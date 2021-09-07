Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Туапсе
Публикаций - 42, упоминаний - 50
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артемьев Денис 14 3
|Ласкавый Сергей 17 2
|Карелов Алексей 1 1
|Кузнецов Сергей 115 1
|Чибисов Владимир 22 1
|Головачев Михаил 16 1
|Суслов Сергей 3 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Зорин Алексей 4 1
|НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru