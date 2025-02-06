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Softline Digital Софтлайн платформа

Softline Digital - Софтлайн платформа


06.02.2025 Softline Digital (ГК Softline) презентовала в Арктике умные каски под собственным брендом Proteqta

Разработчик ИТ-решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) продемонстрировал возможности продукта для промышленной безопасности Proteqta перед специалистами МЧС и Сибирской пожарно-спасательной академии. Презентация умных
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах

х задач на этот год. Мы очень рады, что теперь можем выпускать продукцию обычного и специального исполнения. Уверены, это выведет бренд Proteqta на новый уровень», — сказал владелец продукта Proteqta Softline Digital Семен Одинец.
29.10.2024 Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО

Платформа цифровых решений для малых и средних розничных сетей RozniTech, созданная разработчиком и интегратором программно-аппаратных продуктов Softline Digital (ГК Softline), вошла в реестр российского ПО. Это отвечает стратегии ГК Softline и способствует импортозамещению на рынке ИТ в России. Об этом CNews сообщили представители Soft
25.10.2024 Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино

Разработчик цифровых решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) перенес производство аппаратной части программно-аппаратного комплекса Proteqta на завод «Инферит» (ГК Softline). Теперь модули позиционирования персонала Atom 4.
13.09.2024 Softline Digital расширила функциональность платформы для создания цифровых двойников AiLine

Разработчик и интегратор программно-аппаратных решений Softline Digital (ГК Softline) добавил новые функции в платформу для создания цифровых двойников AiLine: прогнозирование временных рядов и симулятор (What-If анализ). Они позволяют проверять ги
05.08.2024 Softline Digital выпустила первую партию модулей позиционирования персонала под брендом Proteqta

Интегратор и разработчик программного обеспечения Softline Digital (ГК Softline) выпустил более 100 модулей позиционирования персонала Atom 4.0 под брендом Proteqta. Активное участие компании в развитии рынка ИТ-услуг помогает обеспечивать все
19.03.2024 Универсамы «Праздничный стол» выбирают цифровую платформу RozniTech от Softline Digital (ГК Softline) для повышения эффективности бизнес-процессов

, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла универсамам «Праздничный стол» повысить эффективность бизнес-процессов. Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать
27.12.2023 Softline Digital объявила о запуске продукта для сетевого ритейла RozniTech

оваций в розничной торговле. RozniTech стремится предложить рынку не просто продукт, а комплексное решение для усиления бизнеса своих клиентов», — отметил Юрий Свиридов, владелец продукта RozniTech в Softline Digital.
27.10.2023 Платформа AiLine компании Softline Digital внесена в реестр отечественного ПО

Платформа для внедрения решений на основе искусственного интеллекта AiLine, разработанная в Softline Digital, была внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Это позволит продвинуть решение среди государственных заказчиков и компаний со строгими требованиями к

01.08.2023 Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония»

Компания «Аммоний» провела пилотное тестирование умных касок при помощи команды Softline Digital. В ходе тестирования система отслеживала перемещение и состояние сотрудников, что позволяло контролировать соблюдение техники безопасности, а также своевременно уведомлять дисп
26.07.2023 Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ

Поставщик ИТ-решений и сервисов ГК Softline продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). На этот раз Softline Digital оборудовала для КНИТУ инновационный класс с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Теперь, используя компьютеры «Инферит», российское программное обеспечение

21.06.2023 Softline Digital разработала систему сбора производственных данных для металлургического завода

отклонения от заданных норм, а также сохранять архив данных для последующей обработки. Стремление компании внедрять цифровые методы оптимизации промышленной безопасности легло в основу выбора решения Softline Digital на базе промышленного интернета вещей. Команда Softline Digital предложила внедрить систему мониторинга производственных данных. В ходе проекта было поставлено программн
30.05.2023 Softline Digital внедрила платформу автоматизации учета и инвентаризации на предприятии «Портэнерго»

Предприятие ООО «Портэнерго» перешло на автоматизированный учет и инвентаризацию имущества при помощи Softline Digital. Благодаря реализации проекта, заказчику удалось сократить временные и трудовые затраты в несколько раз и получать актуальные данные о местоположении материально-технических ср
22.05.2023 Softline Digital создала для производителя молочной продукции сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта

