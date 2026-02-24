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Россия СФО Красноярский край Ачинск
СОБЫТИЯ
|24.02.2026
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«Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Ачинске
начительные ресурсы. Эти средства мы в дальнейшем можем направить на развитие инфраструктуры, чтобы Ачинск становился еще более комфортным для проживания».
|15.09.2025
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«Ростелеком» сделает уличное освещение в Ачинске энергоэффективным
оеводы Тухачевского, Щетинкина, Ленина, Калинина, Чкалова, Строителей. Игорь Титенков, глава города Ачинска: «Благодаря механизму энергосервисного контракта мы привлекаем инвестиции, обновляем
|14.12.2015
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ТТК предоставил услуги связи Ачинскому НПЗ
телекоммуникационных услуг», – прокомментировал генеральный директор «ТТК-Сибирь» Михаил Баженов. «Ачинский НПЗ сегодня работает с сотнями предприятий Красноярского края и России, для успешног
|02.03.2015
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«Билайн» запустил 4G в Красноярске и Ачинске
Компания «ВымпелКом» («Билайн») объявлла о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Красноярске и Ачинске. Высокоскоростной мобильный интернет доступен более 90% горожан. Средняя пользовательская скорость сейчас составляет 15-20 Мбит/с, максимальная превышает 70 Мбит/с. Сеть «четвертого пок
|14.05.2013
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ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске
ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности магистральных каналов доступа в интернет на базе сети FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до зд
|13.01.2012
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В Ачинске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг
ставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), сообщает пресс-служба аппарата главы города Ачинска. Центр способствует упрощению процедуры получения населением и юридическими лицами об
|20.09.2011
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ачинске
хвата сети ТТК в Ачинске составляет порядка 13,8 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сибирь» предлагает жителям Ачинска безлимитные тарифные планы со скоростью доступа в интернет от 5 до 30 Мбит/с и абонен
|30.08.2011
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ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Ачинске
хвата сети ТТК в Ачинске составляет порядка 10,5 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сибирь» предлагает жителям Ачинска безлимитные тарифные планы со скоростью доступа в интернет от 2 до 12 Мбит/с и абонен
|17.12.2008
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СЭД «БОСС-Референт» внедряют в Администрации Ачинска
компании «БОСС-Референт» в Красноярском крае – автоматизирует документооборот Администрации города Ачинска. Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт», как ожидается, помо
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 11
|Баженов Михаил 39 7
|Егошин Сергей 117 6
|Ким Андрей 58 4
|Усатов Алексей 43 3
|Кирюшин Геннадий 91 2
|Королев Игорь 65 2
|Шиянов Егор 6 2
|Оситис Анастасия 12 2
|Медведева Ольга 5 2
|Ляпунов Александр 3 2
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
|Симаткина Светлана 71 2
|Титенков Игорь 2 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Распопин Николай 48 2
|Слизень Виталий 244 2
|Фридман Михаил 146 2
|Кузьмичев Алексей 54 2
|Свирский Павел 21 2
|Хан Герман 56 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
|Низомиддинов Олег 12 1
|Томилов Александр 5 1
|Яшин Валерий 80 1
|Лужков Юрий 113 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Козерод Сергей 38 1
|Валенко Вадим 5 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Лейвиман Александр 12 1
|Полевой Василий 14 1
|Зубов Дмитрий 12 1
|Березовский Борис 24 1
|Леонов Олег 13 1
|Скворцов Борис 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
|Grand View Research 25 1
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