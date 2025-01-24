Ростех Росэлектроника ЦНИИ ЭИСУ Рассвет ОС
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3172 11
|Milius John - Милиус Джон 25 7
|Шадаев Максут 1011 5
|Юрчихин Федор 37 4
|Черепенников Антон 83 3
|Корниенко Михаил 25 2
|Гордеева Анна 36 2
|Котов Олег 49 2
|Иккерт Павел 3 2
|Creamer Timothy - Кримера Тимоти 4 2
|Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 2
|Ляпунов Александр 3 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Шелобков Алексей 32 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Шу Заурбек 5 2
|Гуцериев Михаил 111 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Губанов Андрей 89 1
|Панков Андрей 4 1
|Дубовиков Дмитрий 1 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Бутова Елена 1 1
|Вяткин Кирилл 1 1
|Калинин Александр 154 1
|Анисимов Павел 8 1
|Лаптева Марина 114 1
|Акимов Максим 187 1
|Эйгес Павел 97 1
|Демидов Михаил 133 1
|Костомаров Виктор 1 1
|Григоренко Инна 2 1
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
|Калин Сергей 30 1
|Хавторин Антон 25 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Бушуева Светлана 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 4
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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