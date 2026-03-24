ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ

Участник «Сколково» создал цифровой двойник музея на ВДНХ Компания «Индорс Навигейшн», участник «Сколково», разработала и внедрила детализированную интерактивную 3D-карту в современном музее «Атом» на ВДНХ, посвященном атомной энергии. Интеллектуальная навигации, основанная на точном цифровом двойнике музея, учитывает все особенности архитектуры и содержит каждую важную для посетителя точку.

«Элар» развивает цифровую память ВДНХ Корпорация «Элар» завершила проект по модернизации системы электронного архива фонда ВДНХ — комплексного цифрового ресурса, предназначенного для хранения, систематизации и публичного представления документов, наградных материалов, фотографий и сведений об участниках Выставки. П

Самая «качающая» базовая станция Москвы в Новый год работала на ВДНХ МТС проанализировала работу мобильной сети в Москве на Новый год: в ночь и днем 1 января 2026 г. во время массовых гуляний топ-3 самых нагруженных базовых станций работали на ВДНХ, в парке Зарядье и на улице Охотный ряд возле городской елки. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой «качающей» оказалась базовая станция на ВДНХ, которая в часы максимальн

Резидент «Сколково» внедрил интерактивного гида по «Умному городу» на ВДНХ Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), осуществила внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform на основе цифрового двойника в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Павильон «Умный город» на ВДНХ является наглядным примером того, как современные технологии цифровизации трансформируют путешествие по выставочному пространству. В павильоне объеди

Более 30 экспонатов музея «Атом» стали доступны в метавселенной ВДНХ К 80-летию атомной промышленности в метавселенной ВДНХ («МетаВДНХ») стала доступна прогулка по цифровой копии нескольких этажей музея «Атом». В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что ждет гостей «МетаВДНХ» в оцифрован

«МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ Зрителям и участникам мероприятий в «Зеленом театре» на ВДНХ теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет на максимальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования, работающего на территории площа

Новое мини-приложение от Т2: оператор поможет найти компанию для похода на каток ВДНХ ский оператор мобильной связи, продолжает поддерживать городские развлечения. В этот раз он разработал специальное мини-приложение в Telegram, которое поможет легко найти компанию для похода на каток ВДНХ. Т2 решила проблему сбора единомышленников для похода на каток. Оператор создал специальное мини-приложение, которое работает внутри мессенджера Telegram. Любой желающий может выбрать удоб

На ВДНХ появились автономные роверы На территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в качестве обучающего инструмента для подготовки специалистов по направлению робототехники начали применять автономные роверы московской компании «Дронсхаб Групп». Платформы, предназначенн

ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24 ые издержки и увеличить быстродействие системы, в которой могут работать до 700 пользователей одновременно. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) – столичный выставочный комплекс. На сегодняшний день ансамбль ВДНХ представляет собой сложный комплекс зданий, сооружений, паркового хозяйства и других объектов. CorpSoft24 – мног

Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России В честь 85-летнего юбилея главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ ля всех пользователей Рунета. Теперь отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет на ВДНХ, побегать по музейным залам и отправиться на уникаль

Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек На выставке «Умный город» на ВДНХ можно узнать о ключевых цифровых проектах города, которые делают жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также познакомиться с технологиями будущего, которые еще пару лет каза

МТС создала на ВДНХ одну из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в Москве ПАО «МТС» в рамках государственного контракта в партнерстве с Департаментом информационных технологий Москвы завершила очередной этап создания на ВДНХ одной из крупнейших в столице зон бесплатного публичного Wi-Fi. Емкость сети позволяет пользоваться интернетом одномоментно 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС р

На ВДНХ удвоили количество точек доступа к городскому Wi-Fi На ВДНХ для комфорта гостей расширили сеть городского Wi-Fi. Количество точек доступа к ней стало больше в два раза, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Теперь их порядка 120. «За прошлый г

CorpSoft24 перевела информационные системы ВДНХ на платформу «1С: Предприятие 8» проект внедрения и развития информационных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью ВДНХ. Общее количество пользователей «1С:Предприятие 8» превышает 1000 сотрудников выставочно

ДИТ Москвы представил метавселенную ВДНХ Департамент информационных технологий Москвы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») разработал прототип метавселенной ВДНХ, созданный на базе цифрового двойника города. Тестовую версию этого проекта ДИТ Москвы представил в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. На стенде Москвы посе

CorpSoft24 займется сопровождением системы электронного документооборота ВДНХ курс на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота на платформе «1С» для ВДНХ. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Новый контракт с ВДНХ предполаг

Трафик в мессенджерах на ВДНХ в Москве вырос в шесть раз в первые дни выставки «Россия» Технические специалисты билайн зафиксировали значительный рост мобильного трафика на территории ВДНХ. Только в первые выходные ноября клиенты билайн скачали более 10 Тб контента, что в 2,2 раза больше, чем в первые выходные октября этого года. Если сравнивать потребление популярных сервис

Самоходный шар и умный шлем: в 5G-демоцентре на ВДНХ протестируют новые проекты В ближайшее время семь новых резидентов начнут тестировать свои решения на базе 5G-демоцентра в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Компании разрабатывают проекты на основе искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Они смогут применяться в сферах здравоохранения, безопасности труда, промышленнос

