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Россия
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе


07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти» 3
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
29.05.2020 ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок 1
26.12.2016 Трансстройбанк запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» 1
31.10.2016 «Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С» 1
13.10.2016 «Транстелеком» подключил к интернету студгородок Ростовского госуниверситета путей сообщения 1
15.08.2016 «ЕвроХим» использует унифицированные коммуникации от Avaya 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
22.06.2016 «Амтел-Сервис» поставит оборудование ВКС для «Роснефтефлота» 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
14.04.2016 Предприятия Кубани перевели свыше 1000 сотрудников на «МегаФон» 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 4
23.06.2015 «Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья 3
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 1
27.05.2015 «МегаФон» запустил интернет 4G+ в Анапе 1
13.05.2015 Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит» 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
16.01.2014 2ГИС выпустил приложение для тех, кто будет в Сочи 1
02.03.2012 «Липецккомбанк» внедряет СЭД CompanyMedia: завершен пилотный этап 1
16.02.2012 Optima получила контракт стоимостью 1,8 млрд руб. на реконструкцию олимпийского объекта 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
28.04.2011 GMCS тиражирует корпоративную ИС на филиалы «Росморпорта» 1
19.11.2010 РЖД будет создавать «умные вокзалы» 1
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи 1
22.06.2010 «Скай Линк» совместно с ЮТК выпустил коробочный продукт «Городской мобильный» 1
13.08.2009 «Астерос» создает ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджик 1
10.08.2009 На «Картах@Mail.Ru» появились Ростов-на-Дону и Краснодар 1
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае 1
28.01.2008 «Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г. 1
07.09.2007 Южный региональный поисково-спасательный отряд выбирает ИТ-поставщика 1
23.03.2007 "Кавказ-ТрансТелеКом" подвел итоги года 1
30.10.2006 Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra 1
27.01.2006 Dixis расширяет Краснодарский филиал 1
29.11.2005 Открыт двусторонний роуминг между петербургской и краснодарской сетями "Скай Линк" 1
25.07.2005 Москва: без пиратских дисков не выжить 2
11.10.2004 "Мертвые зоны" GSM-операторов на юге 1
23.04.2004 Годовая выручка "ТрансТелеКома" от транзита трафика транспортного комплекса РФ может достигнуть $35 млн. 1
28.07.2003 Кандалакша получила систему морской связи при бедствии 1
27.09.2002 "Би Лайн GSM" приходит на Кубань 1

Публикаций - 42, упоминаний - 50

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6011 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 3
ТТК Кавказ 3 2
СкайЛинк - Skylink 973 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7180 2
GMCS 308 1
Yandex - Яндекс 4378 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 365 1
Амтел-Сервис 35 1
РЖД Технологии 4 1
Ericsson 1560 1
InterTrust - ИнтерТраст 284 1
NCR - National Cash Register 128 1
Астерос - Asteros 532 1
DJI 32 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 174 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
VK - Mail.ru Group 2749 1
Nokia Corporation 4293 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2165 1
4673 1
CompanyMedia 141 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Nokia Networks 76 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 849 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
Золотая Корона 326 1
РЖД - Российские железные дороги 1256 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 51 2
Магнит - Сеть магазинов 278 1
Банк Зенит 157 1
Роснефть НК 406 1
Еврохим МХК 65 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Росморпорт ФГУП 20 1
Dixis - Диксис 338 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6675 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 1
Президент Российской Федерации 1579 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 24 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 8
3G - Стандарт мобильной связи 4623 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 545 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 119 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 1
Web Interface - Веб-интерфейс 212 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 651 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Avaya IP Office Cloud Platform 75 1
Avaya Aura Communication Manager 43 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Apple iOS 5776 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
Google Android 10796 1
Symbian OS 1163 1
Apple - App Store 2216 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 672 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 179 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 24 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 1
МТС 3G-сеть 87 1
Avaya Scopia 10 1
Avaya Aura Conferencing 3 1
Артемьев Денис 14 3
Ласкавый Сергей 17 2
Карелов Алексей 1 1
Кузнецов Сергей 115 1
Чибисов Владимир 22 1
Головачев Михаил 16 1
Суслов Сергей 3 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Зорин Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1132 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1058 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 172 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1326 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 97 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 68 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1476 6
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 284 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 646 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 50 4
Чёрное море - Черноморское побережье 16 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1023 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1669 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1711 3
Россия - Кубань 65 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 621 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 893 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 2
Россия - ПФО - Казань 1793 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 758 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1059 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 787 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 469 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 298 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 319 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 381 2
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 119 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старый Оскол 59 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 19 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 502 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 569 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 244 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 454 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 876 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 1
Великая Отечественная война 162 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 383 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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