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Softline Digital выпустила первую партию модулей позиционирования персонала под брендом Proteqta

Интегратор и разработчик программного обеспечения Softline Digital (ГК Softline) выпустил более 100 модулей позиционирования персонала Atom 4.0 под брендом Proteqta. Активное участие компании в развитии рынка ИТ-услуг помогает обеспечивать все большее число российских организаций цифровыми решениями отечественного производства.

Модуль Atom 4.0, крепящийся к защитной каске или спецодежде, — это усовершенствованный аппаратный компонент комплексного решения для промышленной безопасности Proteqta. Он обеспечивает точное отслеживание местоположения сотрудника и связь с диспетчером с помощью кнопки SOS, контролирует соблюдение норм охраны труда, оповещает об ударах.

Инженеры пересмотрели схемотехнику устройства, обновили архитектуру. У Atom 4.0 появилась понятная индикация сигналов, пылевлагозащитный корпус и комбинированная зарядка (проводная/беспроводная). Увеличился срок непрерывной работы до 24 часов. Функционал также расширился. Теперь модуль отслеживает время нахождения человека в опасных зонах, высоту, на которой тот работает, и фиксирует температуру воздуха. Например, если сотрудник проводит долгое время на морозе, диспетчеру приходит уведомление.

Это первая партия устройств, созданная специально для тиражирования цифрового сервиса по безопасности в разных отраслях. Ранее модули изготавливались под конкретного заказчика, из-за чего сроки поставки и внедрения доходили до пяти месяцев.

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Серийное производство решает данную проблему. Теперь клиент или системные интеграторы могут в любой момент приобрести несколько устройств для тестирования. Atom 4.0 отвечает общим стандартам безопасности труда вне зависимости от отрасли заказчика. Решение зарекомендовало себя в горнодобывающей промышленности, металлургии, электроэнергетике и других индустриях.

«Все данные, полученные при работе Atom 4.0, сохраняются автоматически. Визуализировать их для анализа статистики и формирования отчетов можно в виде дашбордов через платформу Proteqta. Она позволяет максимально использовать возможности модуля, но заказчики могут интегрировать решение и в собственные информационные системы, так как каждый компонент Proteqta имеет открытый протокол взаимодействия. Для компаний, где есть свой штат инженеров в области интернета вещей (IoT), это важный фактор», — отметил владелец продукта, архитектор Softline Digital Семен Одинец.

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