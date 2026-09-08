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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Усть-Лабинский район Усть-Лабинск

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Отечественные нейросети NtechLab усилят безопасность на Кубани 2
02.12.2025 «ЕвроХим» оптимизировал работу складов благодаря цифровой платформе ant Time Slot Management 1
26.11.2025 «Будь Здоров» сократила сроки ожидания решения от страховых компаний пациентов по ДМС с 1 дня до 5 минут 1
23.09.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» и F.Doc запустили проект электронного документооборота с пациентами 1
10.09.2025 В жилых районах Краснодара повысили качество мобильной сети 1
20.08.2025 «МегаФон»: пенсионеры Кубани перешли на цифровое общение 1
06.08.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья 1
13.05.2025 «МегаФон»: на Кубани помолодели дачники 1
17.03.2025 «МегаФон» прокачал сеть в Усть-Лабинском районе Кубани 3
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами 1
04.10.2018 «Мегафон» включил LTE в малых городах, станицах и поселках Краснодарского края 1
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 2
29.10.2015 «Ростелеком» реализует проект по устранению цифрового неравенства в Краснодарском крае 1
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 1
22.06.2010 «Скай Линк» совместно с ЮТК выпустил коробочный продукт «Городской мобильный» 1
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае 1
04.10.2007 «Синтерра» ввела в эксплуатацию новый участок магистральной сети 1
27.04.2007 "ИнжГеоГИС" разработал систему мониторинга автотранспорта 1
19.02.2001 В интернет-классах "Сибала" будут учить новым информационным технологиям и менеджменту 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10859 6
Ростелеком 10999 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 2
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 1
Инфолоджистикс - Infologistics 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Cisco Systems 5374 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15963 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 949 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2151 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1584 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 80 1
Google LLC 12748 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Формоза - Formoza 179 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
ИнжГеоГИС 1 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 3
Почта России ПАО 2382 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1902 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 1
Ингосстрах СПАО 482 1
Русагро Группа Компаний 386 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 634 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 118 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Белагропромбанк 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13982 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 991 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10280 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26989 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9625 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18159 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26572 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1767 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11884 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 3
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4508 2
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Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 177 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13547 1
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54349 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1530 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 1
CraftTalk GPT 11 1
Инфолоджистикс - docuForce 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3010 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 337 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6334 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2538 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 343 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
ИнжГеоГИС Навигатор 1 1
ИнжГеоГИС ТРАНС 1 1
Hisense CS - мобильный телефон 4 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 185 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 52 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 16 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 35 1
Холодов Андрей 56 4
Кирюшин Евгений 1 1
Ступин Родион 11 1
Хайми Елизавета 1 1
Шаяхметов Сергей 1 1
Россинский Кирилл 1 1
Маскаева Ирина 1 1
Кулин Филипп 53 1
Навальный Алексей 63 1
Приходько Сергей 28 1
Дерипаска Олег 41 1
Кириллов Александр 30 1
Суслов Сергей 3 1
Пулинец Сергей 11 1
Вашукевич Анастасия 3 1
Остатюк Игорь 6 1
Остроушко Алексей 28 1
Рыбка Анастасия 3 1
Петухов Денис 50 1
Артемьев Денис 14 1
Ласкавый Сергей 23 1
Яковлева Елена 20 1
Усов Александр 25 1
Кондраков Денис 11 1
Легченко Михаил 31 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2303 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2378 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47815 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 169 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 103 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 20 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 49 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 274 5
Россия - Кубань 232 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 44 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 42 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 199 4
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34023 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4448 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 1
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Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 242 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1016 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1153 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Сноб 7 1
NEWSru.com 229 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8643 1
Gartner - Гартнер 3663 1
SimilarWeb 62 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 116 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
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