ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ

Что такое коэффициент интеллекта умного города 6

В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1

Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1

Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1

В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих 3

В Москве проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth 1

МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 2

Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1

Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН 1

В Москве заработал первый в России 5G Центр для решения городских задач 1

Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС 1