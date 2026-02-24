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Россия СФО Красноярский край Ачинск

Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск

СОБЫТИЯ


24.02.2026 «Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Ачинске

начительные ресурсы. Эти средства мы в дальнейшем можем направить на развитие инфраструктуры, чтобы Ачинск становился еще более комфортным для проживания».
15.09.2025 «Ростелеком» сделает уличное освещение в Ачинске энергоэффективным

оеводы Тухачевского, Щетинкина, Ленина, Калинина, Чкалова, Строителей. Игорь Титенков, глава города Ачинска: «Благодаря механизму энергосервисного контракта мы привлекаем инвестиции, обновляем

14.12.2015 ТТК предоставил услуги связи Ачинскому НПЗ

телекоммуникационных услуг», – прокомментировал генеральный директор «ТТК-Сибирь» Михаил Баженов. «Ачинский НПЗ сегодня работает с сотнями предприятий Красноярского края и России, для успешног
02.03.2015 «Билайн» запустил 4G в Красноярске и Ачинске

Компания «ВымпелКом» («Билайн») объявлла о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Красноярске и Ачинске. Высокоскоростной мобильный интернет доступен более 90% горожан. Средняя пользовательская скорость сейчас составляет 15-20 Мбит/с, максимальная превышает 70 Мбит/с. Сеть «четвертого пок
14.05.2013 ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске

ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности магистральных каналов доступа в интернет на базе сети FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до зд
13.01.2012 В Ачинске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг

ставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), сообщает пресс-служба аппарата главы города Ачинска. Центр способствует упрощению процедуры получения населением и юридическими лицами об
20.09.2011 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ачинске

хвата сети ТТК в Ачинске составляет порядка 13,8 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сибирь» предлагает жителям Ачинска безлимитные тарифные планы со скоростью доступа в интернет от 5 до 30 Мбит/с и абонен
30.08.2011 ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Ачинске

хвата сети ТТК в Ачинске составляет порядка 10,5 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сибирь» предлагает жителям Ачинска безлимитные тарифные планы со скоростью доступа в интернет от 2 до 12 Мбит/с и абонен
17.12.2008 СЭД «БОСС-Референт» внедряют в Администрации Ачинска

компании «БОСС-Референт» в Красноярском крае – автоматизирует документооборот Администрации города Ачинска. Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт», как ожидается, помо

Публикаций - 118, упоминаний - 153

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 20
Ростелеком 10948 11
МегаФон 10742 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 4
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 3
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
Cisco Systems 5372 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Huawei 4676 2
Softline - Софтлайн 3743 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
АйТи 1519 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
АСВТ 96 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Питерская группа связистов 441 2
МТС Сибирь макрорегион 49 1
СМАРТС Волгоград-GSM 31 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 2
Альфа-Эко 55 2
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 2
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 2
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 2
Востокгеофизика 2 2
Тагульское 6 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Альфа-Групп 745 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Сызранский НПЗ - Сызранский нефтеперерабатывающий завод 6 1
Русинвест АНПЗ - Антипинский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
Ватутинки Пансионат 22 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
СМУ Нефтехим 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
101Hotels.com 456 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Enso Group 1 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
КрУДор КГКУ - Краевое государственное казённое учреждение - Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю 3 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
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Intersoft Lab - Референт 157 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
МТС Коммуникатор 31 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Галактика Управление строительством 4 1
МТС Планшет 21 1
ЭРТИ - WinАВеРС - ВинАверс 2 1
NCR Realscan 19 1
Avito - Авито авто 77 1
NCR RealPOS 50 1
NCR AS@R Enterprise 4 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 1
Avito - Авито Путешествия 60 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 12 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
ВинСмета - WinСмета 2 1
3Logic Group - Citic RXR - пожарный робот 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPad 4011 1
Linux OS 11533 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 1
Samsung Galaxy 1035 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
МТС Big Data 324 1
Аветисян Армен 47 11
Баженов Михаил 39 7
Егошин Сергей 117 6
Ким Андрей 58 4
Усатов Алексей 43 3
Кирюшин Геннадий 91 2
Королев Игорь 65 2
Шиянов Егор 6 2
Оситис Анастасия 12 2
Медведева Ольга 5 2
Ляпунов Александр 3 2
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
Симаткина Светлана 71 2
Титенков Игорь 2 2
Евтушенков Владимир 217 2
Распопин Николай 48 2
Слизень Виталий 244 2
Фридман Михаил 146 2
Кузьмичев Алексей 54 2
Свирский Павел 21 2
Хан Герман 56 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
Низомиддинов Олег 12 1
Томилов Александр 5 1
Яшин Валерий 80 1
Лужков Юрий 113 1
Шамзон Светлана 33 1
Кудрявцев Артем 26 1
Козерод Сергей 38 1
Валенко Вадим 5 1
Шашурин Сергей 9 1
Фетисов Глеб 21 1
Владимиров Андрей 19 1
Лейвиман Александр 12 1
Полевой Василий 14 1
Зубов Дмитрий 12 1
Березовский Борис 24 1
Леонов Олег 13 1
Скворцов Борис 17 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Аренда 2687 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Русский роман - телеканал 15 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Мобильные системы 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Grand View Research 25 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 3
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