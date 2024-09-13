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Цифровизация Бизнес-приложения
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Softline Digital расширила функциональность платформы для создания цифровых двойников AiLine

Разработчик и интегратор программно-аппаратных решений Softline Digital (ГК Softline) добавил новые функции в платформу для создания цифровых двойников AiLine: прогнозирование временных рядов и симулятор (What-If анализ). Они позволяют проверять гипотезы и строить прогнозы по бизнес-процессам, используя алгоритмы машинного обучения. Развитие подобных инструментов повышает уровень цифровизации индустрий и отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline.

AiLine – это No-code-платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям развертывать цифровых двойников для оптимизации бизнеса. Простой и понятный интерфейс легок в освоении и не требует от пользователя специальных навыков программирования. Система обрабатывает и изучает данные, предоставляет аналитику по технологическим и бизнес-процессам, строит на основе этого прогнозные и рекомендательные модели и сервисы, а также предлагает тестирование разных гипотез. Последнее стало возможным благодаря недавнему обновлению AiLine.

Так, в платформе появилась функция «Прогнозирование временных рядов». Она обеспечивает точный прогноз выбранного целевого параметра (спрос, объем производства, единица оценки качества и др.) на дни и месяцы вперед, исходя из ранее собранной информации по тому же параметру. Например, если производитель колбасных изделий располагает историческими данными о спросе на свою продукцию, с помощью AiLine он может спрогнозировать спрос на месяцы.

Высокая точность прогноза достигается благодаря разным моделям временных рядов, интегрированным в платформу. Выбор того или иного алгоритма зависит от ситуации и характера данных. Модели обрабатывают загруженную в систему информацию (в формате excel-таблиц), учатся на ней и потом выдают наглядный прогноз в виде графиков. Чтобы пользователь мог оценить, насколько успешно модель справилась с задачей, в AiLine есть подсказки на основе метрик. С их помощью из всех прогнозов удастся выбрать наиболее точный вариант.

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Что касается симулятора (What-If анализ), он позволяет без потерь тестировать различные гипотезы. Например, предприятие хочет выяснить, реально ли за счет изменения температуры технологического процесса улучшить качество выпускаемой продукции. Платформа дает такую возможность. Для этого системе нужны данные о продукте и техоперациях. После того, как она их обработает и отразит в графике, пользователь может самостоятельно менять значение каждого параметра, отслеживать корреляцию показателей и конечный результат.

«AiLine умеет симулировать различные ситуации, тем самым помогая подбирать оптимальные параметры технологических процессов для эффективного бизнеса. Платформа универсальна и не ограничена в использовании одной отраслью. Применять ее можно и в тяжелой промышленности, и в креативных индустриях. В системе есть специальные алгоритмы, которые при необходимости подскажут пользователю наилучшее решение, сгенерированное моделями AiLine. Кроме того, наша команда всегда готова помочь с аудитом, если, например, компания не знает, какими данными руководствоваться для создания прогнозов», – сказал Вадим Седельников, владелец продукта AiLine (Softline Digital).

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