Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки Матрица уже здесь Основатель компании Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) создал шлем виртуальной реальности, способный в букваль

Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал? Новое поколение Oculus Quest от Facebook стало быстрее и дешевле. С другой стороны, есть много вопросов к удобству новой конструкции, не говоря уже о безопасности данных. Первая гарнитура Oculus Quest б

Лучшие устройства для VR: Выбор ZOOM Первопроходцами на рынке устройств для виртуальной реальности стала компания Oculus VR — именно они выпустили в 2012 году революционное устройство Oculus Rift. Сей

Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию Oculus закрывает Story StudioКомпания Oculus закрывает свою Story Studio – студию, которая занимается созданием видео в формате виртуальной реальности. Об этом сообщил в блоге компании вице-президент Oculus Джейсон Рубин (Ja

Шлем виртуальной реальности Oculus появится на Mac, «если Apple когда-нибудь выпустит хороший компьютер» Поддержка Mac Одному из основателей Oculus VR Палмеру Лаки (Palmer Luckey) корреспондентом издания Shacknews был задан вопрос, со

AMD поможет Oculus и Dell создать ПК по программе Oculus Ready Компания AMD объявила о начале сотрудничества с компаниями Oculus и Dell, результатом которого станет создание ПК по программе Oculus Ready с графическими процессорами AMD Radeon по цене от $999 США. Как сообщили CNews в AMD, мощные ПК разрабаты

Фильмы Fox покажут в виртуальном кинотеатре Медиакомпания Fox Broadcasting Company решила завлечь владельцев очков виртуальной реальности Oculus VR в сети киномании. Для этого Fox выпустила специальное приложение Oculus VR C

Самые перспективные шлемы виртуальной реальности: Oculus Rift и другие овременных технологий и… первым громким именем эпохи возрождения виртуальной реальности стал проект Oculus Rift.Oculus Rift Как уже было сказано выше, основные принципы создания шлема (и

Facebook занялся созданием фильмов с виртуальной реальностью Дочерняя компания Facebook, Oculus VR, открыла собственную киностудию — Story Studio. Ее работа будет посвящена выпуску ф

Третья версия шлема Oculus получила новую «геймерскую» степень свободы Компания Oculus VR представила новый прототип шлема виртуальной реальности Crescent Bay. Он — третий п

Facebook внезапно купила разработчика виртуальной реальности за $2 млрд льная сеть Facebook объявила о подписании обязывающего соглашения о покупке калифорнийской компании Oculus VR, специализирующейся на технологиях виртуальной реальности. В прессе данный шаг вызв

Панорамные фильмы станут блокбастерами Oculus Rift? Киногруппа Condition One создала первый в мире фильм с панорамным обзором, предназначенный для просмотра с помощью очков виртуальной реальности Oculus Rift. Condition One известна созданием фильмов, где смешиваются документальный видеоряд и кадры с изображением виртуальной реальности. В фильме для Oculus Rift были использованы н

Обзор революционного шлема виртуальной реальности Oculus Rift и вход в пещеру. Как вам такое погружение в атмосферу? Вот для этого и создают шлемы виртуальной реальности и этим они отличаются от огромных телевизоров с 3D-очками. И это главное преимущество шлема Oculus Rift - он не просто показывает вам трёхмерную картинку, сравнимую с посещением кинотеатра, а создаёт ощущение визуального погружения в смоделированное трёхмерное пространство. Как это вы

Шлем Oculus Rift глазами команды CNews.ru Команда сайта CNews.ru получила возможность одной из первых в России опробовать шлем виртуальной реальности Oculus Rift. В своё время его разработчики за несколько дней собрали 2,5 миллиона долларов через сервис краудфандинга Kickstarter. Необходимая же сумма в 250 тысяч долларов была собрана уже за