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Oculus VR
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.11.2022
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Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки
Матрица уже здесь Основатель компании Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) создал шлем виртуальной реальности, способный в букваль
|14.10.2020
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Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал?
Новое поколение Oculus Quest от Facebook стало быстрее и дешевле. С другой стороны, есть много вопросов к удобству новой конструкции, не говоря уже о безопасности данных. Первая гарнитура Oculus Quest б
|30.06.2017
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Лучшие устройства для VR: Выбор ZOOM
Первопроходцами на рынке устройств для виртуальной реальности стала компания Oculus VR — именно они выпустили в 2012 году революционное устройство Oculus Rift. Сей
|05.05.2017
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Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию
Oculus закрывает Story StudioКомпания Oculus закрывает свою Story Studio – студию, которая занимается созданием видео в формате виртуальной реальности. Об этом сообщил в блоге компании вице-президент Oculus Джейсон Рубин (Ja
|04.03.2016
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Шлем виртуальной реальности Oculus появится на Mac, «если Apple когда-нибудь выпустит хороший компьютер»
Поддержка Mac Одному из основателей Oculus VR Палмеру Лаки (Palmer Luckey) корреспондентом издания Shacknews был задан вопрос, со
|07.10.2015
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AMD поможет Oculus и Dell создать ПК по программе Oculus Ready
Компания AMD объявила о начале сотрудничества с компаниями Oculus и Dell, результатом которого станет создание ПК по программе Oculus Ready с графическими процессорами AMD Radeon по цене от $999 США. Как сообщили CNews в AMD, мощные ПК разрабаты
|25.09.2015
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Фильмы Fox покажут в виртуальном кинотеатре
Медиакомпания Fox Broadcasting Company решила завлечь владельцев очков виртуальной реальности Oculus VR в сети киномании. Для этого Fox выпустила специальное приложение Oculus VR C
|13.04.2015
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Самые перспективные шлемы виртуальной реальности: Oculus Rift и другие
овременных технологий и… первым громким именем эпохи возрождения виртуальной реальности стал проект Oculus Rift.Oculus Rift Как уже было сказано выше, основные принципы создания шлема (и
|27.01.2015
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Facebook занялся созданием фильмов с виртуальной реальностью
Дочерняя компания Facebook, Oculus VR, открыла собственную киностудию — Story Studio. Ее работа будет посвящена выпуску ф
|22.09.2014
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Третья версия шлема Oculus получила новую «геймерскую» степень свободы
Компания Oculus VR представила новый прототип шлема виртуальной реальности Crescent Bay. Он — третий п
|26.03.2014
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Facebook внезапно купила разработчика виртуальной реальности за $2 млрд
льная сеть Facebook объявила о подписании обязывающего соглашения о покупке калифорнийской компании Oculus VR, специализирующейся на технологиях виртуальной реальности. В прессе данный шаг вызв
|20.11.2013
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Панорамные фильмы станут блокбастерами Oculus Rift?
Киногруппа Condition One создала первый в мире фильм с панорамным обзором, предназначенный для просмотра с помощью очков виртуальной реальности Oculus Rift. Condition One известна созданием фильмов, где смешиваются документальный видеоряд и кадры с изображением виртуальной реальности. В фильме для Oculus Rift были использованы н
|19.08.2013
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Обзор революционного шлема виртуальной реальности Oculus Rift
и вход в пещеру. Как вам такое погружение в атмосферу? Вот для этого и создают шлемы виртуальной реальности и этим они отличаются от огромных телевизоров с 3D-очками. И это главное преимущество шлема Oculus Rift - он не просто показывает вам трёхмерную картинку, сравнимую с посещением кинотеатра, а создаёт ощущение визуального погружения в смоделированное трёхмерное пространство. Как это вы
|13.08.2013
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Шлем Oculus Rift глазами команды CNews.ru
Команда сайта CNews.ru получила возможность одной из первых в России опробовать шлем виртуальной реальности Oculus Rift. В своё время его разработчики за несколько дней собрали 2,5 миллиона долларов через сервис краудфандинга Kickstarter. Необходимая же сумма в 250 тысяч долларов была собрана уже за
|10.07.2013
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Oculus Rift в War Thunder
циальный трейлер, посвященный данному событию, можно скачать с нашего сервера (29 МБ) или посмотреть здесь.Ведущий программист Александр Поляков рассказывает об особенностях устройства в War Thunder:"Oculus Rift — это по сути два устройства в одном. Это очки виртуальной реальности, которые позволяют увидеть виртуальный мир глазами игрока в обьёмной картинке. И одновременно с этим, устройств
Oculus VR и организации, системы, технологии, персоны:
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