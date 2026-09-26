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MR Mixed Reality Смешанная реальность

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.09.2026 У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен» 1
02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 1
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
21.12.2023 Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой 2
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 1
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
22.10.2020 «М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
20.01.2020 Дополненная реальность 2
20.01.2020 Виртуальная реальность 2
03.07.2019 FleishmanHillard назвала самые популярные направлениях в высоких технологиях 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
22.03.2019 Renault: Собирайте все возможные данные, анализируйте их и побеждайте 1
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось? 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 2
26.09.2018 Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G 1
10.05.2018 Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
12.03.2018 Honeywell представила решение для обучения персонала на основе дополненной и виртуальной реальности 1
25.01.2018 Самые ожидаемые VR-гарнитуры 2018 года 1
20.12.2017 Власти России собрались внедрить виртуальную реальность в войска и медицину 1
09.11.2017 Виртуальная реальность жива: 5 новых VR-шлемов 1
27.09.2017 Lenovo и M.Game открыли предзаказ на VR-шлем Lenovo Explorer в России. Цена 2
24.07.2017 В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens 1
11.07.2017 Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack 1
25.10.2016 Google собирается превратить человеческий глаз в курсор 1
06.05.2013 Объем мирового рынка мобильных LBS-приложений и сервисов к 2016 г. достигнет $16,89 млрд 1
24.07.2012 Дисплеи будущего 2: обзор лучших голографических и гибких экранов 1
25.06.2012 Canon рушит границы реальностей 1
14.06.2005 3D-дисплей вывернули наизнанку 1
19.04.2005 3D-дисплеи радикально меняют ориентацию 1
14.03.2005 CeBIT-2005: Немцы приготовили 3D-переворот 2
04.03.2004 Магический куб расскажет виртуальную сказку 1

Публикаций - 37, упоминаний - 43

MR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25858 19
Google LLC 12781 7
Samsung Electronics 11131 6
Lenovo Group 2473 6
HP Inc. 5907 6
Apple Inc 13267 5
Dell EMC 5204 4
Huawei 4709 4
Meta Platforms - Facebook 4632 4
Sony 6754 3
HTC Corporation 1512 3
Sharp Corporation 1062 3
Oculus VR 116 3
Magic Leap 8 3
Light Blue Optics 4 3
Qualcomm Technologies 1988 3
Xiaomi - Сяоми 2278 3
LG Electronics 3745 3
Intel Corporation 12865 3
Acer Group - Acer Inc 2820 3
Canon 1443 2
Philips 2100 2
DJI 98 2
Nvidia Corp 4078 2
РКЦ - QApp - КуАпп 23 2
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 2
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 2
Amazon Inc - Amazon.com 3303 2
Yandex - Яндекс 9352 2
AMD - Advanced Micro Devices 4693 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9555 1
Schneider Electric 615 1
KPMG 279 1
Navicon - Навикон 342 1
Valve Software 255 1
Honeywell 312 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 51 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1108 1
Adobe Systems 1605 1
ЯКласс 69 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2991 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Boeing 1032 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 460 1
Renault Groupe 166 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 62 1
Whirlpool KitchenAid 30 1
Renault Sport Racing 1 1
FleishmanHillard - Fleishman-Hillard Inc 3 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
Walmart - Wal-Mart Stores 408 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3161 1
Связной ГК 1401 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5751 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1556 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2362 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3220 27
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1537 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5075 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18488 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54647 10
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Беленький Александр 36 1
Руденко Дмитрий 34 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Поляков Дмитрий 57 1
Чернякова Анна 6 1
Фадеева Елена 7 1
Shum Harry - Шам Гарри 8 1
Selan Jeremy - Селан Джереми 1 1
Everest Mark - Эверест Марк 1 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 2 1
Scott Travis 1 1
Bavor Clay - Бэйвор Клэй 2 1
Newton Jeremy - Ньютон Джереми 2 1
Mestari Youssef - Местари Йоссеф 1 1
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Milgram Paul - Милгром Пол 1 1
Azuma Ronald - Азум Рональд 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55031 10
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Германия - Берлин 738 2
Европа 25018 2
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NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
CeBIT 614 2
Microsoft Inspire 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Burning Man - фестиваль 7 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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