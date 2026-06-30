Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Quality of Life Качество жизни

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Sitronics Group и «Эмпериум» разрабатывают проект автомобильно-пассажирских полуавтономных паромов для модернизации переправы на реке Обь в ЯНАО 1
29.06.2026 Связь в амурской тайге: оператор запустил 4G в поселке Береговой 1
30.09.2025 «Авито Подработка»: 12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке 1
14.04.2025 Технологии искусственного интеллекта Сбербанка открывают новые возможности для работы людей с инвалидностью 1
27.02.2025 Т2 инвестирует в Омскую область больше 1 млрд рублей 1
18.04.2024 «Самолет Плюс» инвестирует в развитие CRM-систем с более чем 10 тыс. агентов недвижимости 1
03.04.2024 «Самолет» построил отказоустойчивую корпоративную ИТ-инфраструктуру 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии 1
25.05.2022 Русский смарт-сити среди Кавказских гор 1
07.04.2022 ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем 1
08.04.2021 МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей 1
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
17.01.2017 «Мегафон» удвоил LTE-покрытие в Белгородской области 1
16.01.2017 LeEco привлекла свыше $2,4 млрд инвестиций 1
19.10.2016 Госфинансирование «Информационного общества» урежут на 10 млрд, «Развития электронной промышленности» - на 22% 1
01.09.2016 Контактный центр LeEco начал работу в России 1
18.12.2015 Минкомсвязи и Чукотка подписали соглашение, направленное на устранение цифрового неравенства в регионе 1
12.10.2015 «Ростелеком» открыл первую в Сибири точку доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
30.09.2015 «Спутник», Rambler&Co, «Яндекс» и правительство Кировской области договорились о совместной работе по открытию госданных 1
21.09.2015 Регионы увеличивают затраты на ИКТ 1
17.09.2015 «Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан 1
18.08.2015 Фонд «Сколково» и Фонд Тимченко объявили о старте конкурса инновационных проектов «Качество жизни 2.0» 2
31.03.2015 Правительство одобрило распределение 550 млн руб. на ИТ-проекты 30 регионам 1
11.09.2014 Google купил производителя «умной ложки». ВИДЕО 1
10.06.2014 В Севастополе пройдет семинар-конференция по государственному и муниципальному управлению в Крымском федеральном округе 1
02.06.2014 В Севастополе пройдет семинар-конференция по государственному и муниципальному управлению в Крымском федеральном округе 1
13.05.2014 Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства» 1
21.04.2014 В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии 1
22.11.2012 Путин распорядился выдать сотни миллионов на интернет для «креативного класса» 2
21.05.2012 Как превратить ТВ в компьютер: "апгрейд" и Интернет-сервисы Samsung UE46ES8000 1
27.09.2011 «Кабест» создаёт систему видеонаблюдения и ситуационный центр в рамках проекта «Безопасный Сочи» 1
25.03.2009 Нетбук Samsung NC10 с WiMAX: первый тест в России 1
07.07.2008 11-е обновление Tabula Rasa 1
13.03.2003 Ястржембский и Алферов раскрыли подробности Нобелевского симпозиума в Петербурге 1
05.06.2002 "Парус" и "АСВТ" заключили соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Quality of Life и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МегаФон 10742 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Microsoft Corporation 25775 10
Huawei 4677 9
Philips 2099 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Google LLC 12690 7
SAP SE 5601 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Cisco Systems 5372 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 5
Samsung Electronics 11065 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 4
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
Apple Inc 13156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Accenture plc 719 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
McKinsey & Company Int 293 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Dassault Systemes 235 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Ericsson ConsumerLab 35 3
Esri 176 3
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Почта России ПАО 2370 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Группа Самолет 106 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Группа Самолет - Самолет плюс 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Daikin Industries 64 2
Институт Электронного Государства НИИ - Institute for Electronic Government - eGovExpert 3 2
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 11 1
Екатеринбурггаз 4 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС АНО 1 1
Алферовский фонд 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 1
Huaxia Bank - Банк Хуася - Huaxia Securities - Huaxia Insurance 6 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
SZSE - Shenzhen Stock Exchange - Шэньчжэньская фондовая биржа 4 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Dassault Systemes - La Fondation Dassault Systèmes 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 75
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 39
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 39
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 38
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 34
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 31
Microsoft Windows 2000 8678 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Apple iOS 8583 6
Apple - App Store 3109 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Apple iPad 4012 4
Google Android 15244 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone 6 4861 3
Dassault Systemes - 3DExperience 76 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Правительство Московской области - Добродел 40 2
Росатом РИР Умный город - Умный Железноводск 4 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 2
Microsoft Azure 1526 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 30 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 2
Никифоров Николай 1138 15
Медведев Дмитрий 1665 11
Путин Владимир 3454 9
Осеевский Михаил 350 5
Лысенко Эдуард 317 5
Щеголев Игорь 699 4
Эмдин Сергей 69 4
Козлов Александр 71 4
Логинов Александр 54 4
Фурсин Алексей 158 4
Орловский Виктор 408 3
Сергунина Наталья 375 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Лацанич Василь 106 3
Кузяев Андрей 72 3
Воробьев Андрей 199 3
Дворкович Аркадий 216 3
Калугин Сергей 169 3
Владимиров Владимир 19 3
Патока Андрей 110 3
Моисеев Евгений 7 2
Бакулин Евгений 3 2
Цивирко Евгений 3 2
Лукьянов Александр 80 2
Пироженко Александр 2 2
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 2
Рейман Леонид 1065 2
Глазков Борис 48 2
Ратиев Сергей 28 2
Левин Леонид 134 2
Шадаев Максут 1210 2
Пак Олег 112 2
Кабанов Владимир 178 2
Собянин Сергей 538 2
Корня Алексей 80 2
Дмитриев Кирилл 120 2
Held George - Хелд Джордж 38 2
Бровко Василий 60 2
Матвиенко Валентина 117 2
Егоров Игорь 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 212
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
Европа 24964 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 10
Индия - Bharat 5870 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 9
Япония 13807 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Украина 7928 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 130
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 86
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 80
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 38
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 17
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Здравоохранение - Реабилитация 449 12
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Зоология - наука о животных 2887 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ITHome 46 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Nature 832 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
Юность - радиостанция 52 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Die Welt 80 1
Applied Physics Letters 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner - Гартнер 3658 2
IBM Research 111 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
Oxford Economics 14 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Интерфакс - Финмаркет 26 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
GlobeScan 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 8
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
Levin Institute - Институт Левина 1 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 1
РАН СПбНЦ - Санкт-Петербургский научный центр РАН 6 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 1
CUNY - City University of New York - Городской университет Нью-Йорка 4 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
РААСН - ЦНИИП градостроительства - Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук 1 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Цифровая прокачка региона 29 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
VeeamON Forum 10 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
Час кода - международное движение 11 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Время Инноваций - награда 2 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Samsung Forum 14 1
Oracle TechForum 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще