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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника ЦНИИ ЭИСУ Рассвет ОС



24.01.2025 ГК «Прогресс Агро» продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов 1
03.12.2024 «Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил» 1
28.11.2024 Портативный аккумулятор для станции «Лайт 2», обновления «Дуо Макс» и многое другое 1
19.11.2024 «Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света 1
19.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года 1
22.08.2024 Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались 1
05.08.2024 Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России 1
25.07.2024 «Бюро 1440» успешно завершило программу тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе 1
25.07.2024 Искусственный интеллект на страже урожая 1
23.05.2024 Компания «ТрансТелеКом» и «БЮРО 1440» договорились о сотрудничестве 1
21.05.2024 В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G 1
20.05.2024 5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
24.04.2024 Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass 1
21.03.2024 «Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX 1
05.03.2024 Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков 1
18.01.2024 Жители сразу двух районов Бузулука получили новые скорости мобильного интернета 1
30.11.2023 Родителям станет проще наладить режим дня ребенка с умным ночником Sber 1
27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
01.11.2023 Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 1
17.08.2023 Успешно проведен сеанс спутниковой связи на базе демонстрационной миссии будущей низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» 1
17.08.2023 Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий 1
02.08.2023 Tele2 застроила сетевой инфраструктурой районные центры Москвы 1
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение 1
07.07.2023 Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены 1
30.06.2023 Две новых компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты около 4 млрд руб. 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
27.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью московские кинотеатры 1
22.08.2022 ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы 1
24.01.2022 ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно 1
02.08.2021 К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1

Публикаций - 93, упоминаний - 93

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 13
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 13
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 12
ИКС 319 9
Т-Платформы - T-Platforms 395 8
Авикомп сервисез - Avicomp 41 8
8219 8
Microsoft Corporation 24632 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 6
Рамэк-ВС 92 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 5
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 5
THQ 295 5
Google LLC 11785 5
МегаФон 8829 5
Yandex - Яндекс 7351 5
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Ростех - РТ-Информ 140 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 4
Samsung Electronics 10265 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 4 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 2
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Huawei 3938 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Nvidia Corp 3491 2
HP Inc. 5688 2
Oracle Corporation 6691 2
Информ 303 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 9
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 6
Лента - Сеть розничной торговли 2083 4
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 2
Почта России ПАО 2113 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Unsplash 774 2
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 7 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
PPF Group N.V. 17 1
Интеко 17 1
EMMA Capital 6 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
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Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
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Меркури - Mercury 213 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 10
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 9
Ковчег - система резервного копирования 44 9
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Google Android 14000 6
Linux OS 9953 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 6
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 623 5
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 4
Apple iOS 7811 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 3
Microsoft Windows 15666 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3220 2
Google Play - Google Store - Android Market 3292 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
Космодром Байконур 1066 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1099 2
Яндекс.Маркет 938 2
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Microsoft Office 2010 142 1
Softline - Borlas АгроСистема 1 1
XakFor - хакерский форум 2 1
Путин Владимир 3172 11
Milius John - Милиус Джон 25 7
Шадаев Максут 1011 5
Юрчихин Федор 37 4
Черепенников Антон 83 3
Корниенко Михаил 25 2
Гордеева Анна 36 2
Котов Олег 49 2
Иккерт Павел 3 2
Creamer Timothy - Кримера Тимоти 4 2
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 2
Ляпунов Александр 3 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Шелобков Алексей 32 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Шу Заурбек 5 2
Гуцериев Михаил 111 1
Терентьев Алексей 23 1
Губанов Андрей 89 1
Панков Андрей 4 1
Дубовиков Дмитрий 1 1
Гуцериев Саид 12 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Бутова Елена 1 1
Вяткин Кирилл 1 1
Калинин Александр 154 1
Анисимов Павел 8 1
Лаптева Марина 114 1
Акимов Максим 187 1
Эйгес Павел 97 1
Демидов Михаил 133 1
Костомаров Виктор 1 1
Григоренко Инна 2 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
Калин Сергей 30 1
Хавторин Антон 25 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Бушуева Светлана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 14
Земля - планета Солнечной системы 10376 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 10
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 7
Солнечная система - Solar system 2524 6
Япония 13287 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 5
Южная Корея - Республика 6651 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 4
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 143 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 3
Юпитер - планета Солнечной системы 548 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 3
Германия - Федеративная Республика 12683 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 3
Венгрия - Будапешт 113 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 3
Европа 21772 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 3
Россия - СФО - Красноярский край - Крутояр 4 3
Беларусь - Белоруссия 5669 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2454 2
Россия - ПФО - Самарская область 1312 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 882 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
США - Техас 991 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
США - Флорида 765 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 2
США - Мэриленд 291 2
Чехия - Прага 197 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 26 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 14
Информатика - computer science - informatique 1055 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 7
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 6
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1179 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2931 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3711 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1074 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5753 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 3
Ergonomics - Эргономика 1597 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 3
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 3
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