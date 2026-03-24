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ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства Выставочный комплекс ВВЦ

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ

«Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) — крупнейший столичный выставочный комплекс, входит в топ-50 крупнейших выставок мира. Ансамбль выставки представляет собой сложный комплекс зданий, сооружений, паркового хозяйства и других объектов.

 

 

 

Дмитрий Бухвалов, Начальник управления развития информационных систем, АО ВДНХ "Разработка ИТ-стратегии в новой реальности. Актуальные вызовы заказчика на примере ВДНХ" 28 февраля 2023 года в Москве CNews  конференция "Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса"
 

 

"Главный вход ВСХВ", 1956 г. Соколов Илья Алексеевич (1890 - 1968) "Главный вход ВСХВ", 1956 г. Соколов Илья Алексеевич (1890 - 1968)

СОБЫТИЯ

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24.03.2026 Участник «Сколково» создал цифровой двойник музея на ВДНХ

Компания «Индорс Навигейшн», участник «Сколково», разработала и внедрила детализированную интерактивную 3D-карту в современном музее «Атом» на ВДНХ, посвященном атомной энергии. Интеллектуальная навигации, основанная на точном цифровом двойнике музея, учитывает все особенности архитектуры и содержит каждую важную для посетителя точку.
11.02.2026 «Элар» развивает цифровую память ВДНХ

Корпорация «Элар» завершила проект по модернизации системы электронного архива фонда ВДНХ — комплексного цифрового ресурса, предназначенного для хранения, систематизации и публичного представления документов, наградных материалов, фотографий и сведений об участниках Выставки. П
13.01.2026 Самая «качающая» базовая станция Москвы в Новый год работала на ВДНХ

МТС проанализировала работу мобильной сети в Москве на Новый год: в ночь и днем 1 января 2026 г. во время массовых гуляний топ-3 самых нагруженных базовых станций работали на ВДНХ, в парке Зарядье и на улице Охотный ряд возле городской елки. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой «качающей» оказалась базовая станция на ВДНХ, которая в часы максимальн
11.11.2025 Резидент «Сколково» внедрил интерактивного гида по «Умному городу» на ВДНХ

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), осуществила внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform на основе цифрового двойника в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Павильон «Умный город» на ВДНХ является наглядным примером того, как современные технологии цифровизации трансформируют путешествие по выставочному пространству. В павильоне объеди
21.08.2025 Более 30 экспонатов музея «Атом» стали доступны в метавселенной ВДНХ

К 80-летию атомной промышленности в метавселенной ВДНХ («МетаВДНХ») стала доступна прогулка по цифровой копии нескольких этажей музея «Атом». В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что ждет гостей «МетаВДНХ» в оцифрован
01.08.2025 «МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ

Зрителям и участникам мероприятий в «Зеленом театре» на ВДНХ теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет на максимальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования, работающего на территории площа
18.02.2025 Новое мини-приложение от Т2: оператор поможет найти компанию для похода на каток ВДНХ

ский оператор мобильной связи, продолжает поддерживать городские развлечения. В этот раз он разработал специальное мини-приложение в Telegram, которое поможет легко найти компанию для похода на каток ВДНХ. Т2 решила проблему сбора единомышленников для похода на каток. Оператор создал специальное мини-приложение, которое работает внутри мессенджера Telegram. Любой желающий может выбрать удоб
23.12.2024 На ВДНХ появились автономные роверы

На территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в качестве обучающего инструмента для подготовки специалистов по направлению робототехники начали применять автономные роверы московской компании «Дронсхаб Групп». Платформы, предназначенн
09.09.2024 ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24

ые издержки и увеличить быстродействие системы, в которой могут работать до 700 пользователей одновременно. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) – столичный выставочный комплекс. На сегодняшний день ансамбль ВДНХ представляет собой сложный комплекс зданий, сооружений, паркового хозяйства и других объектов. CorpSoft24 – мног
05.08.2024 Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России

В честь 85-летнего юбилея главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ ля всех пользователей Рунета. Теперь отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет на ВДНХ, побегать по музейным залам и отправиться на уникаль
26.07.2024 Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

