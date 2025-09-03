Разделы

ВТБ Галс-Девелопмент Галс-Цифра


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Proteqta повысила уровень производственной безопасности в «Галс-Девелопмент» с помощью IoT-решения 1
05.12.2024 «Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Qsoft - Кьюсофт 29 1
8755 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 56 1
Лента - Сеть розничной торговли 2225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70988 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1352 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3020 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1133 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6840 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5165 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55489 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11143 1
Qsoft Teamly KMS - Система управления знаниями 4 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 589 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 1
Microsoft Office 3897 1
Чернуха Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153544 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9806 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386229, в очереди разбора - 729934.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

