Использование инструмента MD Audit от SL Soft (ГК Softline) в 10 раз сократило количество претензий к фотоотчетам отдела мерчендайзинга торговой сети «Магнолия»

В начале 2024 г. торговая сеть «Магнолия» внедрила в работу инструмент системы MD Audit – фотоотчеты – предназначенный для автоматизации и облегчения работы сотрудников отдела мерчандайзинга. Благодаря этому выполнение задач в магазинах достигло 100%, а количество замечаний к фотоотчетам снизилось в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Фотоотчеты MD Audit не просто облегчают работу мерчандайзеров в магазинах, они позволяют руководству компании снизить до минимума риск получения недостоверных сведений от исполнителей. В системе имеется возможность блокировки галереи смартфона, а значит, мерчандайзер в процессе создания фотоотчета будет делать реальные фотографии торгового зала, ведь приложить заранее заготовленные он уже не сможет. Также в MD Audit можно попросить сотрудника прикрепить и видео, то есть скрыть недочеты будет практически невозможно», — сказал Андрей Подгорнов, управляющий директор MD Audit компании SL Soft. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков.

Торговая сеть объединяет более 200 магазинов. «Магнолия» разработала новый регламент работы с фотоотчетами: задачи по их подготовке ставят в системе MD Audit, выполняют в мобильном приложении MD Audit и затем результаты просматривает руководитель в модуле аналитики. Такой подход позволил исключить непрозрачность коммуникаций между сотрудниками, которая возникала из-за использования для этих целей мессенджеров. Исполнение поставленных сотрудникам подразделения задач теперь составляет 100%.

Работа с приложением MD Audit, регулярная конструктивная обратная связь по результатам выполнения фотоотчетов и анализ причин создания претензий помогли улучшить качество работы мерчандайзеров. За пять месяцев использования системы MD Audit у ритейл-игрока количество замечаний, создаваемых руководителями отделов, снизилось в 10 раз. «Магнолия» более пяти лет применяет систему MD Audit для проведения аудитов по чек-листам.