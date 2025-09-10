В жилых районах Краснодара повысили качество мобильной сети

Новые скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с стали доступны жителям и гостям краевой столицы. «МегаФон» завершил масштабную модернизацию сети в историческом, деловом и промышленном центре города, а также в районах с активной жилой застройкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые преобразования коснулись улиц Красная, Митрофана Седина, Тургенева, Красных Партизан, Заполярная, Калинина, Дзержинского, Зиповская, Российская, Московская, 40-лет Победы, 1 Мая, Чекистов, Кирилла Россинского. Кроме того, новое оборудование ускорило мобильный интернет в смартфонах жителей и туристов города близ администрации края, центральной пешеходной аллеи, других зонах отдыха рядом с многоэтажками, а также в торговых, оздоровительных, спортивных и образовательных учреждениях.

Для того чтобы избежать перегрузок, «МегаФон» провел рефарминг — перераспределил частоты с сетей 3G на современный стандарт LTE. Это позволило увеличить емкость сети на 20%. Теперь абоненты «МегаФона» могут без задержек загружать до 30 фильмов и 60 приложений в час даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Мы отслеживаем рост интернет-трафика в городских зонах и оперативно адаптируем инфраструктуру под потребности пользователей. Только с начала года наши абоненты в Краснодаре прокачали свыше 160 тысяч Тбайт данных. Этот объем эквивалентен непрерывной прямой трансляции с главной улицы Краснодара в течение 19 лет», — отметил директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

С начала 2025 г. инженеры «МегаФона» модернизировали и построили около 800 телекоммуникационных объектов на территории Кубани. Улучшения затронули не только Краснодар, Сочи, Сириус, Геленджик и Горячий Ключ, но и сельские территории — в том числе Динской, Темрюкский, Усть-Лабинский и Крымский районы.