На выставке «Умный город» на ВДНХ можно узнать о ключевых цифровых проектах города, которые делают жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также познакомиться с технологиями будущего, которые еще пару лет каза
02.07.2024 МТС создала на ВДНХ одну из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в Москве

ПАО «МТС» в рамках государственного контракта в партнерстве с Департаментом информационных технологий Москвы завершила очередной этап создания на ВДНХ одной из крупнейших в столице зон бесплатного публичного Wi-Fi. Емкость сети позволяет пользоваться интернетом одномоментно 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС р
01.07.2024 На ВДНХ удвоили количество точек доступа к городскому Wi-Fi

На ВДНХ для комфорта гостей расширили сеть городского Wi-Fi. Количество точек доступа к ней стало больше в два раза, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Теперь их порядка 120. «За прошлый г
27.06.2024 CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8»

проект внедрения и развития информационных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью ВДНХ. Общее количество пользователей «1С:Предприятие 8» превышает 1000 сотрудников выставочно
22.05.2024 ДИТ Москвы представил метавселенную ВДНХ

Департамент информационных технологий Москвы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») разработал прототип метавселенной ВДНХ, созданный на базе цифрового двойника города. Тестовую версию этого проекта ДИТ Москвы представил в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. На стенде Москвы посе
18.12.2023 CorpSoft24 займется сопровождением системы электронного документооборота ВДНХ

курс на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота на платформе «1С» для ВДНХ. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Новый контракт с ВДНХ предполаг
10.11.2023 Трафик в мессенджерах на ВДНХ в Москве вырос в шесть раз в первые дни выставки «Россия»

Технические специалисты билайн зафиксировали значительный рост мобильного трафика на территории ВДНХ. Только в первые выходные ноября клиенты билайн скачали более 10 Тб контента, что в 2,2 раза больше, чем в первые выходные октября этого года. Если сравнивать потребление популярных сервис
21.06.2023 Самоходный шар и умный шлем: в 5G-демоцентре на ВДНХ протестируют новые проекты

В ближайшее время семь новых резидентов начнут тестировать свои решения на базе 5G-демоцентра в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Компании разрабатывают проекты на основе искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Они смогут применяться в сферах здравоохранения, безопасности труда, промышленнос
19.05.2023 CorpSoft24 автоматизировала электронный документооборот ВДНХ на платформе «1С»

Компания CorpSoft24 завершила проект по автоматизации электронного документооборота ВДНХ на базе решения «1С:Документооборот». В новой системе будут работать 900 сотрудников пре
27.12.2022 CorpSoft24 внедрит систему управления ВДНХ на платформе «1С»

Компания CorpSoft24 выиграла конкурс на выполнение работ по внедрению и расширению функционала автоматизированной информационной системы управления ВДНХ на базе платформы «1С: Предприятие». Стоимость работ по контракту составит 37,51 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Перед руководством ВДНХ стоят задачи цифро
21.09.2022 На всей центральной части ВДНХ теперь доступен городской Wi-Fi

На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья С
17.08.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет на ВДНХ до скорости 5G

«Мегафон» модернизировал сеть на территории одного из крупнейших выставочных комплексов в мире — ВДНХ. Это позволило увеличить пиковую скорость мобильного интернета на 60% до 1,4 Гб/с, что сопоставимо со скоростью в сети 5G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Только за первые
24.05.2022 Интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты» открылась на ВДНХ

В павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве начал работу проект «Фанерон. Город мечты». Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, это современная интерактивная выставка для детей и подростков. Площадка разд
04.02.2022 Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ

С 17 по 20 февраля на ВДНХ пройдут региональные отборочные соревнования «First Robotics Championship — Москва 3.0». Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что их победители примут участие в Национальн
24.01.2022 У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции

ород», а также как цифровые решения улучшают качество жизни горожан и облик Москвы. Об этом CNews сообщили представители столичного ДИТ. Совершить путешествие по экспозиции павильона «Умный город» на ВДНХ теперь можно онлайн. Пользователей сети приглашают познакомиться с инновационным пространством, посвященным цифровым решениям столицы. «Чтобы узнать обо всех цифровых достижениях города, д
29.12.2021 Corpsoft24 внедрит систему бухгалтерского и налогового учета на ВДНХ

