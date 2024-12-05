Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ Галс-Девелопмент Система-Галс
ГК «Галс-Девелопмент» (девелопер Группы ВТБ) специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Девелопер объединяет группу компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок в составе ЗПИФ «Девелоперские активы».
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|05.12.2024
|
«Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания»
нания» – первый сервис в серии новых внутрикорпоративных онлайн-инструментов, который запускает ГК «Галс-Девелопмент» в рамках своей долгосрочной программы цифровой трансформации. Он объединяет
|18.01.2024
|
ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value
Группа компаний «Галс-Девелопмент» с помощью Tangl value сократила трудозатраты на подготовку ведомости объемо
|25.04.2012
|
«Микротест» автоматизировал выпуск отчетности по МСФО «Галс-Девелопмент»
Компания «Микротест» сообщила о создании для девелоперской компании «Галс-Девелопмент» системы выпуска отчетности по МСФО. «Галс-Девелопмент» специализируется на коммерческой и жилой недвижимости, контролируя все этапы жизненного цикла проекта от разработ
|09.08.2011
|
МГТС получила «новогодний подарок» на $27,2 млн
ковская городская телефонная сеть» (МГТС) пересмотрела условия контракта со строительной компанией «Система-Галс» на реконструкцию зданий столичных АТС. Это произошло еще в декабре, но стало из
|28.06.2010
|
«Билайн» обеспечит «Систему-Галс» фиксированной и мобильной связью
Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») объявила о заключении контракта с компанией «Система-Галс», работающей на рынке недвижимости России и СНГ. Будучи универсальным оператором
|07.02.2007
|
«Система-Галс» организует документооборот вместе с Directum
пает к внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в российской девелоперской компании — «Система-Галс». По результатам тендера среди разработчиков СЭД компания «Система-Галс»
|17.05.2006
|
АФК "Система" планирует в сентябре провести IPO "Системы-Галс" в Лондоне
АФК «Система» планирует в сентябре 2006 г. провести IPO своей девелоперской дочерней структуры «Система-Галс» в Лондоне. Об этом сообщил сегодня председатель совета директоров АФК «Система»
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 212 11
|Евтушенков Феликс 29 7
|Меламед Леонид 150 5
|Гончарук Александр 92 4
|Боев Сергей 25 4
|Новицкий Евгений 32 4
|Буянов Алексей 28 4
|Савельев Виталий 55 3
|Фролов Геннадий 4 3
|Меламед Александр 95 3
|Николаев Вячеслав 103 2
|Фридман Михаил 143 2
|Кузьмичев Алексей 51 2
|Смирнов Михаил 70 2
|Зуев Иван 3 2
|Розанов Всеволод 47 2
|Хан Герман 53 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Абугов Антон 37 2
|Дроздов Сергей 34 2
|Черемин Сергей 17 2
|Муратов Денис 14 2
|Голдин Анна 8 2
|Алмакаев Руслан 6 2
|Корня Алексей 80 2
|Вексельберг Виктор 154 2
|Дубовсков Андрей 89 1
|Таврин Иван 119 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Скоч Андрей 11 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Клячин Александр 16 1
|Катков Алексей 42 1
|Парабучев Алексей 14 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Семериков Андрей 37 1
|Патока Андрей 110 1
|Хромов Максим 10 1
|Дуров Николай 21 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
|StockCharts 19 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.