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Softline Sl Soft MD Audit МД Аудит

Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит

В 2024 году компания SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений в периметре ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей.

 «МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций


15.01.2025 SL Soft (ГК Softline) и Yandex Cloud объявили о стратегическом партнерстве 1
25.12.2024 Система MD Audit помогла «Саратовской кондитерской мануфактуре» снизить процент брака на 80% 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
17.10.2024 Использование инструмента MD Audit от SL Soft (ГК Softline) в 10 раз сократило количество претензий к фотоотчетам отдела мерчендайзинга торговой сети «Магнолия» 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
02.09.2024 SL Soft участвует в CNews Forum 1
26.08.2024 Сервис «Нормирование операций» расширяет спектр услуг MD Audit от компании SL Soft 1
21.12.2023 «Лента» вдвое снизила трудозатраты благодаря внедрению MD Audit 1
23.09.2020 CNews изучил представленные на выставке MAPIC Russia ИТ-решения для управления коммерческой недвижимостью 1
01.04.2019 MD Audit и «Первый ОФД» займутся совместным продвижением сервисов 1
31.05.2018 Мобильный контроль: как автоматизировать аудит в торговой сети 1
15.11.2016 Система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 6
Softline - Софтлайн 2810 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
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Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
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ФОРС - Центр разработки 636 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Hoff Tech - Хофф Тех 39 1
Чек Офис - Check Office 1 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Журавли - Торговая сеть 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
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Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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