CorpSoft24 автоматизировала электронный документооборот ВДНХ на платформе «1С» Компания CorpSoft24 завершила проект по автоматизации электронного документооборота ВДНХ на базе решения «1С:Документооборот». В новой системе будут работать 900 сотрудников пре

CorpSoft24 внедрит систему управления ВДНХ на платформе «1С» Компания CorpSoft24 выиграла конкурс на выполнение работ по внедрению и расширению функционала автоматизированной информационной системы управления ВДНХ на базе платформы «1С: Предприятие». Стоимость работ по контракту составит 37,51 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Перед руководством ВДНХ стоят задачи цифро

На всей центральной части ВДНХ теперь доступен городской Wi-Fi На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья С

«Мегафон» разогнал мобильный интернет на ВДНХ до скорости 5G «Мегафон» модернизировал сеть на территории одного из крупнейших выставочных комплексов в мире — ВДНХ. Это позволило увеличить пиковую скорость мобильного интернета на 60% до 1,4 Гб/с, что сопоставимо со скоростью в сети 5G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Только за первые

Интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты» открылась на ВДНХ В павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве начал работу проект «Фанерон. Город мечты». Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, это современная интерактивная выставка для детей и подростков. Площадка разд

Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ С 17 по 20 февраля на ВДНХ пройдут региональные отборочные соревнования «First Robotics Championship — Москва 3.0». Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что их победители примут участие в Национальн

У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции ород», а также как цифровые решения улучшают качество жизни горожан и облик Москвы. Об этом CNews сообщили представители столичного ДИТ. Совершить путешествие по экспозиции павильона «Умный город» на ВДНХ теперь можно онлайн. Пользователей сети приглашают познакомиться с инновационным пространством, посвященным цифровым решениям столицы. «Чтобы узнать обо всех цифровых достижениях города, д

Corpsoft24 внедрит систему бухгалтерского и налогового учета на ВДНХ Corpsoft24 объявила о победе в открытом конкурсе на создание автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для ВДНХ. Система будет внедрена на базе продуктов «1С:Управление холдингом» в короткий срок — за 2 месяца. ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) — крупнейший экспозиционный, музейн

В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 11 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт». В нем примут участие 16 команд — 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше

Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 2020 год стал для ВДНХ годом нового подхода к проведению культурных и познавательных мероприятий. Главная выста

Скоростным Wi-Fi на ВДНХ могут одновременно пользоваться 7000 человек Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») по заказу Департамента информационных технологий города Москвы установила на ВДНХ 143 точки доступа к Wi-Fi. Проект, реализованный в рамках государственной программы «Информационный город», обеспечивает для посетителей выставки доступ к беспроводному интернету с общей п

На ВДНХ можно будет передать подержанную цифровую технику нуждающимся 15 декабря в 12:00 на ВДНХ в павильоне №9 откроется пункт приема подержанных электронных устройств в рамках благотворительной акции «Доброе дело». Организаторами акции являются столичные Департамент информационных т

Экспозиция павильона «Информационный город» на ВДНХ радикально обновилась В начале июня павильон №14 «Информационный город» на ВДНХ открылся после масштабной реконструкции. Концепция и экспозиция выставки была обновлена: теперь в центре внимания посетителей город будущего — «умные» дома, футуристический транспорт, инте

В павильоне «Вычислительная техника и информатика» на ВДНХ вновь поселились высокие технологии 1 августа в павильоне №14 («Вычислительная техника и информатика») на ВДНХ откроется интерактивная выставка, лекторий и контактный музей, посвященные городским электронным сервисам и новейшим разработкам в сфере ИТ. Вернуть павильону его специализацию потребовали

«Глобус-Телеком» предоставит ВВЦ доступ в интернет умма контракта превысила 700 тыс. руб. В соответствии с договором, оператор обеспечит на территории ВВЦ доступ в Сеть со скоростью 100 Мбит/сек. «Всероссийский выставочный центр» является одним

ВВЦ стал эшафотом отечественных инноваций В воскресенье, 14 сентября 2008 года во Всероссийском выставочном центре (бывшая ВДНХ) в Москве был показательно и прилюдно уничтожен экспонировавшийся на выставке авиалайнер

В Москве в районе ВВЦ изменятся номера телефонов С заменит работающие в коде 495 телефонные номера 181-2X-XX, 181-3X-XX на номера 760-2X-XX, 760-3X-XX, сообщает РБК. Замена будет проведена с 21 по 25 августа. Заменяемые номера используются в районе ВВЦ. Информация о замене номеров доведена письменно до сведения абонентов. После полного переключения номерной емкости на АТС будет установлен автоинформатор, который в течение двух месяцев буд

ВВЦ становится беспроводной зоной канал доступа в интернет с пропускной способностью 2 Мбит/с. В настоящее время в павильоне номер 57 ВВЦ на выставке "ЭКСПО-Наука - 2003" "Седиком" демонстрирует систему BreezeAccess GO, один "х

ВВЦ совместно с МКС сообщили об окончании первого этапа подключения ВВЦ к высокоскоростным каналам волоконно-оптической связи Завершен первый этап проекта по подключению ВВЦ к высокоскоростным каналам волоконно-оптической связи. Презентация новой телекоммуникацио

22 ноября в ВВЦ пройдет выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99" 22 ноября 1999 года в Москве во Всероссийском Выставочном Центре (пав. "Москва") начинает свою работу вторая Международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99". Выставка ВКСС'99, организаторами которой высту