Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Красноярский край
Ачинск
Публикаций - 74, упоминаний - 101
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 3
|Walt Disney Company 546 1
|Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 23 1
|Почта России ПАО 1826 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
|re:Store 131 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 2
|ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 2
|Amedia Premium HD 28 1
|МТС 3G-сеть 87 1
|Баженов Михаил 38 5
|Аветисян Армен 43 5
|Шиянов Егор 6 2
|Федотов Алексей 7 1
|Томенко Виктор 8 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Колесник Андрей 16 1
|Шарков Максим 12 1
|Шамзон Светлана 31 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Леонов Олег 12 1
|Зданович Сергей 8 1
|Кубарев Владимир 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
|Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
|Россия 24 - телеканал 94 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|Discovery Channel 33 1
|Русский роман - телеканал 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru