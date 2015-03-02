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Россия
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Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск


02.03.2015 «Билайн» запустил 4G в Красноярске и Ачинске
14.05.2013 ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске
13.01.2012 В Ачинске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг
20.09.2011 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ачинске
30.08.2011 ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Ачинске

Публикаций - 74, упоминаний - 101

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2288 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7920 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 110 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 172 2
Интерспутник - Исател 18 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 51 1
АКОС 60 1
Астор 103 1
Ростелеком НСС 75 1
СМАРТС Волгоград-GSM 15 1
NCR - National Cash Register 147 1
Ростелеком - Связьинвест 1697 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 85 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 741 1
Ericsson 2686 1
Huawei 3093 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 3
Walt Disney Company 546 1
Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 23 1
Почта России ПАО 1826 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
re:Store 131 1
Правительство Красноярского края 60 5
Правительство РФ 6989 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2174 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 43 1
ФТС РФ - Красноярская таможня 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6743 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4214 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4983 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5945 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 834 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 839 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 86 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3111 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 672 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 315 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10264 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1538 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 49 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 860 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6140 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 940 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 64 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 52 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 2
Amedia Premium HD 28 1
МТС 3G-сеть 87 1
Баженов Михаил 38 5
Аветисян Армен 43 5
Шиянов Егор 6 2
Федотов Алексей 7 1
Томенко Виктор 8 1
Левин Дмитрий 35 1
Колесник Андрей 16 1
Шарков Максим 12 1
Шамзон Светлана 31 1
Кудрявцев Артем 26 1
Леонов Олег 12 1
Зданович Сергей 8 1
Кубарев Владимир 6 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 996 36
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1312 28
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 21
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 57 16
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 29 15
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 57 14
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 88 14
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 19 12
Россия - Бородино 36 7
Россия - Российская федерация - РФ 101221 7
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 185 5
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1159 3
Россия - СФО - Хакасия Республика 334 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 36 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 89 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 33 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 74 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 84 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 176 2
Россия - Сибирь 1450 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 55 1
Россия - СФО - Новосибирск 3148 1
Россия - СФО - Омская область 495 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 639 1
Россия - СФО - Иркутская область 794 1
Германия - Бавария 50 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 98 1
Россия - ЦФО - Воронежская область- Россошь 44 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2007 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 83 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12403 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 45 1
Россия - СФО - Кемеровская область 668 1
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 12 1
Красноярское водохранилище - Красноярское море 2 1
Россия - Западная Сибирь 193 1
России - европейская часть - Восточная Европа 224 1
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 4 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 433 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 1
Торговля розничная 408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Россия 24 - телеканал 94 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Discovery Channel 33 1
Русский роман - телеканал 12 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 10 1
Олимпийские игры - Olympic Games 551 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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