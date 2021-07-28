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МТС переводит базовые станции в труднодоступных районах Кубани на энергию солнца

МТС приступил к реализации проекта по использованию зеленых технологий в энергоснабжении объектов связи. Первый объект, оснащенный солнечными панелями, заработал на горе Лысой Туапсинского района. В ближайший месяц МТС планирует обеспечить солнечными аккумуляторами еще несколько базовых станций в Геленджикском районе и рядом с Горячим Ключом.

На солнечную энергию МТС переведет объекты связи в отдаленных и труднодоступных местах Краснодарского края, где невозможно подключить базовые станции к линиям электропередач. Использование солнечной энергии — единственная возможность полноценно обеспечить малонаселенные поселки мобильным интернетом.

«Комбинированный способ подачи энергии обеспечивает круглосуточную и всесезонную работу сети даже в самых труднодоступных районах. В этом случае отпадают сложные вопросы с доставкой топлива в непогоду и в условиях горного бездорожья. Существенно снижаются затраты на техническое обслуживание удаленной станции и минимизируются вредные выбросы от переработанного топлива в окружающую среду. Современные технологии солнечной энергетики сегодня позволяют развивать подобные проекты на юге, а мы можем одновременно решать вопросы цифрового неравенства и оптимизации расходов при развитии сетей в таких некоммерческих местах», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Благодаря запуску первого объекта на солнечной энергии в Туапсинском районе, сотовой связью обеспечено село Садовое и оживленный участок железной дороги от станции Чинары до Чилипси по направлению к морю.

Владимир Бахур

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