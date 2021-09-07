ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти»

«Транстелеком» реализовал проект по строительству каналов связи для нужд ИК «Сибинтек», которая является единым ИТ интегратором НК «Роснефть». На базе цифровых каналов связи компании «Транстелеком» создана сетевая инфраструктура таких нефтеперерабатывающих предприятий Туапсе как «РН-Морской терминал Туапсе» и «РН-Туапсинский НПЗ».

В рамках договора ТТК предоставляет заказчику защищенные каналы доступа, что позволяет соединить в едином информационном поле территориально распределенные подразделения.

«Предоставление сервисов связи для крупных промышленных предприятий – одно из важных направлений нашей работы. Обладая обширным опытом и всеми необходимыми компетенциями, «Транстелеком» готов оказать услуги высокого качества, и мы уверены, что сотрудничество получит высокую оценку со стороны наших партнеров», – сказал руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке ТТК Сергей Козерод.

«РН-Морской терминал Туапсе» специализируется на экспорте нефтепродуктов, производимых на Туапсинском, Ачинском и Самарских НПЗ и перевалки ресурса третьих сторон. Также терминал используется для перевалки нефтепродуктов на внутренний рынок и предоставления услуги по бункеровке судов.

«РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» является градообразующим предприятием с более чем 80-летней историей. Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения НК «Роснефть».