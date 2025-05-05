Получите все материалы CNews по ключевому слову
Подводные беспилотники Подводный робот Underwater Robot Подводный дрон Underwater drone Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА Remotely operated underwater vehicle, ROV Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА
Подводные беспилотники и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
|Единая Россия - Политическая партия 298 1
|СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.