортная дирекция».

Новый ситуационный центр располагается на площади более 150 кв. м. Там организовано 14 автоматизированных рабочих мест. Специалисты центра смогут отслеживать ситуацию на дорогах региона в режиме онлайн. Вся необходимая информация будет отображаться в режиме реального времени на видеостене из 24 экранов. Об этом CNews сообщили представители НПО «ИТС».

«Город и республика получат один из самых передовых и оснащенных центров управления в стране. По сути, это мозговой центр интеллектуальной транспортной системы региона. Здесь будут созданы лучшие условия и возможности для мониторинга и эффективного управления всеми процессами, которые так или иначе связаны с дорожным движением», - сказал генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов.

Запуск центра управления дорожным движением – это ключевой этап проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы в республике Башкортостан. В его рамках также внедряются специальные системы на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Эти программные продукты разработаны компанией НПО «ИТС» и включены в реестр российского ПО.

Кроме того, в Уфе продолжается модернизация светофорных объектов. До конца 2022 г. на городских улицах установят больше 130 детекторов транспорта, а «умными» станут в общей сложности еще 50 светофоров. Они смогут работать в координированном или адаптивном режиме. Это позволит улучшить дорожную обстановку: уменьшить заторы и снизить аварийность.

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НПО «ИТС» - российский разработчик и интегратор интеллектуальных транспортных систем, резидент Фонда «Сколково». В структуре компании собственный штат программистов. НПО «ИТС» специализируется на автоматизации транспортных процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: искусственный интеллект, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением. Цифровые продукты НПО «ИТС» включены в реестр российского программного обеспечения и применяются в интеллектуальных транспортных системах в девяти регионах России.