Corpsoft24 объявила о победе в открытом конкурсе на создание автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для ВДНХ. Система будет внедрена на базе продуктов «1С:Управление холдингом» в короткий срок — за 2 месяца. ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) — крупнейший экспозиционный, музейн
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации

11 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт». В нем примут участие 16 команд — 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

2020 год стал для ВДНХ годом нового подхода к проведению культурных и познавательных мероприятий. Главная выста
09.02.2016 Скоростным Wi-Fi на ВДНХ могут одновременно пользоваться 7000 человек

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») по заказу Департамента информационных технологий города Москвы установила на ВДНХ 143 точки доступа к Wi-Fi. Проект, реализованный в рамках государственной программы «Информационный город», обеспечивает для посетителей выставки доступ к беспроводному интернету с общей п
11.12.2015 На ВДНХ можно будет передать подержанную цифровую технику нуждающимся

15 декабря в 12:00 на ВДНХ в павильоне №9 откроется пункт приема подержанных электронных устройств в рамках благотворительной акции «Доброе дело». Организаторами акции являются столичные Департамент информационных т
09.06.2015 Экспозиция павильона «Информационный город» на ВДНХ радикально обновилась

В начале июня павильон №14 «Информационный город» на ВДНХ открылся после масштабной реконструкции. Концепция и экспозиция выставки была обновлена: теперь в центре внимания посетителей город будущего — «умные» дома, футуристический транспорт, инте
01.08.2014 В павильоне «Вычислительная техника и информатика» на ВДНХ вновь поселились высокие технологии

1 августа в павильоне №14 («Вычислительная техника и информатика») на ВДНХ откроется интерактивная выставка, лекторий и контактный музей, посвященные городским электронным сервисам и новейшим разработкам в сфере ИТ. Вернуть павильону его специализацию потребовали
26.10.2009 «Глобус-Телеком» предоставит ВВЦ доступ в интернет

умма контракта превысила 700 тыс. руб. В соответствии с договором, оператор обеспечит на территории ВВЦ доступ в Сеть со скоростью 100 Мбит/сек. «Всероссийский выставочный центр» является одним
15.09.2008 ВВЦ стал эшафотом отечественных инноваций

В воскресенье, 14 сентября 2008 года во Всероссийском выставочном центре (бывшая ВДНХ) в Москве был показательно и прилюдно уничтожен экспонировавшийся на выставке авиалайнер
18.08.2006 В Москве в районе ВВЦ изменятся номера телефонов

С заменит работающие в коде 495 телефонные номера 181-2X-XX, 181-3X-XX на номера 760-2X-XX, 760-3X-XX, сообщает РБК. Замена будет проведена с 21 по 25 августа. Заменяемые номера используются в районе ВВЦ. Информация о замене номеров доведена письменно до сведения абонентов. После полного переключения номерной емкости на АТС будет установлен автоинформатор, который в течение двух месяцев буд
16.07.2003 ВВЦ становится беспроводной зоной

канал доступа в интернет с пропускной способностью 2 Мбит/с. В настоящее время в павильоне номер 57 ВВЦ на выставке "ЭКСПО-Наука - 2003" "Седиком" демонстрирует систему BreezeAccess GO, один "х
07.12.2000 ВВЦ совместно с МКС сообщили об окончании первого этапа подключения ВВЦ к высокоскоростным каналам волоконно-оптической связи

Завершен первый этап проекта по подключению ВВЦ к высокоскоростным каналам волоконно-оптической связи. Презентация новой телекоммуникацио
19.11.1999 22 ноября в ВВЦ пройдет выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99"

22 ноября 1999 года в Москве во Всероссийском Выставочном Центре (пав. "Москва") начинает свою работу вторая Международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99". Выставка ВКСС'99, организаторами которой высту
02.02.1999 "Традиция", Golden Line и Relline создадут сеть информационно-справочного и коммерческого обслуживания на ВВЦ

Фирма "Традиция" совместно с компаниями Golden Line и Relline приступили к созданию сети информационно-справочного и комплексного коммерческого обслуживания на ВВЦ. Сеть будет состоять из нескольких информационных стоек с сенсорными экранами, подключенными к Интернет. Наряду со структурированным доступом к Сети, информационное обеспечение системы буде

