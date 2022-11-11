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Quality of Life Качество жизни



11.11.2022 «билайн» внедряет «ясный язык» для клиентов с особенностями восприятия информации 1
26.10.2022 МТС присоединилась к Национальному инклюзивному договору 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области 1
15.08.2022 «Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН 1
10.08.2022 Минцифры улучшает скорость и качество госуслуг 1
01.08.2022 РИР запускает систему управления обращениями граждан в Хабаровске 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1
26.07.2022 Потомки первых пахарей Омской области впервые получили доступ к LTE 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
12.07.2022 Konica Minolta и Marubeni подписали инвестиционное соглашение 1
27.06.2022 К 2025 г. цифровизация российского села может достигнуть 90% 1
17.06.2022 Курс на цифровизацию региона: «Ростелеком» заключил соглашение с Краснодарским краем 1
16.06.2022 «Мегафон» создаст цифровую инфраструктуру в Курской области 1
06.06.2022 Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов 1
02.06.2022 Москва представила цифровой двойник города и управленческую платформу «Мос.Облако» 1
25.05.2022 Русский смарт-сити среди Кавказских гор 1
25.05.2022 Центр развития цифровых технологий Maximum открылся в Подмосковье 1
24.05.2022 «Росатом» и Железноводск завершили второй этап цифровизации города-курорта 1
07.04.2022 ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем 1
15.03.2022 МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года 1
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть 1
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию 1
31.01.2022 В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам 1
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора 1
24.01.2022 У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции 1
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве 1
29.12.2021 При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города» 1
29.12.2021 Фонд «Эльбрус капитал» инвестировал 750 млн рублей в российскую компанию омниканального продвижения фармацевтических брендов Breffi 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
22.12.2021 «Расчетные Решения» вошли в число победителей Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» 1
17.12.2021 Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке 1
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций 1
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 1
12.11.2021 Краснодарская сеть аптек «Здоровье» внедрила серверы Lenovo на базе процессоров AMD Epyc 1
28.10.2021 X5 Group объявляет о запуске пилота сервиса подписки во всех регионах присутствия 1
27.10.2021 Минцифры просит для ИТ-шников разрешения работать из офисов в дни локдауна 1
14.10.2021 В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров 1

Публикаций - 429, упоминаний - 433
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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