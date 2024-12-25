Подгорнов Андрей
Подгорнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2811 4
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
|Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
|MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Лавров Владимир 68 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Сергеенко Егор 11 1
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