кие методы, но со временем компании потребовалось автоматизировать процесс и сделать прогнозирование более точным. С этой задачей компания обратилась к ГК Softline — поставщику ИТ-решений и сервисов. Softline Digital предложила разработать под задачи клиента сервис на базе платформы AiLine, позволяющий строить прогнозы в интерактивном режиме. Платформа создана экспертами Softline Digital
03.05.2023 Softline Digital усовершенствовала платформу на основе искусственного интеллекта AiLine

готового цифрового двойника за сравнительно короткий срок для основных производственных процессов, имеющих большой потенциал по оптимизации: подачи, измельчения руды и флотации. По оценкам экспертов Softline Digital, применение промышленного двойника позволит увеличить эффективность этих процессов до 4%. Также платформа AiLine была адаптирована для создания двойников в сфере молочной промы
12.01.2023 Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур»

илась к ГК Softline. После тестирования разных продуктов была выбрана единая клиент-серверная система оперативного учета и инвентаризации имущества на базе российской платформы Union EAM. Специалисты Softline Digital продемонстрировали функциональные возможности системы, клиент познакомился с RFID-технологией и убедился в том, что решение обеспечивает точное распознавание объектов и позволя
22.12.2022 Softline Digital внедрит «Умные каски» на строительных площадках ОСТ

ня безопасности во время проведения строительных работ является приоритетной задачей. В поисках решения, обеспечивающего контроль за соблюдением правил техники безопасности, компания ОСТ обратилась к Softline Digital. Команда цифровой лаборатории предложила программно-аппаратный комплекс собственной разработки «Умные каски» — его внедрение станет для клиента важным шагом на пути к нулевому

13.12.2022 Softline Digital и Rightech подписали соглашение о сотрудничестве

рамках подписанного соглашения компании договорились сосредоточится на совместном развитии бизнеса. Softline Digital планирует использовать платформу Rightech IoT Cloud в своих проектах. Компан
22.11.2022 Softline Digital помогла «Дальтрансуглю» повысить уровень производственной безопасности

ский край). Использование цифровых средств индивидуальной защиты позволило предприятию повысить уровень промышленной безопасности. С помощью программно-аппаратного комплекса и трекеров, установленных Softline Digital, сотрудники «Дальтрансуголя» могут собирать данные о состоянии своих сотрудников, их действии на производственной площадке, что способствует высокой эффективности управления пр
02.11.2022 Softline Digital объявляет о партнерстве с компанией Twin3D

ючила партнерство с компанией Twin3D, занимающейся созданием реалистичных 3D-аватаров людей и продакшеном CG-контента с аватарами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Благодаря партнерству Softline Digital сможет предлагать клиентам из любой отрасли маркетинговое решение – виртуальных инфлюенсеров и ассистентов. Это фотореалистичные персонажи, которые могут использоваться в любых
18.10.2022 Softline Digital купила разработчика платформы OSA HP

чие аномалии в продажах, негативно влияющие на товарооборот, а также «спасать» продажи посредством уведомления персонала магазина через мобильное приложение. Благодаря приобретению OSA HP направление Softline Digital сможет расширить свою практику применения технологий больших данных и машинного обучения в отрасли розничной торговли. Клиенты Softline Digital теперь смогут провести ци
13.10.2022 Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией DreamDocs

е процессы строятся на ручном вводе. При высокой текучке приходится заниматься регулярным обучением новых сотрудников, что увеличивает трудозатраты и конечную стоимость обработки данных. Поэтому мы в Softline Digital заключили партнерское соглашение с DreamDocs на внедрение платформы, которая исключает ошибки из-за человеческого фактора, снижает число неточностей на 95%. Также решение помог
10.10.2022 Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами

ванных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-процессов для компаний из разных отраслей. Сотрудничество с ГК «Силтэк» позволит цифровой лаборатории Softline Digital предлагать своим заказчикам современное и надежное решение для маркировки, идентификации и учета товарно-материальных-ценностей (ТМЦ). Об этом CNews сообщили представители Soft
28.09.2022 Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Metacommerce

