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Россия ЮФО Краснодарский край Туапсе

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе

СОБЫТИЯ


28.05.2026 T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi 1
13.03.2026 Астрахань вошла в число самых доступных направлений для весенних путешествий 1
12.03.2026 Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев 1
12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России 1
29.01.2026 T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи 1
16.12.2025 T2 обеспечил связью новый комплекс «Собер-Баш курорт» 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
26.09.2025 Новый уровень «других правил»: T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края 4 млрд рублей 1
10.09.2025 Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО 1
04.09.2025 «МегаФон» прокачал сеть в Туапсинском районе Кубани 3
29.08.2025 В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом 1
20.08.2025 Фокус на комфорт: T2 продолжает усиливать связь в жилых комплексах ГК «Точно» в Краснодарском крае 1
05.06.2025 «МегаФон»: жители Сочи стали тратить больше интернет-трафика 1
29.11.2024 «МТС Travel»: в России совершено на 20% больше ранних бронирований отелей на зиму 1
21.11.2024 «Ситидрайв» расширил радиус поездок до 2 000 км на все авто в парке, кроме электромобилей 1
15.11.2024 Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области 1
25.10.2024 T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
04.10.2024 Т2 обеспечит телеком-инфраструктурой жилые комплексы ГК «Точно» 1
20.09.2024 Автомагистрали Юга на связи: установлены новые скорости курортных направлений 1
09.09.2024 «МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети 1
25.07.2024 «МТС Travel» назвал бюджетные направления по России для отдыха в бархатный сезон 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
10.06.2024 В России создана надежная технология для работы сотовых сетей без электричества. «Работает без человека и без человека самодиагностируется» 1
07.06.2024 Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий» 1
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1
17.04.2024 ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное 1
26.03.2024 Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи 1
31.10.2023 «Ростелеком» установил на главном курорте страны умное освещение 1
17.04.2023 «Касперский» выпустил мобильное устройство для обнаружения вражеских БПЛА 1
16.12.2022 МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи 1
24.11.2022 «Мегафон» ускорил интернет на Черноморском побережье 2
26.08.2022 МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников 1
06.04.2022 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти» 3
28.07.2021 МТС переводит базовые станции в труднодоступных районах Кубани на энергию солнца 2
22.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1

Публикаций - 102, упоминаний - 117

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Ростелеком 10948 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
ТТК Кавказ макрорегион 6 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
МТС - Кубань GSM 118 2
БУХта - Buhta 103 2
Cisco Systems 5372 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
Питерская группа связистов 441 1
РЖД Технологии - RZD Digital 37 1
Амтел-Сервис 37 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Новый диск 963 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
ИнСАТ - 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Формоза - Formoza 179 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - СибЧелендж-Телеком - Красноярский GSM 14 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Imango - Иманго 1 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 2
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Абрау-Дюрсо 24 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Социальные гарантии 41 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Геометрия НПО 165 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Первый Русский Пенсионный Фонд НПФ 1 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
МеТраКомБанк - Межрегиональный транспортный коммерческий банк 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Аэропорт Геленджик - ИАТА: GDZ, ИКАО: URKG 4 1
Еврохим МХК - Туапсинский балкерный терминал 1 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
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Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Правительство Кубы - Совет министров Кубы - органы государственной власти 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
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Гончаренко Марина 35 1
Копайгородский Алексей 4 1
Рюрикович Владимир Мономах 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 21
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 20
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 18
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 42 12
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 49 10
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 20 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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