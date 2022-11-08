Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки

Создатель шлемов виртуальной реальности Oculus оснастил один из них настоящей взывчаткой. Шлем отслеживает происходящее в игре и в случае смерти персонажа активирует детонаторы, которые буквально носят игроку голову. Устройство выполнено в единственном экземпляре, но автор не исключает появления у него последователей и подражателей.

Матрица уже здесь

Основатель компании Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) создал шлем виртуальной реальности, способный в буквальном смысле убить своего владельца. Устройство представляет собой смертельно опасную модификацию шлема Quest Pro, пишет Vice.

В отличие от оригинального Quest Pro, творение Палмера Лаки оснащено тремя зарядами настоящей взрывчатки. Если пользователь погибнет в виртуальной реальности, например, в видеоигре, шлем не позволит ему продолжить существование в реальной жизни и активирует заряды.

Расположены «модификации» прямо над дисплеем, то есть напротив переднего отдела мозга пользователя шлема. Детище Лаки не оставит шансов выжить носителю шлема – оно буквально снесет ему голову.

Перезагрузок больше не будет. Только реинкарнация

Смерть в реальном мире после гибели в виртуальной вселенной – далеко не новая концепция. К примеру, на ней построена культовая трилогия фильмов «Матрица» (Matrix), первый фильм которой вышел в 1999 г.

Палмер Лаки – это не безумный ученый и не непризнанный гений. Наоборот, это весьма влиятельная фигура в современном сегменте устройств и технологий виртуальной реальности. Он основал компанию Oculus, одного из сильнейших игроков на рынке ВР-устройств, которую в марте 2014 г. Лаки передал в собственность всемирно известному Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) в обмен на $2 млрд. По всей видимости, с этого и началась одержимость Цукербергом идеей создания метавселенной в виртуальной реальности, которая, как сообщал CNews, негативно отражается на его финансах и стабильности нынешних его сервисов.

Где Палмер достал взрывчатку

Шлем Палмера Лаки оснащен модульными зарядами взрывчатки. Их активирует специальный фотосенсор, который улавливает момент окончания игры в случае смерти виртуального персонажа. Сенсор подает сигнал, и три заряда уничтожают мозг пользователя.

Палмер не стал уточнять, где именно он смог найти взрывчатку. Он лишь сообщил Vice, что использовал взрывчатое вещество, которое применяется для некоего «другого проекта».

Велика вероятность, что вещество он получил легальным путем. Палмер – это не только известная личность в сфере виртуальной реальности, но и глава компании по производству оружия и устройств для обороны.

Палмер Лаки развлекается как хочет

Его новая компания носит название Anduril. В ее послужном списке немало крупных госконтрактов. В настоящее время компания ведет разработку барражирующих боеприпасов, подводные дроны, а также технологии защиты от БПЛА по заказу спецназа США.

По словам Лаки, смертельно опасный шлем существует в единственном экземпляре. Он планирует доработать его, чтобы лишить пользователя возможности снять его раньше времени и тем самым спасти себе жизнь.

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Лаки называет свое творение «произведением искусства». Он полагает, что в будущем подобное устройство может создать кто-либо еще.

Успешный стартапер

Палмер Лаки стал бизнесменом, а после сделки с Цукербергом еще и миллиардером, благодаря небольшой, но очень успешной кампании на Kickstarter. Это зарубежная краудфандинговая платформа, позволяющая собирать деньги на реализацию того или иного проекта.

Лаки воспользовался KickStarter, чтобы собрать необходимую сумму на создание своего первого шлема виртуальной реальности. Ему нужно было лишь $250 тыс., но вместо этого он получил $2,4 млн. В июле 2012 г. это вылилось появление компании Oculus VR и дальнейший релиз шлема Oculus Rift, который на тот момент был доступен в версии для разработчиков и стоил в пределах $350 (21,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 ноября 2022 г.).

Идея Лаки привлекла внимание настоящих акул игрового рынка. Oculus VR заметили Valve и Epic Games, она получила крупные финансовые вливания от инвесторов.

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В марте 2014 г. Лаки продал Oculus VR Марку Цукербергу. Тот заплатил за нее $2 млрд и обещал выплатить еще $300 млн в случае коммерческого успеха Oculus Rift. За прошедшие с того времени восемь с половиной лет под брендом Oculus вышло еще несколько моделей шлемов виртуальной реальности, которые продаются до сих пор.

В настоящее время Oculus является частью империи Марка Цукерберга и носит название Reality Labs – отказ от оригинального названия состоялся в 2019 г. Reality Labs помогает Цукербергу строить его метавселенную, но при этом расходует колоссальное количество денег миллиардера.

В активе Палмера Лаки также была собственная студия виртуальной реальности Story Studio, выпускавшая различный контент для ВР-устройств. На ее счету, в том числе, несколько короткометражных мультфильмов, один из которых удостоился престижной кинопремии «Эмми». Лаки основал Story Studio в 2015 г., но просуществовала она недолго – в мае 2017 г. было принято решение о ее закрытии.