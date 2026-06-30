Индексная книга (каталог) CNews*
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Quality of Life Качество жизни
СОБЫТИЯ
Публикаций - 37, упоминаний - 39
Quality of Life и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 15
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Путин Владимир 3454 9
|Осеевский Михаил 350 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Щеголев Игорь 699 4
|Эмдин Сергей 69 4
|Козлов Александр 71 4
|Логинов Александр 54 4
|Фурсин Алексей 158 4
|Орловский Виктор 408 3
|Сергунина Наталья 375 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Лацанич Василь 106 3
|Кузяев Андрей 72 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Калугин Сергей 169 3
|Владимиров Владимир 19 3
|Патока Андрей 110 3
|Моисеев Евгений 7 2
|Бакулин Евгений 3 2
|Цивирко Евгений 3 2
|Лукьянов Александр 80 2
|Пироженко Александр 2 2
|Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Глазков Борис 48 2
|Ратиев Сергей 28 2
|Левин Леонид 134 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Пак Олег 112 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Собянин Сергей 538 2
|Корня Алексей 80 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Held George - Хелд Джордж 38 2
|Бровко Василий 60 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Егоров Игорь 45 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.