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Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass

В туристическом сервисе Russpass появились новые варианты познавательных прогулок по весенней Москве. Они подойдут как горожанам, так и туристам, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Каждый из пяти маршрутов включает больше 10 знаковых мест столицы, объединенных общей темой. Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с жемчужинами православного зодчества — Покровским, Новоспасским и Спасо-Андрониковым монастырями и несколькими храмами. Еще специалисты подготовили идеи для активного отдыха всей семьей и для длительной прогулки по историческому центру», — сказала Наталья Сергунина.

Путешествие «Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы» рассчитано примерно на два часа. Оно начинается на Таганской площади, проходит мимо дома на Котельнической набережной, особняка Зинаиды Морозовой, Дома-музея Марины Цветаевой, Дома культуры «ГЭС-2» и других достопримечательностей города.

Подборка «Тарзанка, скейты и иллюзии: маршрут для активного семейного отдыха в столице» предлагает, в частности, побродить по экотропе «На склоне Воробьевых гор», прокатиться по канатной дороге и посетить детские площадки Парка Горького.

Еще один вариант — «Маршрут по паломническим достопримечательностям столицы». Помимо храмов и монастырей участники смогут увидеть экспозиции Музея русской иконы и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

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«Вечер пятницы в столице» советуют начать с ужина в одном из московских ресторанов, а затем продолжить в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, старейшем кинотеатре города «Художественный» или Московском драматическом театре на Малой Бронной. Самые стойкие могут пройтись по Крымской набережной и встретить рассвет в парке искусств «Музеон».

«Маршрут по волнам памяти» перенесет в атмосферу СССР. На пути встретятся необычные дома-высотки, музеи винтажных игрушек и старинных игровых автоматов, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, одна из самых знаменитых пончиковых столицы и многое другое.

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