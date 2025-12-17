Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кулешов Александр
СОБЫТИЯ
Кулешов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Вексельберг Виктор 154 4
|Греф Герман 466 3
|Корня Алексей 80 3
|Дворкович Аркадий 211 3
|Ведяхин Александр 167 3
|Гаричев Сергей 3 2
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
|Путин Владимир 3354 2
|Ханин Александр 50 2
|Добродеев Борис 97 2
|Бунина Елена 35 2
|Орешкин Максим 30 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Авербах Владимир 127 2
|Белевцев Андрей 89 2
|Чернов Александр 15 1
|Дорофеев Александр 13 1
|Иванченко Алексей 9 1
|Калашников Максим 2 1
|Кучеренко Владимир 2 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Кураш Антон 32 1
|Крюков Дмитрий 38 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Войнов Юрий 4 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Куликов Сергей 34 1
|Бобылев Сергей 15 1
|Мацнев Дмитрий 1 1
|Павленко Анастасия 11 1
|Кузьминов Илья 11 1
|Григорян Гагик 8 1
|Трубников Григорий 2 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Султанов Альберт 1 1
|Секиринский Денис 1 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
|Bloomberg 1419 1
|Nature 821 1
|Ведомости 1244 1
|Philips Research 19 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.