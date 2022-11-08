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Oculus VR

СОБЫТИЯ

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08.11.2022 Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки

Матрица уже здесь Основатель компании Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) создал шлем виртуальной реальности, способный в букваль
14.10.2020 Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал?

Новое поколение Oculus Quest от Facebook стало быстрее и дешевле. С другой стороны, есть много вопросов к удобству новой конструкции, не говоря уже о безопасности данных. Первая гарнитура Oculus Quest б
30.06.2017 Лучшие устройства для VR: Выбор ZOOM

Первопроходцами на рынке устройств для виртуальной реальности стала компания Oculus VR — именно они выпустили в 2012 году революционное устройство Oculus Rift. Сей
05.05.2017 Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию

Oculus закрывает Story StudioКомпания Oculus закрывает свою Story Studio – студию, которая занимается созданием видео в формате виртуальной реальности. Об этом сообщил в блоге компании вице-президент Oculus Джейсон Рубин (Ja
04.03.2016 Шлем виртуальной реальности Oculus появится на Mac, «если Apple когда-нибудь выпустит хороший компьютер»

Поддержка Mac Одному из основателей Oculus VR Палмеру Лаки (Palmer Luckey) корреспондентом издания Shacknews был задан вопрос, со
07.10.2015 AMD поможет Oculus и Dell создать ПК по программе Oculus Ready

Компания AMD объявила о начале сотрудничества с компаниями Oculus и Dell, результатом которого станет создание ПК по программе Oculus Ready с графическими процессорами AMD Radeon по цене от $999 США. Как сообщили CNews в AMD, мощные ПК разрабаты
25.09.2015 Фильмы Fox покажут в виртуальном кинотеатре

Медиакомпания Fox Broadcasting Company решила завлечь владельцев очков виртуальной реальности Oculus VR в сети киномании. Для этого Fox выпустила специальное приложение Oculus VR C
13.04.2015 Самые перспективные шлемы виртуальной реальности: Oculus Rift и другие

овременных технологий и… первым громким именем эпохи возрождения виртуальной реальности стал проект Oculus Rift.Oculus Rift Как уже было сказано выше, основные принципы создания шлема (и
27.01.2015 Facebook занялся созданием фильмов с виртуальной реальностью

Дочерняя компания Facebook, Oculus VR, открыла собственную киностудию — Story Studio. Ее работа будет посвящена выпуску ф
22.09.2014 Третья версия шлема Oculus получила новую «геймерскую» степень свободы

Компания Oculus VR представила новый прототип шлема виртуальной реальности Crescent Bay. Он — третий п
26.03.2014 Facebook внезапно купила разработчика виртуальной реальности за $2 млрд

льная сеть Facebook объявила о подписании обязывающего соглашения о покупке калифорнийской компании Oculus VR, специализирующейся на технологиях виртуальной реальности. В прессе данный шаг вызв
20.11.2013 Панорамные фильмы станут блокбастерами Oculus Rift?

Киногруппа Condition One создала первый в мире фильм с панорамным обзором, предназначенный для просмотра с помощью очков виртуальной реальности Oculus Rift. Condition One известна созданием фильмов, где смешиваются документальный видеоряд и кадры с изображением виртуальной реальности. В фильме для Oculus Rift были использованы н
19.08.2013 Обзор революционного шлема виртуальной реальности Oculus Rift

и вход в пещеру. Как вам такое погружение в атмосферу? Вот для этого и создают шлемы виртуальной реальности и этим они отличаются от огромных телевизоров с 3D-очками. И это главное преимущество шлема Oculus Rift - он не просто показывает вам трёхмерную картинку, сравнимую с посещением кинотеатра, а создаёт ощущение визуального погружения в смоделированное трёхмерное пространство. Как это вы
13.08.2013 Шлем Oculus Rift глазами команды CNews.ru

Команда сайта CNews.ru получила возможность одной из первых в России опробовать шлем виртуальной реальности Oculus Rift. В своё время его разработчики за несколько дней собрали 2,5 миллиона долларов через сервис краудфандинга Kickstarter. Необходимая же сумма в 250 тысяч долларов была собрана уже за

10.07.2013 Oculus Rift в War Thunder

циальный трейлер, посвященный данному событию, можно скачать с нашего сервера (29 МБ) или посмотреть здесь.Ведущий программист Александр Поляков рассказывает об особенностях устройства в War Thunder:"Oculus Rift — это по сути два устройства в одном. Это очки виртуальной реальности, которые позволяют увидеть виртуальный мир глазами игрока в обьёмной картинке. И одновременно с этим, устройств

Публикаций - 79, упоминаний - 94

Oculus VR и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 27
Google LLC 12688 27
HTC Corporation 1512 20
Samsung Electronics 11064 19
Microsoft Corporation 25775 17
Apple Inc 13154 14
Sony 6739 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Lenovo Group 2446 8
Valve Software 254 7
Nvidia Corp 4002 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Nest 43 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 4
Huawei 4676 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Epic Games 172 4
AKG 66 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 3
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 3
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 3
Dell EMC 5180 3
Qualcomm Technologies 1974 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
Razer Inc 88 3
Lenovo Motorola 3566 3
Grishin Robotics 29 3
Ring 65 3
Fibrum 9 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
littleBits Electronics 11 2
Pimax 5 2
Nokia Technologies 12 2
Magic Leap 8 2
Meta Platforms 180 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Alphabet 177 2
Kickstarter 136 6
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Starship Technologies 18 2
101Hotels.com 456 2
Anduril Industries 8 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Рики ГК 22 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
АГрупп 2 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 4 1
Interscope Records 8 1
Shasta Ventures 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Hyundai Motor Company 436 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Volvo Cars 262 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Carl Zeiss AG 307 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Яндекс.Лавка 315 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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