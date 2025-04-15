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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Горячий Ключ

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ


15.04.2025 T2 ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе 1
09.09.2024 «МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети 1
13.02.2024 Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» 1
28.07.2022 Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета 1
23.09.2020 Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ 1
04.10.2018 «Мегафон» включил LTE в малых городах, станицах и поселках Краснодарского края 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
21.05.2015 Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове 1
17.09.2010 «Скай Линк» открыл 10 новых экспресс-офисов на юге России 1
08.04.2010 Россвязь представила результаты работ по олимпийскому строительству 1
26.01.2010 «ГК Олимпстрой» провела проверку строительства сооружений связи к Олимпиаде в Сочи 1
13.02.2001 "Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 1
Ростелеком 9854 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 18 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Межгорсвязьстрой 8 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
МСП Корпорация - МСП Лизинг 9 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1497 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2123 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
USB modem - USB модем 304 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1505 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6456 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2949 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 523 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2476 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5109 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1698 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 111 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 717 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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