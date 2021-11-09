ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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09.11.2021 МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО 1
14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 6
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 1
19.07.2021 Раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте центра развития карьеры «Технограда» 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1
15.06.2021 Московский образовательный комплекс «Техноград» запустил авторский карьерный подкаст 1
10.06.2021 В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих 3
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
06.04.2021 В Москве проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
20.02.2021 В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград» 1
09.02.2021 МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 2
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
18.01.2021 Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году 1
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 18
11.01.2021 Опробовать инновационные новинки: как работает городская программа пилотного тестирования 1
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
16.11.2020 Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН 1
26.10.2020 В Москве заработал первый в России 5G Центр для решения городских задач 1
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС 1
14.08.2020 Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе 2

Публикаций - 253, упоминаний - 314

ВДНХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 17
4771 14
Microsoft Corporation 20288 14
Diasoft - Диасофт 485 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 10
Ростех - Ростехнологии 2251 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 8
EA - Electronic Arts 1208 7
Gaijin Entertainment 77 7
Yandex - Яндекс 4439 7
SAP SE 4176 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1404 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 154 5
Rainbow Security - Rainbow Technologies 174 5
Программный продукт ГК 94 4
Центел - Центральный телеграф 315 4
Компьюлинк ГК - Compulink 319 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 4
Oracle Corporation 5638 4
Информзащита 549 4
Sony 5126 4
Samsung Electronics 8405 4
Huawei 3016 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 504 4
Ланит ГК 1475 4
Veeam Software 253 4
IBM 8247 3
Ситилинк - Citilink 209 3
Парус 346 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 3
Intel Corporation 10381 3
Ericsson 2235 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 189 3
Dynatrace 48 3
Micro Focus - Novell 842 3
Trend Micro 550 3
Почта России ПАО 1741 14
РЖД - Российские железные дороги 1261 14
Уралсиб Банк 418 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 81 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 160 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 10
Фаберлик - Faberlic 65 9
Тракторные заводы Концерн 25 9
OTP Group - ОТП Банк 129 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 9
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 89 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 50 9
МКБ - Московский кредитный банк 276 9
Открытие ФК 553 9
Segezha Group - Сегежа Групп 85 7
СКБ-банк 90 7
Утконос 101 6
Норникель - Норильский никель 243 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 6
МТС банк 257 5
Сургутнефтегаз - СНГ 158 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 86 5
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 5
Магнит - Сеть магазинов 278 5
AliExpress 280 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 5
ЦУМ ТД - Торговый дом 49 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1738 5
X5 Group - Пятерочка 584 4
Азия Цемент 10 4
Мелстон ГК 11 4
Mary Kay - Мэри Кэй 84 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 4
Аэрофлот 572 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 93 4
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
X5 Group 615 4
Ингосстрах СПАО 269 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1107 33
Правительство Москвы 782 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 8
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 140 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 152 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 303 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 833 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1765 6
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям 161 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 4
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 77 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 218 3
Парк Зарядье 14 3
Политех - Политехнический музей 16 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 122 2
Музеон - парк искусств 9 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 23 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 173 2
МВД РФ Управление К 46 2
Федеральное казначейство России 839 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 155 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 152 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 54 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1402 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 593 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 262 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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