ть ценообразование, кратно сэкономить человеко-часы в процессе сбора и сопоставления данных, увеличить выручку и снизить недополученную прибыль», — сказал Сергей Фомичев, директор по развитию бизнеса Softline Digital. Metacommerce интегрируется в цифровую инфраструктуру благодаря передаче данных по API и наличию собственного веб-кабинета для анализа и обработки данных. Данные платформы Meta
06.09.2022 Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Deeray

ом платформы ИИ-аналитики. В рамках партнерства компании планируют реализацию совместных проектов, связанных с предоставлением качественного сервиса в области анализа больших данных. Теперь заказчики Softline Digital, используя решения Deeray для аналитики клиентских коммуникаций, смогут повысить качество обслуживания своих клиентов, их лояльность, что будет способствовать росту объема прод
18.07.2022 Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве

азначена для организаций, проводящих цифровизацию процессов с применением больших данных. Arenadata обеспечивает безопасность и круглосуточную поддержку своего стека продуктов во всех часовых поясах. Softline Digital помогает компаниям реализовывать проекты в области цифровой трансформации бизнеса с применением современных технологий, в том числе с помощью Big Data. Softline закрепилась как
25.02.2022 Решение Imredi вошло в портфель Softline Digital

Компания Imredi, резидент Фонда «Сколково», и компания Softline заключили партнерское соглашение. Цифровая платформа Imredi вошла в портфель продуктов подразделения Softline Digital, специализирующегося на разработке и внедрении цифровых решений для отраслевых задач. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Imredi была специально разработан
23.12.2021 Softline Digital представила новые решения в направлениях «цифровые двойники» и «промышленная безопасность»

промышленного интернета вещей. Были представлены цифровые решения для майнинга в направлениях: промышленная безопасность и оптимизация технологических процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline Digital. Была представлена платформа AiLine, созданная Softline Digital для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации цифровых двойников промышленного предприятия. Двойни

Публикаций - 102, упоминаний - 104

Softline Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2928 99
Softline - Develonica - Девелоника 133 58
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 56
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 55
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 54
Softline - Polymatica - Полиматика 178 54
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 339 54
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 32
SoftClub - СофтКлуб 156 31
Softline - Инженер ТЦ 68 31
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 31
ЦВТ 71 31
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 26
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 25
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 25
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 25
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 23
Google LLC 11909 5
Microsoft Corporation 24784 4
8390 4
Broadcom - VMware 2397 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 3
SAP SE 5317 3
Цифра ГК 2456 3
Softline - Инферит - Инферит Облако 56 3
Yandex - Яндекс 7606 3
Softline - Инферит - Инферит ОС 62 3
Softline - Инверсум 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
ESET - ESET Software 1136 2
Amazon Inc - Amazon.com 3035 2
Huawei 3993 2
Cisco Systems 5143 2
Intel Corporation 12271 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
Oracle Corporation 6750 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
Imredi - Имреди 7 2
Силтэк ГК 21 2
РОСОМЗ - Суксунский оптико-механический завод 2 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 931 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 2
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 2
Unsplash 941 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 2
Аталайя 22 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
LATAM Airlines Group 11 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1057 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
Аммоний АО 17 1
Тимбермаш Байкал 1 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
Краснодарагроальянс 2 1
Konsu - Консу 2 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3001 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 488 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 740 2
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 690 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 354 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11405 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11624 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6979 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1620 6
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 55
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 273 37
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 32
Softline - DeskWork 117 31
Softline - WorkFlowSoft 64 31
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 24
Softline Digital - Proteqta - Протекта 9 8
Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 6
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 5
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 5
Softline Universe - SLU 29 5
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 4
Softline - Polymatica Dashboards 34 4
NVision Барьер 671 4
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 118 3
Linux OS 10154 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1699 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1160 2
Inter iD - Union EAM 2 2
Softline Enterprise Agreement 12 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 2
Softline - Премьер сервисы 20 2
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 631 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 174 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4624 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 125 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 201 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 91 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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