Softline Sl Soft MD Audit МД Аудит
В 2024 году компания SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений в периметре ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей.
«МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Подгорнов Андрей 6 5
|Сергеенко Егор 11 1
|Иванова Ирина 13 1
|Салихов Рафаиль 1 1
|Лощаков Евгений 1 1
|Чисников Дмитрий 2 1
|Борченко Павел 36 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Кныш Николай 3 1
|Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
|Смирнов Вячеслав 41 1
|Виноградова Екатерина 5 1
|Агатов Борис 5 1
|Уланов Вадим 4 1
|Будник Иван 19 1
|Крот Иван 9 1
|Кулиев Александр 2 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Щедрин Иван 1 1
|Иванов Антон 74 1
|Чернов Александр 14 1
|Сахарчук Дмитрий 4 1
|Тульцев Алексей 1 1
|Ведищева Евгения 1 1
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