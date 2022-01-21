Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta

Google планирует выпустить новые смарт-очки после неудачи с проектом Glass. Новое устройство известно как Project Iris, по своему дизайну напоминает лыжную маску, и это очки смешанной реальности. Над аналогичными гаджетами в настоящее время работают Meta и Apple.

Умные очки Google возвращаются

Интернет-гигант Google намерен вернуть к жизни свой проект Glass, в рамках которого велась разработка пользовательских смарт-очков. Как пишет The Verge, Google работает над новым устройством дополненной реальности в стремлении побороться с Apple и Meta (в прошлом – Facebook) за соответствующий рынок.

Свои первые смарт-очки Glass Google анонсировала в начале 2013 г. и выпустила несколькими месяцами позже. Новый гаджет, получивший кодовое название Project Iris, имеет все шансы увидеть свет в 2024 г. Оригинальные Glass были очками дополненной реальности (Augmented Reality), а будущая новинка Google, судя по всему, относится к классу устройств смешанной реальности (Mixed Reality), в которой сочетаются возможности дополненной и виртуальной (Virtual Reality) реальности.

Glass, нашумевший проект Google, вновь в строю под новым названием

Насколько новое устройство Google будет похоже по дизайну и своим возможностям на уничтоженные пользователями Glass первого поколения, остается неизвестным. По информации The Verge, они будут выполнены по классической схеме – для захвата изображения реального времени Google встроит в них одну или несколько камер. Аппаратная часть устройства смешает картину с камеры с компьютерной графикой.

Все только начинается

Новые смарт-очки Google находятся на очень ранней стадии разработки. Нет ни точных сроков релиза, ни детальных технических характеристик. Премьера предварительно запланирована на 2024 г., но сроки могут быть сдвинуты в обе стороны.

Эксперты The Verge заявляют, что прототип устройства чем-то напоминает лыжную маску, однако размещать его фотографии в свободном доступе пока не спешат. Если так же будет выглядеть и серийное устройство, то отличия во внешнем виде по сравнению с оригинальными Glass будут кардинальными.

Возможно, новые очки Google будут выглядеть примерно так

В The Verge также утверждают, что новые очки Google будут полностью автономными – их не придется подключать к другим устройствам. Как Google собирается разместить аккумулятор более-менее приемлемой емкости и современное «железо» без превращения очков в громоздкое нечто, остается загадкой.

Один из вариантов – это использование облачных вычислений. Прототип очков базируется на процессоре Tensor собственной разработки Google, ставшим основой новых флагманских процессоров Pixel 6. Через два года он, вероятно, будет заменен на более современное решение. The Verge пишет, что для обработки графики будут задействованы удаленные ЦОДы.

На текущей стадии разработки новые смарт-очки Google управляются ОС Android. Но это временное решение – интернет-гигант в настоящее время трудится над специальной ОС для устройств дополненной и смешанной реальности.

Проект под грифом «совершенно секретно»

Google старается как можно более тщательно скрыть все подробности о Project Iris и хочет максимально защитить проект от утечек. По этой причине работа над новыми очками ведется в отдельном здании, вход в которое возможен только при наличии специальной ключ-карты. Чтобы ее получить, необходимо подписать документы о неразглашении информации.

Как The Verge удалось разузнать подробности о столь секретном проекте, неясно. Однако известно, что прямо сейчас над Project Iris трудятся около 300 человек, среди которых есть разработчики смартфонов Pixel. Это повышает вероятность того, что очки будут продаваться под этим брендом.

В ближайшем будущем Google планирует в несколько раз увеличить штат разработчиков Project Iris, по всей видимости, для повышения темпов работы. Руководителем проекта назначен Клэй Бэйвор (Clay Bavor), и отчитывается он непосредственно перед гендиректором Google Сундаром Пичаи (Sundar Pichai). Бэйвор также руководит разработкой проекта Starline – это название носит специальная кабина для видеочатов со сверхвысоким разрешением. Google показала ее в 2021 г.

Также сравнительно недавно к Google примкнул теперь уже бывший технический директор стартапа Magic Leap Пол Греко (Paul Grecko). Magic Leap тоже работает над устройствами дополненной реальности.

Главные конкуренты

Биться за долю на рынке очков дополненной, виртуальной и смешанной реальностей Google будет как минимум с тремя серьезными противниками. В первую очередь это Facebook, она же Meta. В ее активе целое семейство шлемов виртуальной реальности Oculus, а также прототип AR-очков, показанный широкой публике летом 2021 г.

Ранняя версия AR-очков Meta

Следом идет Microsoft. Софтверный гигант продвигает собственные очки смешанной реальности HoloLens, впервые представленные в марте 2016 г. и в феврале 2019 г. обновленные до второго поколения. В распоряжении Microsoft есть многомиллионный контракт на поставку HoloLens американским военным.

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Третий крупный игрок – компания Apple.

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Она еще не вышла на этот рынок, но, как сообщает крайне редко ошибающийся в своих прогнозах аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), дебют своих первых AR-очков компания запланировала на 2022 г.

Предыдущие попытки Google

История смарт-очков Google началась зимой 2013 г. Тогда интернет-гигант впервые показал концепт проекта Glass первого поколения.

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Эти очки разрабатывались для массового потребителя. В апреле 2013 г. в продажу поступила ограниченная партия, распространенная среди разработчиков программного обеспечения. Стоимость одного экземпляра Google Glass достигла $1500 (114,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 января 2022 г.).

Широкое распространение очков стартовало в мае 2014 г. по той же цене. Устройство представляло собой тонкую металлическую рамку, объединенную с дужками. Над правым глазом были зафиксированы пятимегапиксельная камера и небольшой проектор, а тач-панель для управления при помощи касаний разместили на правой дужке. Список характеристик очков включал: 1 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16 ГБ, аккумулятор 780 мАч, модули Bluetooth 3 и Wi-Fi 802.11b/g, а также трехосевые акселерометр, гироскоп и магнитометр. Немного позже объем оперативной памяти был увеличен до 2 ГБ.

Оригинальные Google Glass, несмотря на весь свой потенциал, полностью провалились в продаже. Пользователей отталкивали высокая цена и «сырая» прошивка, а также необходимость постоянной синхронизации с Android-смартфоном по Bluetooth, отсутствие поддержки Apple iOS и плохая автономность устройства. Помимо этого, голосовое управление поддерживало исключительно английский язык.

В январе 2015 г. Google свернул продажи очков первого поколения и приступил к разработке нового устройства на их основе. Количество реализованных экземпляров не раскрывается. Вторым проектом Google в этой области стали очки Glass Enterprise Edition первого поколения, анонсированные в июне 2017 г. и поступившие в продажу месяцем позже. Разработчики учли все отзывы владельцев оригинальных очков Glass и сконцентрировались на усовершенствовании программного обеспечения и повышении времени автономной работы. Итоговый продукт стал легче за счет использования композитных материалов и научился обходиться без подзарядки вдвое дольше за счет нового аккумулятора емкостью 780 мАч. Google полностью обновил аппаратное обеспечение очков, интегрировав в него 32 ГБ постоянной памяти, процессор Intel Atom, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, барометр и модуль Wi-Fi 802.11ac, способный работать на частотах 2,4 и 5 ГГц.

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