Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит

В 2024 году компания SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений в периметре ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей.

«МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций