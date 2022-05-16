Упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту во главе с Грефом и Орешкиным

Правительство России упразднило подкомиссию по искусственному интеллекту, которая была создана в 2019 г. За 11 лет орган должен был воплотить в жизнь амбициозную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта в стране. Упразднили его для оптимизации структуры комиссии по цифровому развитию, а так же из-за «неосуществления функций».

Спустя два с половиной года существования

Правительство России упразднило подкомиссию по искусственному интеллекту, которая была создана в 2019 г. при комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Постановление о ликвидации органа опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Проект документа об упразднении появился еще в декабре 2021 г. Утрачивают силу также ряд актов и положений, которые касались деятельности подкомиссии.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что орган упраздняется в целях оптимизации структуры комиссии, а также в связи с неосуществлением функций с 2019 г.

Уточняется, что основные задачи подкомиссии сейчас реализует рабочая группа «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика» и президиум комиссии. Большинство членов упраздненного органа уже работает в составе этих групп.

«Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — подчеркивается в пояснительной записке.

Зачем создавали орган

Подкомиссия по искусственному интеллекту возникла в 2019 г. после разделения правительственной комиссии по цифровому развитию, которую возглавлял зампред Совбеза (в то время премьер-министр) Дмитрий Медведев.

Сама комиссия появилась в сентябре 2018 г., и в ее состав в качестве рабочих органов входили президиум комиссии и подкомиссия по цифровой экономике, которая в 2021 г. также была упразднена.

Сопредседателями подкомиссии по ИИ в 2019 г. были назначены экс-глава Минэкономики Максим Орешкин и президент Сбербанка Герман Греф. Новый орган создавался под реализацию федерального проекта по ИИ – единственной из «сквозных цифровых технологий», которой посвятили целую национальную стратегию.

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В частности, подкомиссия должна была до 2030 г. усиленно развивать технологии искусственного интеллекта в стране, поддерживать исследования в этой сфере и улучшать подготовку кадров. Иными словами, работать на достижение главной цели стратегии: к концу третьего десятилетия XXI века Россия должна была занять 10-15% мирового рынка ИИ.

Кто входил в подкомиссию

От бизнеса в подкомиссию в 2019 г. вошли представители Сбербанка Владимир Авербах и Александр Ведяхин, директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев, гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Борис Добродеев, президент МТС Алексей Корня и гендиректор VisionLabs Александр Ханин.

Научно-образовательные круги в подкомиссии были представлены проректором по исследованиям и разработкам Московского физико-технического института Сергеем Гаричевым и ректором Сколковского института науки и технологий Александром Кулешовым.

Также в подкомиссию попали представители Минкомсвязи, Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и других профильных органов исполнительной власти.

Кто продолжит поддерживать ИИ

Как сообщается в пояснительной записке, задачи, возложенные на подкомиссию по ИИ будет исполнять рабочая группа при АНО «Цифровая экономика». На сайте объединения обозначены главные направления работы: внедрение ИИ в государстве и в отраслях, грантовая поддержка стартапов и пилотных внедрений, поддержка исследовательских центров и ученых, обучение школьников и студентов.

Сейчас руководителем рабочей группы является директор дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрей Белевцев. В составе рабочей группы указаны 40 человек, среди которых представители Сбербанка, «Ростелекома», «Мегафона», «Яндекса», ВТБ, «Вымпелком», «Сколково», «Роснано», МТС, «Почты России» и других организаций.