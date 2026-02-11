Разделы

Ласкавый Сергей


СОБЫТИЯ


11.02.2026 Количество умных устройств в системе газоснабжения Кубани выросло в 2,5 раза 1
11.12.2024 Автомобильные тоннели Сочи обеспечены связью и интернетом 1
13.02.2024 МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры в горах Сочи 1
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик 1
28.07.2021 МТС переводит базовые станции в труднодоступных районах Кубани на энергию солнца 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
08.04.2021 МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей 1
03.10.2016 МТС инвестирует в технологий и сетей связи на Кубани 5 млрд рублей 1
22.09.2016 МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца 1
01.07.2016 МТС поможет доставить информационные сообщения клиентам банка «Кубань Кредит» 1
06.06.2016 МТС в Ростовской области запустила LTE на «голосовых» частотах 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
28.04.2016 МТС реализовала в ЮФО проект мониторинга грузового транспорта на основе M2M-технологий 1
04.08.2015 МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 1
24.02.2015 МТС запустила многофункциональный дата-центр в Краснодаре 1
04.06.2014 МТС с начала 2014 г. построила 150 базовых станций LTE-ready в Краснодарском крае 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
05.04.2011 МТС реализовала в Краснодарском крае проект по мониторингу транспортной системы на базе ГЛОНАСС 1
10.12.2010 МТС запустила сеть 3G на Эльбрусе 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14614 20
МТС Юг макрорегион 4 2
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
Samsung Electronics 10704 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3155 1
МегаФон 10087 1
Huawei 4284 1
Apple Inc 12741 1
LG Electronics 3684 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
ZTE Corporation 776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Sony 6641 1
HTC Corporation 1506 1
НАГ - NAG 20 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 65 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Аэропорт Геленджик - ИАТА: GDZ, ИКАО: URKG 3 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3025 1
Газпром ПАО 1425 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Администрация Майкопа 5 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Президент Украины 126 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9450 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6719 5
Мобильная связь - голосовые услуги 323 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Пропускная способность - Bandwidth 1832 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5192 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 455 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4959 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2382 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6214 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8975 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 4
МТС 3G-сеть 121 2
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 1
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 991 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 1
МТС 5G-сеть 19 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
МТС Big Data 314 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС Коммуникатор 31 1
Фролов Сергей 35 1
Таранченко Иван 1 1
Митрофанов Геннадий 1 1
Сорокин Евгений 2 1
Романько Максим 4 1
Вовк Виктор 1 1
Алтухов Сергей 14 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2114 15
Россия - РФ - Российская федерация 158352 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2238 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1714 5
Россия - Кубань 219 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 85 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 98 4
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Азовское море - Азовское побережье 45 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1006 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 702 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 33 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 41 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 46 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 101 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 261 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 350 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1692 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 84 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Усть-Джегута 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Архипо-Осиповка 5 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 1
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 27 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 9 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 13 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 21 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белоглинский район - Белая Глина 4 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3043 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 431 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
