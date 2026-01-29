Разделы

Россия ЮФО Краснодарский край Абинск

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Абинск

СОБЫТИЯ


29.01.2026 T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи 1
14.02.2025 T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году 1
04.12.2024 МТС модернизировала транспортную сеть на Черноморском побережье с помощью отечественного оборудования 1
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
03.03.2014 Свалки под контролем ГИС: опыт Краснодарского края 2
09.07.2012 МТС, «Билайн» и «МегаФон» ввели чрезвычайный роуминг в Краснодарском крае 1
30.03.2011 «Скай Линк» открыл 16 новых офисов продаж в регионах присутствия 1
17.09.2010 «Скай Линк» открыл 10 новых экспресс-офисов на юге России 1
06.03.2001 Новости от Кубань-GSM 1

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3147 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 3
Ростелеком 10388 2
МегаФон 10044 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 1
Основа Телеком 70 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 1
Esri 171 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Imango - Иманго 1 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12991 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Администрация Краснодарского края 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9422 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13037 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4944 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3565 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1296 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2067 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Apple iOS 8305 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 13 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
GeoEye IKONOS 110 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Яковлева Елена 20 3
Поляков Сергей 75 1
Суслов Сергей 3 1
Артемьев Денис 14 1
Ласкавый Сергей 20 1
Мардер Наум 116 1
Корнаухова Мария 1 1
Романченко Кирилл 4 1
Кондраков Денис 11 1
Бахорин Александр 10 1
Гречко Олег 7 1
Дулепа Сергей 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Погорелов Анатолий 1 1
Перов Виктор 3 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2104 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 7
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 458 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 7
Россия - РФ - Российская федерация 158018 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 40 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1707 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 5
Россия - Кубань 218 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 100 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 98 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 45 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ 18 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Брюховецкий район 7 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белореченск 14 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 41 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 496 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1683 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Архипо-Осиповка 5 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 73 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Приморско-Ахтарск 8 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Земля - планета Солнечной системы 10686 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 637 1
Германия - Федеративная Республика 12953 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 225 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