Публикаций - 444, упоминаний - 517

ВДНХ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
9594 31
МегаФон 10742 19
Microsoft Corporation 25774 19
Diasoft - Диасофт 1144 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Rimini Street 77 11
Yandex - Яндекс 9215 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Ростелеком 10948 10
Программный Продукт ГК 104 9
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 9
SAP SE 5601 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
EA - Electronic Arts 1317 7
Gaijin Entertainment 89 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Intel Corporation 12811 6
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 5
Huawei 4675 5
Autodesk 639 5
Информзащита 941 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Sony 6739 4
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Галактика - Корпорация 1545 4
АйТи 1519 4
Comindware - Колловэар 202 4
Google LLC 12687 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 14
Почта России ПАО 2370 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
X5 Group - Перекрёсток 640 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 11
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Фаберлик - Faberlic 115 9
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 9
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 8
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 8
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 7
Лента - Утконос 180 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 7
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 7
Политех - Политехнический музей 34 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Альфа-Банк 1979 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 60
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 17
Парк Зарядье 49 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 17
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 12
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 8
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 8
Федеральное казначейство России 1949 7
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Музеон - парк искусств 21 7
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 6
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Международная академия информатизации 14 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 44
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 32
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 29
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 27
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 25
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 21
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Linux OS 11533 10
Apple iPhone 6 4861 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 9
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 8
Google Android 15243 8
Apple iOS 8583 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
МТС 5G-сеть 20 7
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 7
Gaijin Entertainment - Адреналин 18 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 6
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 4
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Fallout 170 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Сергунина Наталья 375 42
Бухвалов Дмитрий 17 17
Дьяченко Валерий 96 13
Белоусов Максим 109 13
Чаркин Евгений 317 12
Глазков Александр 151 12
Трапезин Владимир 30 12
Емельченков Сергей 141 12
Путятинский Сергей 112 11
Бурилов Андрей 117 11
Валчев Стоян 48 11
Дворкович Аркадий 216 10
Гришин Дмитрий 210 10
Натрусов Артем 313 9
Лысенко Эдуард 317 9
Аитов Тимур 197 9
Залманов Андрей 37 9
Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
Андрианов Павел 86 9
Марковский Роман 27 9
Кудашев Константин 17 9
Фурсин Алексей 158 9
Кузин Вадим 38 9
Харитонов Денис 22 9
Калиновский Александр 14 9
Карпунин Алексей 51 9
Лагунов Андрей 43 9
Сологуб Денис 75 9
Бижан Михаил 12 9
Казанцев Сергей 17 9
Марова Юлия 10 9
Трояновский Владимир 63 9
Фридкин Станислав 10 8
Сотин Денис 216 7
Копысов Виталий 64 7
Рензяев Константин 79 6
Ермолаев Артем 379 6
Казарин Станислав 175 6
Горбатько Александр 105 6
Шадаев Максут 1210 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 324
Россия - РФ - Российская федерация 166163 293
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 38
Европа 24962 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Украина 7928 13
Германия - Федеративная Республика 13220 12
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Канада 5081 11
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 9
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 9
Франция - Французская Республика 8176 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 7
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 6
Россия - ЦФО - Курская область 751 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Нидерланды 3745 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 6
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 6
Казахстан - Республика 6047 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 137
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 42
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 24
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 20
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 20
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 16
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 13
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 11
Образование в России 2893 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Российская газета 290 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Intelligent Enterprise 27 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
PC Обозреватель 2 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Чудо техники 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Юность - радиостанция 52 1
Царьград - телеканал 29 1
СК Пресс 17 1
Regnum - Регнум 114 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Computer Weekly 376 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Scientific American 81 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
S8 Capital - Sport24 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
CNews Инновация года - награда 155 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Strategy Analytics 285 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Allied Business Intelligence 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Российский рынок ERP 24 1
Sage Research 4 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 22
РАН - Российская академия наук 2122 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
НАИСТ НП - Национальная академия интеллектуальных и социальных технологий 4 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 2
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - МРТИ РАН - Московский радиотехнический институт Российской академии наук 4 2
Российская инженерная академия 13 2
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