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ВДНХ
Выставка достижений народного хозяйства
Выставочный комплекс
ВВЦ
ВДНХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 172 15
|Белоусов Максим 67 13
|Дьяченко Валерий 69 13
|Емельченков Сергей 86 12
|Глазков Александр 59 12
|Чаркин Евгений 189 12
|Валчев Стоян 48 11
|Бурилов Андрей 25 11
|Путятинский Сергей 54 11
|Гришин Дмитрий 174 10
|Бижан Михаил 10 9
|Залманов Андрей 29 9
|Харитонов Денис 12 9
|Дворкович Аркадий 179 9
|Сологуб Денис 17 9
|Марковский Роман 16 9
|Андрианов Павел 31 9
|Аитов Тимур 184 9
|Натрусов Артем 127 9
|Кудашев Константин 11 9
|Ступин Евгений 18 9
|Карпунин Алексей 16 9
|Калиновский Александр 14 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
|Кузин Вадим 34 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Фурсин Алексей 105 7
|Копысов Виталий 22 7
|Сотин Денис 106 7
|Ермолаев Артем 342 6
|Казарин Станислав 103 6
|Меркулов Сергей 14 5
|Кузьмин Павел 15 5
|Джамалов Евгений 15 5
|Картышев Алексей 6 5
|Савлаев Тамерлан 5 5
|Гришина Дарья 15 5
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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