Гонноченко Алексей


СОБЫТИЯ


05.02.2026 «Сбер» и ИТМО запустили первую совместную «Робошколу» для студентов со всей страны 1
09.06.2017 Охрану объектов «Ростеха» обеспечат беспилотники 1
04.04.2017 «Экзамус» помогает НИУ ВШЭ проводить вступительные испытания для иностранных абитуриентов в онлайне 1
28.02.2017 Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей 1
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 1
09.03.2016 Платформа для подводных роботов получила право на минигрант «Сколково» в размере 5 млн руб. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гонноченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 4
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
ROBBO Europe 3 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 2
Tsuru Robotics - Цуру Роботикс 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Microsoft Corporation 25325 1
Meta Platforms - Facebook 4549 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
NtechLab - НтехЛаб 169 1
Vocord - Вокорд 183 1
Google LLC 12330 1
Ростех - Сибер 3 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Газпром ПАО 1424 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Лидер УК 25 1
Phystech Ventures 14 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 25 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 628 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4127 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 53 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 701 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 269 1
Vocord FaceControl 38 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Google FaceNet 6 1
Vocord DeepVo1 2 1
ROBBO 3D-принтер 10 1
Фролов Павел 86 2
Родиченко Никита 1 1
Уряшева Анастасия 2 1
Капыш Владимир 2 1
Кулешов Александр 29 1
Кадейшвили Алексей 15 1
Истомин Дмитрий 4 1
Простаков Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 6
Европа 24678 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Китай - Шанхай 811 1
США - Флорида 774 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Образование в России 2564 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
Английский язык 6888 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Экзамены 485 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 47 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
