Кулешов Александр


СОБЫТИЯ


17.12.2025 В «Сколтехе» запустили опытно-промышленную линию производства катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов мощностью до 100 тонн в год 1
24.10.2025 Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера 1
05.08.2025 «Сколтех» получил поддержку от Минцифры на разработку оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G 2
08.07.2025 УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ 1
30.05.2025 Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства 1
29.05.2025 Сколтех подвёл итоги 2024 года 1
12.02.2025 Сбербанк, РЭШ и «Сколтех» запускают магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии» 1
19.03.2024 Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве 1
14.11.2023 Дмитрий Медведев: выручка резидентов «Сколково» по итогам 2023 г. превысит полтриллиона рублей 1
09.06.2022 «СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC 1
16.05.2022 Упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту во главе с Грефом и Орешкиным 1
08.02.2022 Ученые «Сбера» и «Сколтеха» создадут программное обеспечение для оценки баланса углерода 1
27.04.2021 Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 2
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
02.03.2020 МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
27.09.2019 В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов 1
31.05.2018 Philips и «Сколтех» объединяют усилия для развития медицины будущего 1
09.03.2016 Платформа для подводных роботов получила право на минигрант «Сколково» в размере 5 млн руб. 1
10.02.2016 Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
12.09.2012 «Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 1
23.04.2010 В Геленджике пройдёт научная конференция «Информационные технологии и системы 2010» 1
18.03.2002 АРПО и EADS провели переговоры в рамках целевой программы "Силиконовая тайга" 2

Публикаций - 29, упоминаний - 32

Кулешов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4225 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 3
VK - Mail.ru Group 3534 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 2
Yandex - Яндекс 8457 2
Philips 2076 2
Intel Corporation 12545 2
МегаФон 9929 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
Beorg - Биорг 125 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
Цифровые технологии (Trusted) 2 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Topcon 7 1
Ириком 6 1
Samsung Electronics 10634 1
Alibaba Group 450 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 255 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Biocad - Биокад 85 1
InfoWatch - Инфовотч 1091 1
Microsoft Corporation 25247 1
Cisco Systems 5224 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5282 1
HP Inc. 5763 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Diasoft - Диасофт 1027 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 8
Газпром нефть 670 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
Рапид Био 102 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1025 2
Ренова Лаб 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Phystech Ventures 14 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
Boeing 1017 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Volkswagen Group - VW 300 1
Почта России ПАО 2249 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2168 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3449 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4914 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18254 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2359 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 3
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 99 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8918 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5933 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 25 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 240 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4113 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1474 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 519 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Сколтех - CoBrain-Аналитика - НейроНет 1 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Intel Amber Lake 53 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
Microsoft Windows 16343 1
Медведев Дмитрий 1662 4
Вексельберг Виктор 154 4
Греф Герман 466 3
Корня Алексей 80 3
Дворкович Аркадий 211 3
Ведяхин Александр 167 3
Гаричев Сергей 3 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
Путин Владимир 3354 2
Ханин Александр 50 2
Добродеев Борис 97 2
Бунина Елена 35 2
Орешкин Максим 30 2
Дроздов Игорь 45 2
Авербах Владимир 127 2
Белевцев Андрей 89 2
Чернов Александр 15 1
Дорофеев Александр 13 1
Иванченко Алексей 9 1
Калашников Максим 2 1
Кучеренко Владимир 2 1
Бетелин Владимир 8 1
Кураш Антон 32 1
Крюков Дмитрий 38 1
Карпов Дмитрий 11 1
Войнов Юрий 4 1
Браверман Анатолий 6 1
Куликов Сергей 34 1
Бобылев Сергей 15 1
Мацнев Дмитрий 1 1
Павленко Анастасия 11 1
Кузьминов Илья 11 1
Григорян Гагик 8 1
Трубников Григорий 2 1
Ляшков Игорь 3 1
Тарасенко Оксана 12 1
Фурсин Алексей 158 1
Султанов Альберт 1 1
Секиринский Денис 1 1
Ухлинов Леонид 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 2
Беларусь - Белоруссия 6037 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2058 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 675 1
Казахстан - Республика 5801 1
Россия - СФО - Новосибирск 4664 1
Южная Корея - Республика 6865 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Беларусь - Минск 674 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2960 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2913 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Европа 24646 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 1
Кипр - Республика 579 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Ближний Восток 3033 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 1
Болгария - Республика 785 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Английский язык 6878 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3775 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1289 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Bloomberg 1419 1
Nature 821 1
Ведомости 1244 1
Philips Research 19 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 21
РАН - Российская академия наук 2015 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 8 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 23 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 8 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 12 1
University of Sharjah - Университет в Шардже - Университет Шарджи 2 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 422 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
