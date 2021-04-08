Спецпроекты

МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей

Телеком Инфраструктура

МТС и правительство Республики Адыгея объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы региона. В рамках соглашения предусмотрено повышение уровня доступности интернет-среды в том числе в малых населенных пунктах и на территории туристических объектов, расположенных в горной местности. Объем инвестиций до конца 2022 г. составит более 500 млн руб.

В условиях роста внутреннего туризма в ближайшие два года МТС полностью покроет сетью четвертого поколения федеральный участок трассы Краснодар-Майкоп, направление Майкоп-Даховская, а также построит сети 4G для всех населенных пунктов с количеством жителей от 500 человек. Программа по развитию 4G предусмотрена для малочисленных и труднодоступных сел и аулов, которая уже сегодня включает в себя свыше 15 таких локаций. Это поселки Тахтамукайского, Красногвардейского и Майкопского районов. В дальнейшем этот список будет расширяться при участии правительства республики.

До 2022 г. будет существенно расширено покрытие фиксированными сетями Майкопа и пригородов республиканской столицы. В поселках Яблоновский и Новая Адыгея МТС построит сети ШПД и запустит интерактивное телевидение

Кроме того, МТС и правительство Республики Адыгея планируют сотрудничество в сфере Big data, системной интеграции, облачных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта для развития систем «Умного города» на территории региона. Также сотрудничество коснется взаимодействия в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в том числе с использованием билетных сервисов МТС.

«За долгие годы работы МТС зарекомендовала себя надежным партнером в вопросах предоставления мобильной связи, цифровых и медийных сервисов. Сегодня важно наращивать наше государственно-частное партнерство, улучшать качество мобильного интернета в малых и удаленных населенных пунктах, развивать внедрение цифровых технологий при формировании комфортной городской среды. Все это напрямую связано с повышением качества жизни жителей республики, улучшением деятельности субъектов экономики на основе использования цифровых технологий», — сказал премьер-министр Республики Адыгея Геннадий Митрофанов.

«МТС видит большой потенциал развития республики. В частности, по данным Big data МТС, прошлым летом Адыгея впервые вошла в топ-5 самых посещаемых туристами российских регионов. В данном случае, пример геоанализа, как одного из цифровых инструментов, демонстрирует, что регион может повысить, например, эффективность планирования туристической инфраструктуры региона и сделать Адыгею жемчужиной южного туристического направления. У нас накоплен большой опыт цифровизации регионов, и мы готовы делиться им, чтобы сделать республику максимально привлекательной и удобной для ее жителей, туристов и бизнесменов», — отметил директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Ласкавый.

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