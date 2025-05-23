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Одинец Семен
УПОМИНАНИЯ
Одинец Семен и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3064 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148748 4
|Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
|Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
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Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
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