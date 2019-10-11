Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта в России

Указом президента в России была утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Согласно документу, рынок решений на основе искусственного интеллекта к 2024 г. должен вырасти до $140 млрд. Стратегия направлена на то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю.



Указ президента

Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Текст указа и стратегии можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Указ предписывает Правительству до 15 декабря 2019 г. обеспечить внесение всех необходимых изменений в национальную программу «Цифровая экономика». Это подразумевает в том числе разработку и утверждение федерального проекта «Искусственный интеллект».

Кроме того, Правительство должно будет предусматривать при формировании проектов федерального бюджета в 2020-2030 гг. выделение средств на реализацию стратегии. Отчитываться о ходе ее реализации президенту правительство будет ежегодно.

Зачем нужна стратегия

Стратегия определяет цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры по его использованию для обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов, в том числе в области научно-технологического развития. Проект документа был представлен в мае 2019 г.

Авторы документа отмечают, что с 2014 г. по 2017 г. инвестиции в технологии на базе искусственного интеллекта показали трехкратный рост и достигли объема $40 млрд. По итогам 2018 г. глобальный рынок решений на основе искусственного интеллекта составил $21,5 млрд, а к 2024 г. прогнозируется его рост до $140 млрд. В связи с ускорением внедрения решений на базе искусственного интеллекта рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн.

Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта

Стратегия нацелена на то, чтобы российские технологии искусственного интеллекта заняли значительную долю мирового рынка. Если такие технологии в стране будут недостаточно развиты, авторы стратегии предрекают России замедление реализации приоритетных направлений научно-технологического развития и дальнейшее экономическое и технологическое отставание.

Приоритетные направления

Согласно стратегии, с помощью технологий искусственного интеллекта в России будет повышаться эффективность планирования, прогнозирования и принятия управленческих решений. Сюда относится в том числе прогнозирование отказов оборудования и его превентивное техническое обслуживание, оптимизация планирования поставок, производственных процессов и принятие финансовых решений.

Также искусственный интеллект будет использоваться для автоматизации рутинных производственных операций. На его основе будет создано автономное интеллектуальное оборудование, робототехнические комплексы и интеллектуальные системы управления логистикой

Кроме того, искусственный интеллект будет применяться для повышения безопасности сотрудников при выполнении бизнес-процессов. Сюда относится в том числе прогнозирование рисков и неблагоприятных событий, а также снижение уровня непосредственного участия человека в процессах, связанных с повышенным риском для жизни и здоровья.

Также с помощью искусственного интеллекта будет повышаться лояльность и удовлетворенность потребителей — например, с помощью персонализированных предложений и рекомендаций. Наконец, эти технологии будут использоваться для оптимизации процессов подбора и обучения кадров, а также составления оптимальных графиков работы сотрудников.

Искусственный интеллект в социальной сфере

В социальной сфере с помощью искусственного интеллекта предполагается повысить качество услуг в сфере здравоохранения. Речь идет о профилактических обследованиях и диагностике, основанной на анализе изображений. Технологии позволят прогнозировать возникновение и развитие заболеваний, подбирать дозировки лекарств и сокращать угрозы пандемий. Также искусственный интеллект должен автоматизировать хирургию и сделать ее более точной.

В сфере образования искусственный интеллект должен помочь адаптировать образовательный процесс к потребностям учащихся и рынка труда. С его помощью планируется проводить анализ эффективности обучения, что поможет оптимизировать профессиональную ориентацию и будет способствовать раннему выявлению детей с выдающимися способностями. Также технологии будут использоваться для автоматизации оценки качества знаний и анализа информации о результатах обучения.

Наконец, искусственный интеллект будет использоваться для повышения качества предоставления госуслуг и снижения их стоимости.

Цели и задачи

Искусственный интеллект в России будет развиваться с целью повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить нацбезопасность и правопорядок, а также достичь конкурентоспособности экономики, включая мировое лидерство в сфере данных технологий.

В число основных задач развития искусственного интеллекта входит поддержка научных исследований, направленных на его опережающее развитие. Также сюда относится разработка и развитие ПО, в котором используются такие технологии, и повышение доступности и качества данных, необходимых для их развития.

Кроме того, в списке задач упомянуто повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для работы искусственного интеллекта, а также насыщение данной сферы квалифицированными кадрами и информирование населения о том, где такие технологии можно применять. Наконец, одной из задач является создание комплексной системы регулирования общественных отношений, которые возникнут в связи с развитием искусственного интеллекта.

Реализация стратегии будет финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы федерации, средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников, в том числе на деньги институтов развития, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием и частных инвесторов.

Исследования и разработки

В рамках стратегии будут поддерживаться научные исследования, направленные на алгоритмическую имитацию биологических систем принятия решений, в том числе распределенных коллективных систем, таких как пчелиный рой или муравейник. Также приоритетными будут считаться исследования в сфере автономного самообучения и развития адаптивности алгоритмов к новым задачам, как и автономной декомпозиции сложных задач, поиска и синтеза решений.

В сфере разработки предполагается поддержать специалистов соответствующего профиля, а также обеспечить условия для создания открытых библиотек искусственного интеллекта и разработать единые стандарты в области безопасности, отказоустойчивости и совместимости ПО и архитектур.

В целом к 2024 г. российскими специалистами должны быть созданы широко применяемые в мире открытые библиотеки и ПО. Координироваться они должны российскими разработчиками и научным сообществом. К 2030 г. планируется создать российское ПО на базе искусственного интеллекта. Его разработчики должны стать мировыми лидерами в своей сфере.

Доступность данных и аппаратуры

Для развития искусственного интеллекта необходимо увеличить объем доступных данных, в том числе размеченных и структурированных. Для этого будет разработана методология их сбора и разметки, а также создана ИКТ-инфраструктура для обеспечения доступа к ним. Наборы данных, включая звуковые, речевые, медицинские, метеорологические, промышленные и данные систем видеонаблюдения, будут храниться на общедоступных платформах для обеспечения потребностей разработчиков. У госорганов и госкомпаний к этим платформам будет приоритетный доступ.

Также государство будет поддерживать создание отечественной аппаратуры, которая требуется для работы искусственного интеллекта. В частности, будет поддерживаться создание отечественных процессоров, программно-аппаратных комплексов на базе российских компонентов и дата-центров. К 2024 г. уже должны быть разработаны соответствующие процессоры, не хуже мировых аналогов, а также построены ЦОДы. К 2030 г. российские микропроцессоры с комплектом необходимого ПО должны быть широко представлены на российском и международном рынках, также должны появиться ЦОДы и интеллектуальные устройства на базе этих процессоров.