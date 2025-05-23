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Одинец Семен


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Proteqta и «РДТех» договорились о сотрудничестве 1
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 1
25.10.2024 Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино 1
05.08.2024 Softline Digital выпустила первую партию модулей позиционирования персонала под брендом Proteqta 1
15.12.2023 Proteqta (ГК Softline) провела внедрение усовершенствованных «умных касок» в АО «Хиагда» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Одинец Семен и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2972 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 260 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 135 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3064 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13741 2
ОТиПБ - Умная каска 48 2
Моноблок - Monoblock PC 993 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1916 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7423 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9644 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 219 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14616 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9539 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16355 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1458 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1097 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5874 1
Умные платформы 1751 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1234 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Оповещение и уведомление - Notification 4865 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3645 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 193 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5557 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 10 5
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 4
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 286 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 215 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 104 1
Softline - DeskWork 117 1
Михайлов Анатолий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1256 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1959 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 51 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5585 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 946 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 826 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5081 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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