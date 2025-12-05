Разделы

Тензор Техзор ГК

«Техзор» – облачное решение для автоматизации строительного контроля на протяжении всего цикла строительства. Система позволяет фиксировать нарушения, выявлять недостатки в рамках приемки/передачи помещений.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 «Техзор»: цифровизация стройплощадок – зона высокого роста в девелопменте 3
21.08.2025 Импортозамещение ПО в строительной сфере: Реализовано шесть проектов для разных задач 1
01.08.2025 Пермские ИТ-компании внедрили совместное решение для быстрого и прозрачного гарантийного ремонта 2
11.04.2025 «Мажордом» провел интеграцию с системой цифровизации строительства «Техзор» 1
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика 4

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Тензор и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 61 2
8974 1
Философт - Philosoft 63 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Связной ГК 1384 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2993 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 56 1
Larix 3 1
Петровский парк 4 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2157 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12832 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Строительство 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5653 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 573 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12255 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23015 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14869 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11445 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11978 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7021 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3762 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2414 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
Оповещение и уведомление - Notification 5371 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2462 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1535 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2427 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1007 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4139 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 433 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4823 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 956 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7272 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23127 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7402 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4659 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2009 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3522 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 409 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 444 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13055 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 63 2
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 26 1
Microsoft Windows 16318 1
Философт - Мажордом 37 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
Перминова Светлана 42 2
Бородкин Андрей 4 2
Зуев Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1009 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18552 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6099 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5318 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 85 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3765 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1166 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4327 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405301, в очереди разбора - 733317.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

