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Softline Digital Proteqta Протекта

Softline Digital - Proteqta - Протекта

Proteqta — комплексное решение для промышленной безопасности, которое включает как аппаратные, так и программные компоненты. Аппаратный продукт — модуль позиционирования персонала Atom 4.0, крепящийся к защитной каске или спецодежде, — обеспечивает точное отслеживание местоположения сотрудника. Программная платформа Proteqta мониторит режим отдыха и труда и предоставляет аналитику. Это снижает травматизм на производстве и повышает эффективность труда. Продукт создан интегратором и разработчиком программного обеспечения Softline Digital (ГК Softline).


03.03.2025 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ 1
06.02.2025 Softline Digital (ГК Softline) презентовала в Арктике умные каски под собственным брендом Proteqta 1
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 2
25.10.2024 Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино 3
05.08.2024 Softline Digital выпустила первую партию модулей позиционирования персонала под брендом Proteqta 1
15.12.2023 Proteqta (ГК Softline) провела внедрение усовершенствованных «умных касок» в АО «Хиагда» 1
10.10.2023 Компания Proteqta выпустила линейку умных касок Atom 4.0 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Softline Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2878 8
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 3
Softline - Polymatica - Полиматика 176 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
РОСОМЗ - Суксунский оптико-механический завод 2 2
ЦВТ 71 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 331 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 57 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 53 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 33 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline - Визитек - Visitech 13 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
Ростелеком 9795 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
Yandex - Яндекс 7487 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 2
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СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
Наукоград - технопарк 138 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
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Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 217 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 8
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 252 5
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 1
Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 3
РАН - Российская академия наук 1893 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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