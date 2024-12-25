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Подгорнов Андрей



25.12.2024 Система MD Audit помогла «Саратовской кондитерской мануфактуре» снизить процент брака на 80% 1
17.10.2024 Использование инструмента MD Audit от SL Soft (ГК Softline) в 10 раз сократило количество претензий к фотоотчетам отдела мерчендайзинга торговой сети «Магнолия» 1
26.08.2024 Сервис «Нормирование операций» расширяет спектр услуг MD Audit от компании SL Soft 1
26.06.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит» 1
01.04.2019 MD Audit и «Первый ОФД» займутся совместным продвижением сервисов 1
15.11.2016 Система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Подгорнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
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QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 5
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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