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Подводные беспилотники Подводный робот Underwater Robot Подводный дрон Underwater drone Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА Remotely operated underwater vehicle, ROV Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА



05.05.2025 Спущен на воду первый в мире подводный беспилотник с искусственным интеллектом. Он может работать под водой месяц 1
21.06.2024 В России создан подводный дрон, способный погружаться на 50 метров 5
27.04.2024 Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала 1
24.04.2024 В России создан беспилотник для подводного разминирования 1
08.11.2022 Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки 1
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
14.10.2016 Томские ученые совершенствуют интеллект подводных роботов 1
09.03.2016 Платформа для подводных роботов получила право на минигрант «Сколково» в размере 5 млн руб. 1
10.02.2016 Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 1
07.08.2014 Спутниковая съемка поможет контролировать прибрежные воды 1
27.06.2013 Скоро: ныряя в воду, бойся робота-карпа 1
21.01.2013 Военные запасы: DARPA спрячет оружие под водой 1
18.01.2013 Робот-рыба может бесконечно скользить по воде 1
17.07.2012 С Ираном будут воевать подводные роботы США 1
11.08.2011 Подводные роботы будут патрулировать мировой океан 1
21.07.2011 ПРО: может ли Америка защититься от ядерного удара? 1
10.05.2011 Подводные военные роботы будут "питаться" органикой 1
19.04.2011 В Москве состоялась международная выставка-форум «Инновации и технологии – 2011» 1
21.10.2010 Беспроводной робот изучает океан подо льдами Антарктики 1
11.05.2010 Подводным куполом не удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе 1
14.12.2009 Наступает эпоха подводных разведпланеров 2
26.12.2006 Подводные роботы соберутся на военный фестиваль 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Подводные беспилотники и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
Valve Software 212 1
Epic Games 155 1
БайтЭрг 58 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1331 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 251 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Oculus VR 73 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 1
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 10 1
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 5 1
АСТ-прибор 1 1
Центр микроэлектроники 24 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Экомашгрупп НПО 1 1
3Д Инновации 1 1
Пеленг ПО 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1937 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Kickstarter 128 1
BP - British Petroleum 182 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Lifan 6 1
Phystech Ventures 14 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Тетис Про - Tetis Pro 4 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Trionix Lab - Подводные дроны 1 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5049 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4921 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3029 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 264 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 68 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 28 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5452 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5624 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3022 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9807 6
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12813 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20410 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 584 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1232 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4127 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1637 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5017 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Android 14209 1
Apple iOS 7936 1
Linux OS 10185 1
Apple macOS 2103 1
Microsoft Windows 15858 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 60 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 361 1
Acer Predator 211 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2791 1
Apple iPhone 6 4863 1
Intel Amber Lake 53 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 60 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 237 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 1
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 1
Экомашгрупп НПО - EcoMachine AMR 1 1
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 1
Кулешов Александр 23 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Греф Герман 429 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 342 1
Шойгу Сергей 90 1
Чернов Александр 15 1
Кураш Антон 32 1
Бобылев Сергей 15 1
Агамирзян Игорь 74 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Гонноченко Алексей 6 1
Левкевич Михаил 60 1
Батыров Ренат 10 1
Рыжонков Василий 7 1
Мун Сергей 1 1
Ульянычев Николай 1 1
Наумов Леонид 1 1
Свинолупов Юрий 1 1
Luckey Palmer - Лаки Палмер 6 1
Тимощук Алексей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 12
Россия - РФ - Российская федерация 148058 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 368 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13394 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17380 2
Земля - планета Солнечной системы 10454 2
Южная Корея - Республика 6717 2
Япония 13353 2
Атлантический океан - Атлантика 287 2
Франция - Французская Республика 7893 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1604 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2731 2
Иран - Исламская Республика Иран 1097 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 936 2
Индийский океан - Персидский залив 211 2
Мировой океан - World Ocean 512 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 562 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 1
Казахстан - Республика 5623 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Беларусь - Белоруссия 5804 1
Норвегия - Королевство 1812 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17754 1
Польша - Республика 1970 1
Сингапур - Республика 1867 1
Индия - Bharat 5524 1
Америка - Американский регион 2172 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 1
Канада 4914 1
Израиль 2747 1
Германия - Федеративная Республика 12770 1
Россия - СФО - Новосибирск 4405 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 913 1
США - Калифорния 4637 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
США - Нью-Джерси 298 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1375 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8709 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 332 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4108 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5928 3
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5639 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6480 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5733 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 988 2
Литий - Lithium - химический элемент 560 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 866 2
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 113 2
ОПК - Мины - минирование 93 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 40 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24654 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10133 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2491 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2063 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7885 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7215 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8187 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1941 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3034 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
Bloomberg 1314 1
AP - Associated Press 2005 1
Деловой Петербург 31 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Space Daily 528 1
РАН - Российская академия наук 1923 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 358 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 178 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 37 1
РАН ДВО ИПМТ ФГБУН - Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук 1 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 35 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 23 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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