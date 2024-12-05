Разделы

ВТБ Галс-Девелопмент Система-Галс

ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс

ГК «Галс-Девелопмент» (девелопер Группы ВТБ) специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Девелопер объединяет группу компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок в составе ЗПИФ «Девелоперские активы». 

05.12.2024 «Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания»

нания» – первый сервис в серии новых внутрикорпоративных онлайн-инструментов, который запускает ГК «Галс-Девелопмент» в рамках своей долгосрочной программы цифровой трансформации. Он объединяет
18.01.2024 ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value

Группа компаний «Галс-Девелопмент» с помощью Tangl value сократила трудозатраты на подготовку ведомости объемо
25.04.2012 «Микротест» автоматизировал выпуск отчетности по МСФО «Галс-Девелопмент»

Компания «Микротест» сообщила о создании для девелоперской компании «Галс-Девелопмент» системы выпуска отчетности по МСФО. «Галс-Девелопмент» специализируется на коммерческой и жилой недвижимости, контролируя все этапы жизненного цикла проекта от разработ
09.08.2011 МГТС получила «новогодний подарок» на $27,2 млн

ковская городская телефонная сеть» (МГТС) пересмотрела условия контракта со строительной компанией «Система-Галс» на реконструкцию зданий столичных АТС. Это произошло еще в декабре, но стало из
28.06.2010 «Билайн» обеспечит «Систему-Галс» фиксированной и мобильной связью

Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») объявила о заключении контракта с компанией «Система-Галс», работающей на рынке недвижимости России и СНГ. Будучи универсальным оператором
07.02.2007 «Система-Галс» организует документооборот вместе с Directum

пает к внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в российской девелоперской компании — «Система-Галс». По результатам тендера среди разработчиков СЭД компания «Система-Галс»

17.05.2006 АФК "Система" планирует в сентябре провести IPO "Системы-Галс" в Лондоне

АФК «Система» планирует в сентябре 2006 г. провести IPO своей девелоперской дочерней структуры «Система-Галс» в Лондоне. Об этом сообщил сегодня председатель совета директоров АФК «Система»

Публикаций - 57, упоминаний - 92

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 26
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 16
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 13
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 11
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 11
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 8
Ростелеком - Связьинвест 1714 8
Ростелеком 10330 7
МТС - Система Телеком 236 6
Уралсиб ФК - Телеком-Девелопмент 4 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 4
9025 4
Микротест 280 3
РТИ 146 3
МегаФон 9940 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 2
АСВТ 95 2
Квазар-Микро - КМ 163 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 2
ВТБ - Галс-Девелопмент - Галс-Цифра 2 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 2
VK - Mail.ru Group 3535 2
Softline - Софтлайн 3279 2
Yandex - Яндекс 8482 2
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
Google LLC 12282 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 22
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 21
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 21
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 5
Бизнес-Недвижимость 14 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 3
Альфа-Групп 731 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 3
Лента - Сеть розничной торговли 2275 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 2
Группа Самолет 96 2
Рент-Недвижимость 4 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Велес Капитал 19 2
МГТС Недвижимость 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Газпром ПАО 1419 2
BP - British Petroleum 182 2
Альфа-Банк 1872 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Альфа-Капитал УК 139 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Связной ГК 1384 2
ТрансКонтейнер 38 2
IKEA - ИКЕА 163 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 91 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
Аналоговые технологии 2837 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 295 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3711 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1549 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5163 1
Workflow - Поток работ 348 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 574 1
Microsoft Windows 2000 8663 4
1С:Консолидация 53 2
Микротест МСФО 4 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 633 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 76 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 263 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Qsoft - Teamly KMS - Teamly AI - Система управления знаниями 5 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Прагма - Тангл - Tangl system - Tangl control - Tangl value - Tangl space 16 1
Тензор - Техзор ГК 6 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 9 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 948 1
Microsoft Office 3966 1
Евтушенков Владимир 212 11
Евтушенков Феликс 29 7
Меламед Леонид 150 5
Гончарук Александр 92 4
Боев Сергей 25 4
Новицкий Евгений 32 4
Буянов Алексей 28 4
Савельев Виталий 55 3
Фролов Геннадий 4 3
Меламед Александр 95 3
Николаев Вячеслав 103 2
Фридман Михаил 143 2
Кузьмичев Алексей 51 2
Смирнов Михаил 70 2
Зуев Иван 3 2
Розанов Всеволод 47 2
Хан Герман 53 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
Абугов Антон 37 2
Дроздов Сергей 34 2
Черемин Сергей 17 2
Муратов Денис 14 2
Голдин Анна 8 2
Алмакаев Руслан 6 2
Корня Алексей 80 2
Вексельберг Виктор 154 2
Дубовсков Андрей 89 1
Таврин Иван 119 1
Брюквин Юрий 299 1
Шамолин Михаил 124 1
Скоч Андрей 11 1
Кочетков Владислав 248 1
Клячин Александр 16 1
Катков Алексей 42 1
Парабучев Алексей 14 1
Мордашев Алексей 8 1
Семериков Андрей 37 1
Патока Андрей 110 1
Хромов Максим 10 1
Дуров Николай 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 24
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 6
Европа 24650 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 5
Великобритания - Лондон 2409 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 5
Украина 7799 5
Европа Восточная 3122 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Индия - Bharat 5708 2
Турция - Турецкая республика 2495 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Грузия - Тбилиси 103 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 345 1
Монако Княжество 106 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Казахстан - Республика 5807 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Швейцария - Цюрих 273 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1431 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 17
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 3
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Аренда 2584 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 13
Комсомольская правда ИД 73 2
Ведомости 1249 2
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Росбалт ИА 60 1
Финансовая газета 24 1
23ABC News 173 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Forbes - Форбс 915 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
StockCharts 19 1
Рустелеком ТК 304 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 17
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
