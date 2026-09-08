Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Краснодарский край Усть-Лабинский район Усть-Лабинск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 26
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Холодов Андрей 56 4
|Кирюшин Евгений 1 1
|Ступин Родион 11 1
|Хайми Елизавета 1 1
|Шаяхметов Сергей 1 1
|Россинский Кирилл 1 1
|Маскаева Ирина 1 1
|Кулин Филипп 53 1
|Навальный Алексей 63 1
|Приходько Сергей 28 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Кириллов Александр 30 1
|Суслов Сергей 3 1
|Пулинец Сергей 11 1
|Вашукевич Анастасия 3 1
|Остатюк Игорь 6 1
|Остроушко Алексей 28 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Петухов Денис 50 1
|Артемьев Денис 14 1
|Ласкавый Сергей 23 1
|Яковлева Елена 20 1
|Усов Александр 25 1
|Кондраков Денис 11 1
|Легченко Михаил 31 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Сноб 7 1
|NEWSru.com 229 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8643 1
|Gartner - Гартнер 3663 1
|SimilarWeb 62 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470383, в очереди разбора - 724779.
Создано именных указателей - 200737.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470383, в очереди разбора - 724779.
Создано именных указателей - 200737.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.